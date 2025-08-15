มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา มอบรางวัล “แม่ดีเด่น”

ก่อนถึง “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และ เดลิมิเร่อร์ นิวส์ โดย นภัค บุญนัชนิธินาถ (มาดามเอมมี่) ประธานผู้อำนวยการ ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณแห่งปี 2568 รางวัล “แม่ดีเด่น” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ เมื่อบ่ายวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ก่อนเริ่มงานมอบรางวัลผู้ดำเนินรายการ ได้เชิญชวนให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนไว้อาลัยให้กับทหารที่เสียชีวิต ในการสู้รบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยกับทหารกัมพูชาเป็นเวลา 1 นาที การมอบรางวัลในปีนี้มีแม่ที่ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ 10 สาขาดังนี้
1. สาขา “แม่ดีเด่น“ คือ แม่ผู้เสียสละ เลี้ยงดูลูกอย่างเข้มแข็ง แม้เผชิญอุปสรรคชีวิต ก็ยังยืนหยัดด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรัก
2. สาขา “แม่อุปถัมภ์” คือ แม่ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นแม่บุญธรรม หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็กอื่นด้วยหัวใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
3. สาขา “แม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างแรงบันดาลใจ” คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่อดทน เข้มแข็ง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ด้วยความรัก ความรับผิดชอบ
4. สาขา “แม่ครู – พ่อครู” คือ ครูที่ทำหน้าที่เหมือน “แม่” หรือ “พ่อ” ของลูกศิษย์ ถ่ายทอดความรู้ ด้วยความรักและความห่วงใย เสมือนเลี้ยงดูผ่านการศึกษา
5. สาขา “แม่ผู้บริหาร” คือ ผู้นำองค์กรที่ดูแลพนักงานด้วยหัวใจของแม่ ที่เข้าใจ เห็นใจ และยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์
6. สาขา “แม่ของผู้คน” คือ
ผู้หญิงในบทบาทของนักอาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล หรือผู้ดูแลชุมชน ที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่างไม่ย่อท้อ
7. สาขา “แม่สายศิลป์” คือ แม่ที่ถ่ายทอดความรักผ่านงานศิลปะต่างๆ ทั้งงานฝีมือ งานดนตรี หรือการแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเยียวยาหัวใจผู้คน
8. สาขา “พ่อในบทบาทของแม่” คือ พ่อที่ก้าวข้ามกรอบทางเพศ รับบท “แม่” ด้วยความรักและความทุ่มเท เพื่อเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
9. สาขา “พ่อผู้เคียงข้างแม่” คือ พ่อหรือสามีที่สนับสนุนภรรยาในการเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัวด้วยหัวใจ และเป็นแรงหนุนสำคัญในบทบาทของ “แม่”
10. สาขา “ลูกหัวใจแม่” คือ ลูกที่ทุ่มเทดูแลแม่ผู้ป่วย แม่สูงอายุ หรือแม่ที่ขาดคนดูแล ด้วยความกตัญญูและความรักที่งดงาม
มาดามเอมมี่ นภัค ประธานอำนวยการจัดงาน ได้พูดถึงการจัดงานในครั้งนึ้ว่า
“งานในวันนี้มิใช่เพียงงานมอบรางวัลเท่านั้น แต่เป็นงานเชิดชูหัวใจของคนที่เป็นแม่ในทุกรูปแบบ เสมือนแม่ที่ให้การเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความห่วงใย โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ถึงแม้จะไม่ใช่แม่ผู้ใหักำเนิดก็ตามนะคะ ปีนี้เราได้มอบรางวัลให้แม่ทั้งหมด 10 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้ของแม่ในหลายมิติของชีวิตและสังคม ซึ่งทางคณะกรรมการของเรา ได้คัดสรรผู้ที่มารับรางวัลอย่างรอบคอบและเหมาะสม เพื่อคำนึงถึงคุณค่าของคนที่ทำหน้าที่แม่และเสมือนแม่ ด้วยความรักความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไข สำหรับเงินบริจาคที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมสมทบในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางมูลนิธิจะนำไปซื้อรถเข็นให้ผู้พิการ และการกุศลต่างๆ เพราะทางเรามีหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะ” มาดามเอมมี่กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้
ภายในงานมีผู้จัด ดารา นักร้อง นักแสดง และ บุคคลในวงการที่เข้ารับรางวัลหลายคน อาทิ แม่หนู-สรวงสุดา ชลลัมพี, กอบสุข จารุจินดา, นิภาพร นงนุช (อดีตนางเอกวัยรุ่นคนดัง เจ้าของฉายา “โอลิเวียร์ ฮัสซีย์ เมืองไทย”, นายหมวดโท จิระวดี อิศรางกรู ณ อยุธยา, แม่นก-จันทนา ศิริผล, ปิยะนุช ศกุนตนาค (อดีตนางเอกเด็กปั้นของ ฉลอง ภักดีวิจิตร และ ภริยาอดีตแม่ทัพภาค 4), กรุงศรีวิไล สุทินเผือก, ณหทัย พิจิตรา, อรุณ ภาวิไล, แมน-วทัญญู มุ่งหมาย, โก้-ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, เต้-นันทศัย พิศลยบุตร, เจจินตัย อันติมานนท์, กำปั้น บาซู, เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย, แสตมป์-พรวศิน เรืองนุกูล, แมงปอ AF 10, บาส-นัฐวัฒิ จุลกะนาค (นักร้องวง ONE O ZEVEN) และ ลิลลี่ เหงียน ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในงานด้วย