เดือด! “เจนนี่” ถูกเหน็บอวดรวยแต่ไม่มีปัญญาให้เงินแม่ใช้หนี้ “ยิว” ฟาดกลับขึ้นศาลไม่สนุกเหมือนเมนต์กวนตีx!

“เจนนี่” เดือด ถูกชาวเน็ตแขวะอวดรวย-ไม่มีเงินให้แม่ใช้ หลังเนเงินทวงเงินแสน ลั่นเจอกันในศาล ยิวผัวสุดที่รักซัพพอร์ตเมียเต็มที่ แฉชาวเน็ตแจ้งพิกัดบ้าน-ค้างค่าโทรศัพท์ พร้อมเตือนชาวเน็ตคิดก่อนพิมพ์ ขึ้นศาลไม่สนุกเมหือนตอนพิมพ์กวนตีx!
สุดทนจนต้องแคปมาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กตัวเอง หลังถูกชาวเน็ตด่าแรง แขวะอวดรวยแต่ไม่มีปัญญาให้แม่ใช้เงิน ต้องไปยืมเงินคนอื่น หลังจากที่ “แม่เกตุ” แม่ของ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” ถูก “เนเงิน เจตริน ศรีสังข์” ทวงเงินแสน
งานนี้เจนนี่ได้เผยว่าอีกฝ่ายระบายเอาสะใจ แบบนี้ต้องเจอในศาล จะนั่งจับมืออธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียด และอีกฝ่ายจะได้รู้ว่าการที่ตนใจดี ไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรกับตนก็ได้ เรื่องบางเรื่องมีสิทธิ์คิด แต่ไม่มีสิทธิ์หมิ่นประมาทคนอื่น
นอกจากนี้ได้ชี้แจงเพิ่ม ตนจะอวดรวยหรือไม่ ถ้าเงินที่หามาแบบสุจริต ก็มีสิทธิ์ แต่ประเด็นหนี้สิน ถูกอีกฝ่ายเหน็บว่าไม่มีปัญญาใช้ เหยียบหัวใจตนมาก จี้ปมที่พยายามมองข้าม ตอนแรกบอกว่าตนไม่มีปัญญาหาเงินแสนมาจ่ายหนี้ที่เจนนี่ไม่ได้สร้าง ตอนนี้เจนนี่มีปัญญาแล้ว รู้แล้วว่าจะหาจากไหน พร้อมขอบคุณอีกฝ่าย
ขณะที่ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ซัปพอร์ตเมีย โพสต์เดือดจะรู้ไหมว่าคนเกลียดเต็มเลย แป๊บเดียวมีคนแจ้งพิกัดบ้านละเอียดยิบ ล่าสุดร้านโทรศัพท์ที่ภูเก็ตทักมาบอกว่าฝากด้วย ไม่ผ่อนโทรศัพท์แล้วชิ่งหนีอีก เวรเอ้ยยย มึงซวยแล้ว เวลาไม่ตอบโต้ก็ไม่ตอบโต้นะ แต่เวลาเหลืออดขึ้นมา ก็เอาทุกเม็ด พร้อมเตือนว่าเวลาขึ้นศาล อยู่ในคอก มันไม่สนุก เหมือนตอนเมนต์กวนตีxชาวบ้าน ขอให้คิดก่อนพิมพ์