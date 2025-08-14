วัยรุ่นพร้อมมั้ย? 16-17 ส.ค.นี้ เตรียมไปมันส์กับ Bangkok Music Awards 2025 รอบ Final พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปิน ชมฟรีตลอดงาน!

กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เตรียมจัดการแข่งขัน Bangkok Music Awards 2025 ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Round) ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ที่ Sphere Hall, 5FL., EMSPHERE พบกับ สุดยอดทีมเต้น และ วงดนตรีสากล ที่พร้อมระเบิดความสนุก และความมันอย่างเต็มที่
โดยในรอบชิงชนะเลิศ จะมีการแข่งขัน 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ขึ้นไป จะเป็นการแข่งขัน T Dance ใน 3 รุ่น คือ ระดับนักเรียนประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี, ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี, ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีทีมเข้ารอบรวม 13 ทีม พร้อมชมโชว์ชุดพิเศษจาก L C BABY
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นการแข่งขัน วงดนตรีสากล โดยจะมี 2 รุ่น คือ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี และ ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีผู้เข้ารอบสุดท้ายประเภทละ 5 วง พร้อมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ เก่ง ธชย และ โก๊ะ นิพนธ์
โดยสามารถเข้าชมได้ฟรี เพียงลงทะเบียนผ่านระบบ Event pass ที่ https://ticket.eventpass.co/event-detail/bangkok-music-awards-2025