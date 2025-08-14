เปิดตัว Zbar โฉมใหม่ ณ เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต สัมผัสเสน่ห์แสงยามเย็นและศิลปะการรังสรรค์ค็อกเทลร่วมสมัยในบรรยากาศสุดหรูเหนืออ่าวที่งดงาม

ภูเก็ต ประเทศไทย — ภายใต้แสงสุดท้ายของวันซึ่งค่อย ๆ ลับขอบฟ้า Zbar บาร์ริมทะเลแห่ง โรงแรม เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เปิดตัวอีกครั้งในโฉมใหม่ สะท้อนถึงความสง่างามเหนือกาลเวลา ผ่านการออกแบบที่ร่วมสมัย ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น และมอบประสบการณ์การจิบค็อกเทลสุดพิเศษ ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความทรงจำอันลึกซึ้งยากจะลืมเลือน
Zbar โฉมใหม่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากความงามอันเรียบง่ายแบบญี่ปุ่น ผสานอย่างกลมกลืนกับเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนาคาใหญ่ ถ่ายทอดผ่านรายละเอียดการออกแบบที่เปี่ยมด้วยความสงบนิ่งและพลังในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสี วัสดุที่มอบผิวสัมผัสมีมิติ ไปจนถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่จัดวางอย่างพิถีพิถัน
ทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนความประณีตงดงามและรสนิยมอันร่วมสมัย พื้นที่ระเบียงได้รับการขยายเพื่อเปิดรับสายลมทะเลและวิวเส้นขอบฟ้า รองรับทั้งการพักผ่อนในช่วงบ่ายอันแสนสงบ ไปจนถึงช่วงเวลาสังสรรค์ใต้แสงดาว ที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของค่ำคืนบนเกาะส่วนตัว
ที่นี่...ค็อกเทลไม่ใช่เพียงเครื่องดื่ม หากแต่คือ ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง ทุกแก้วเปรียบเสมือนบทกวี ที่บรรจงร้อยเรียงจากแรงบันดาลใจทั่วทุกมุมโลก สู่ประสบการณ์รสชาติที่เหนือความคาดหมาย ลิ้มรส Rosé Lips ซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่ถ่ายทอดเฉดสีชมพูอ่อนของขอบฟ้ายามเย็นในฤดูร้อน หรือ Umeshu Spritz เครื่องดื่มที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายอันอ่อนโยนของเกาะอามาคุสะ ประเทศญี่ปุ่น ทุกเมนูรังสรรค์อย่างพิถีพิถันภายใต้ความร่วมมือกับ คุณเจน แก้วยอด มิกโซโลจิสต์ระดับแถวหน้าของไทย ผู้คว้ารางวัล Best Bartender Award จากเวทีระดับโลก Diageo Reserve World Class 2018 ถ่ายทอดความประณีตในทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกแก้วคือประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน
นอกเหนือจากค็อกเทลที่รังสรรค์อย่างประณีตโดยมิกโซโลจิสต์มากฝีมือ Zbar ยังนำเสนอเมนูอาหารทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่น ที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงการจัดเสิร์ฟในรูปแบบญี่ปุ่นร่วมสมัยที่ทั้งงดงามและเปี่ยมเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเลือกนั่งภายในเลานจ์อันเงียบสงบหรูหรา หรือดื่มด่ำเครื่องดื่มท่ามกลางสายลมเย็นบนระเบียงเปิดโล่ง แขกทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันผ่อนคลาย เคล้าคลอด้วยเสียงคลื่นกระทบฝั่ง และบทสนทนาอันอบอุ่นใจ ที่นี่...คือจุดหมายของ ช่วงเวลายามเย็นที่สมบูรณ์แบบ
Zbar เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12:00 – 22:30 น. พร้อมต้อนรับทั้งแขกผู้เข้าพักและผู้มาเยือนจากภายนอก โดยมีบริการเรือสปีดโบ๊ตรับ-ส่งฟรีจากท่าเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า (กรุณาสำรองล่วงหน้า) สำหรับสมาชิก Marriott Bonvoy สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดพิเศษสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ยามเย็นบนเกาะส่วนตัวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งไฮไลต์ยามเย็นที่ไม่ควรพลาดคือ Sunset Ceremony ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเวลา 18:30 น. ณ Zbar กิจกรรมอันงดงามนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานท้องถิ่น ที่เล่าขานว่าในยามที่แสงสุดท้ายของวันแตะต้องผืนทะเล คือช่วงเวลาที่ พญานาคทรงพลังสูงสุด พร้อมส่งผ่านคำอธิษฐานและความปรารถนาให้แปรเปลี่ยนเป็นจริง ท่ามกลางบรรยากาศของแสงทองยามเย็น เสียงคลื่นแผ่วเบา และสายลมจากทะเลอันดามัน Sunset Ceremony คือช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ จิตใจ และจิตวิญญาณ ทุกองค์ประกอบของกิจกรรมได้รับการออกแบบอย่างประณีต เพื่อถ่ายทอดความเชื่อดั้งเดิม ความสงบ และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในช่วงเวลาที่งดงามและเปี่ยมพลังที่สุดของวัน
เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต รีสอร์ทสุดหรูแห่งเดียวบนเกาะนาคาใหญ่ เปรียบเสมือนโอเอซิสส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของทะเลอันดามัน ที่นี่โดดเด่นด้วยห้องพักทั้งหมด 90 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักดีไซน์ร่วมสมัย ห้องสวีท และพูลวิลล่าส่วนตัว ที่พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับ
ดื่มด่ำกับความผ่อนคลายอย่างแท้จริงผ่านบริการด้านสุขภาพครบวงจร กิจกรรมหลากหลายที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และทริปท่องเที่ยวเกาะสุดประทับใจ ไม่ว่าคุณจะหลีกหนีสู่โลกส่วนตัวที่เงียบสงบ ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัว หรือเฉลิมฉลองช่วงเวลาฮันนีมูนในฝัน
เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต พร้อมรังสรรค์ทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่าไม่รู้ลืม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต กรุณาโทร +66 (0) 76 371 400 ส่งอีเมล์ไปที่ naka.reservations@luxurycollection.com หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่อไปนี้:
เว็บไซต์: www.marriott.com/en-us/hotels/pyxlc-the-naka-island-a-luxury-collection-resort-and-spa-phuket/overview
Facebook: www.facebook.com/thenakaisland
Instagram: www.instagram.com/nakaislandphuket
Line Official: lin.ee/6wOs1Rw