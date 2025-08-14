เหตุผลที่เราไม่ใช่บริษัท Fit-in ธรรมดา และทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับคุณ

สัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้าโทรมาถามเราตรงๆ ว่า "หา บริษัท Fit-inเยอะแยะในตลาด แล้วพวกคุณต่างจากที่อื่นยังไง?" คำถามนี้ทำให้เราได้คิดทบทวนว่า จริงๆ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้EZYBUILT ไม่เหมือนใคร
หลังจากทำงานในวงการนี้มาหลายปี เราพบว่าส่วนใหญ่ บริษัทFit-in มักจะเน้นแข่งกันเรื่องราคาถูก หรือโฆษณาว่าเร็วที่สุด แต่เราเลือกเดินทางที่ต่างออกไป เราเชื่อว่าการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหาจริงของลูกค้า ไม่ใช่แค่การขายสินค้า
เหตุผลที่ 1: เราแก้ปัญหาที่คนอื่นมองข้าม
ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนเจอ แต่ไม่มีใครพูด
คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำบางทีถึงได้มีกลิ่นแปลกๆ หรือทำไมหลังจากใช้ไปสักพักขอบชิ้นงานถึงเริ่มหลุด? ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่ บริษัท Fit-in ส่วนใหญ่มองข้ามรายละเอียดที่สำคัญ
เราใช้เวลา 2 ปีในการศึกษาปัญหาเหล่านี้ และค้นพบว่าต้นเหตุอยู่ที่การเลือกวัสดุและกรรมวิธีการผลิต EZYBUILT จึงตัดสินใจลงทุนกับ ไม้ HMR E1 ที่กันชื้น 100% และระบบปิดขอบด้วยกาวPUR ที่กันน้ำได้เต็มร้อย
การเป็น บริษัท Fit-in ที่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเราใช้ได้นาน 15-20 ปี โดยไม่มีปัญหาที่ลูกค้าต้องมาเจอในภายหลังแม้จะต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่า แต่เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
เหตุผลที่ 2: เรามี Personal Designer จริงๆ ไม่ใช่แค่คนวาดภาพ
ความจริงเบื้องหลังการออกแบบ
หลาย บริษัท Fit-in อ้างว่ามี Designer แต่ความจริงแล้วมักจะเป็นแค่คนที่ใช้โปรแกรมวาดภาพ เราต่างออกไปตรงที่ Personal Designer ของเราต้องผ่านการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการใช้พื้นที่และการศึกษาไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
แนวทางการทำงานของเรา: Designer จะสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เช่น มือที่ใช้เป็นหลัก ลำดับการทำกิจกรรม และความสูงที่เหมาะสม จึงออกแบบให้ตู้เปิดไปทางที่ถนัด หรือจัดระดับความสูงให้เข้าถึงได้สะดวก รวมถึงการซ่อนสายไฟให้เรียบร้อย
การเป็น บริษัท Fit-in ที่มี Personal Designer แท้ ๆ ทำให้เราสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้แค่สวย แต่ใช้งานได้จริงและเข้ากับนิสัยของเจ้าของบ้าน
เทคโนโลยี 3D ที่เราใช้ต่างจากที่อื่น
เราไม่ได้แค่สร้างแบบ 3D ให้ดู แต่เราสร้าง "Virtual Walkthrough" ที่ลูกค้าสามารถเดินดูภายในห้องได้ก่อนสั่งทำจริงบางครั้งลูกค้าจะเจอว่าตู้ที่คิดไว้สูงไป หรือลิ้นชักเปิดชนโต๊ะ การแก้ไขในระบบ 3D ทำได้ง่าย แต่ถ้าเจอหลังผลิตเสร็จแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่
เหตุผลที่ 3: เราไม่ได้แค่ขายเฟอร์นิเจอร์ เราแก้ปัญหาชีวิต
แนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล
การเป็น บริษัท Fit-in ที่แท้จริง เราเชื่อว่าการทำเฟอร์นิเจอร์ต้องเริ่มจากการเข้าใจความต้องการพิเศษของแต่ละครอบครัว ไม่ใช่แค่การปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่
เราพัฒนาระบบการออกแบบที่เรียกว่า "Universal Accessibility Design" ที่คำนึงถึงการใช้งานของคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การออกแบบความสูงที่ปรับได้ การเลือกมือจับที่ใช้งานง่าย และการจัดระดับที่เข้าถึงได้สะดวก
นี่ไม่ใช่งานที่ บริษัท Fit-in ทั่วไปจะใส่ใจ เพราะซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่เราเชื่อว่าการทำงานที่มีความหมายสำคัญกว่าการทำงานที่ทำได้ง่าย
ปรัชญา "คิดให้ครบ จบที่ EZYBUILT" ที่แท้จริง
สโลแกนนี้ไม่ได้เกิดจากทีมการตลาด แต่เกิดจากแนวคิดการให้บริการแบบครบครัน เราไม่ได้แค่ทำเฟอร์นิเจอร์ เรายังมีช่าง Q-CHANG ที่ช่วยปรับผนัง ระบบไฟ และพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง การเป็นบริษัท Fit-in ที่มีบริการครบครันแบบนี้ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการประสานงานหลายทีม
สิ่งที่เราทำจริง แต่ไม่ค่อยได้พูดถึง
ทำไมเราถึงใช้เวลา 25 วันในการผลิต
ในขณะที่หลาย บริษัท Fit-in แข่งกันเรื่องส่งงานเร็ว เราเลือกเดินทางตรงข้าม เราใช้เวลา 25 วันเต็มในการผลิต เพราะเราเชื่อว่า"งานดีใช้เวลา งานเร็วใช้โชค"
ใน 25 วัน เกิดอะไรขึ้นบ้าง?
- วันที่ 1-5: วัสดุต้องปรับสภาพให้เข้ากับความชื้นของโรงงาน
- วันที่ 6-15: กระบวนการตัด เจาะ และประกอบชิ้นส่วน
- วันที่ 16-20: การปิดขอบด้วยกาว PUR และทิ้งให้คืนตัวเต็มที่
- วันที่ 21-23: การปิดผิวและควบคุมคุณภาพ 3 ครั้ง
- วันที่ 24-25: การแพ็คและเตรียมส่ง
การรีบเร่งอาจทำให้ได้งานเร็ว แต่เสี่ยงต่อการมีปัญหาในภายหลัง เราเชื่อว่าลูกค้าอยากได้งานที่ใช้ได้ยาวนาน มากกว่างานที่ได้เร็ว
มาตรฐานที่เราไม่ยอมประนีประนอม
บางครั้งลูกค้าถามว่า "ของคุณแพงกว่าที่อื่น ตัดต้นทุนที่ไหนได้บ้าง?" คำตอบของเราคือ "ไม่มี" เพราะทุกรายการมีเหตุผล:
อุปกรณ์ได้มาตรฐานสากล 100% - เราคัดสรรฟิตติ้งและอุปกรณ์จากแบรนด์ชั้นนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรป ไม่มีการลดคุณภาพเพื่อประหยัดต้นทุน
บานพับ Soft Close ทุกบาน - ไม่ว่าจะเป็นบานหลัก บานเล็ก หรือลิ้นชักทุกใบ เราไม่เลือกว่าบานไหนสำคัญกว่า
การตรวจสอบคุณภาพ 3 ครั้ง - ที่โรงงาน, ก่อนแพ็ค, และหน้างานก่อนติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีชิ้นส่วนบกพร่องไปถึงลูกค้า
ตัวเลขที่เล่าเรื่องได้
- การรับประกัน 1 ปีเต็ม ครอบคลุมทั้งวัสดุและการติดตั้ง ไม่มีเงื่อนไขซ่อนเร้น
- ไม่มีทิ้งงาน 100% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา - เราติดตามสถิตินี้เพราะเชื่อว่าการทิ้งงานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
- อายุการใช้งาน 15-20 ปี จากการติดตามผลงานที่เราทำเมื่อ10 ปีก่อน ยังคงใช้งานได้ดีจนถึงวันนี้
- วัสดุได้มาตรฐาน E1 ปลอดภัยต่อสุขภาพ ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐานสากล
เราอยู่ที่ไหนและติดต่ออย่างไร
เรามี 5 สาขาหลัก:
EZYBUILT กรุงเทพฯ: ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ
ชั้น 6 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อกรุงเทพฯ 10800
EZYBUILT หาดใหญ่: บุญถาวร 3KHomeBase หาดใหญ่
244 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
EZYBUILT ราชพฤกษ์: สมาร์ท โฮมโปรดักส์
89/15 หมู่ที่ 10 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
EZYBUILT พัทยา: เอสซีจีโฮม บ้านช้างกรุ๊ป สาขาพัทยา
234 ถ. สุขุมวิท ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี20260
EZYBUILT นครราชสีมา: SCG ชลรุ่งเรือง แยกปักธงชัยนครราชสีมา
2560 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนคราชสีมาจ.นครราชสีมา 30000
สิ่งที่เราอยากบอกคือ เราไม่ได้เป็น บริษัท Fit-in ที่ใหญ่ที่สุดหรือเร็วที่สุด แต่เราอาจจะเป็น บริษัท Fit-in ที่ใส่ใจรายละเอียดมากที่สุด
คำถามสุดท้ายที่เราอยากถาม
ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกและเร็ว กับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ได้ 20 ปีโดยไม่มีปัญหา คุณจะเลือกอะไร?
หากคำตอบของคุณเป็นตัวเลือกที่สอง เราคงจะเข้ากันได้ เพราะนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำให้ลูกค้าทุกคน
การเป็น บริษัท Fit-in ที่แตกต่างไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราเชื่อว่าคุณภาพและความใส่ใจจะเปิดเผยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป และนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าการมีลูกค้าเยอะที่สุดในตลาด
"คิดให้ครบ จบที่ EZYBUILT" – ไม่ใช่แค่สโลแกน แต่เป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นจริงในทุกโปรเจกต์
