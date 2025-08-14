xs
“พลอย ชิดจันทร์” อวดหุ่นคุณแม่ลูก 4 สวยแซ่บซี้ดไม่เปลี่ยน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นคุณแม่ลูกสี่ที่เซ็กซี่ระเบิดระเบ้อเลยทีเดียว สำหรับ "พลอย ชิดจันทร์" ล่าสุดก็คว้าชุดว่ายน้ำเว้าสูงคว้านหลังลึกออกมาอวดหุ่นโชว์สรีระสุดแซบ มาพร้อมท่าโพสที่ทำเอาแฟนๆ หายใจไม่ทั่วท้อง ใดๆ คือกาลเวลาไม่สามารถทำอะไรคุณแม่พลอยได้จริงๆ















