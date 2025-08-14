xs
xsm
sm
md
lg

“แหม่ม อลิษา” ใจแป้ว ตรวจพบมะเร็งปอด ก้อนใหญ่เกือบ 7 เซนฯ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นคนบันเทิงอีกคน ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง สำหรับอดีตนางเอกชื่อดัง “แหม่ม อลิษา ขจรไชยกุล” วัย 60 ปี ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศว่าตนเองตรวจพบมะเร็งปอด โดยแหม่ม อลิษา ได้โพสต์เผยเรื่องดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“เมื่อวาน 13 สิงหาคมไปพบ.หมอปรึกษาเรื่องการรักษาเคสของเรา...

ประโยคแรก..#คุณเป็นมะเร็งปอดนะครับ... ก้อนใหญ่อยู่นะเกือบ 7 เซน..🥹

แนวทางการรักษา..เคสของคุณถ้าผ่าตัดก่อนจะค่อนข้างอันตรายด้วยก้อนที่ใหญ่อาจจะต้องให้เคมีก่อน ให้ก้อนมันยุบลงให้เหลือสัก 3 เซนฯ แล้วค่อยผ่าตัดแล้วคีโมต่อหรือจะมีฉายแสงเพิ่มอันนี้ต้องดูไปถึงตอนนั้นว่ากันอีกที..ตอนนี้ก็รอส่งตัวไปทำ TC สแกนทั้งตัวและตรวจกระดูกว่ามันลามไปที่ไหนบ้าง##แต่ถ้าไปที่กระดูกก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลย😭

ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเลยนะ แค่นี้ใจก็แป้วเต็มทีแล้ว...

เมื่อวานกลับมาก็ซึมเลย ตั้งสตินะเข้มแข็งแล้วสู้กับมันดู... #กำลังใจจากคุณเก่งกะหมาเจียว.. เราจะสู้ไปด้วยกัน #ใจแข็งแรงนะนะนะนะ #เป็นมะระยังไงให้ยิ้มได้” ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้อย่างมากมาย






“แหม่ม อลิษา” ใจแป้ว ตรวจพบมะเร็งปอด ก้อนใหญ่เกือบ 7 เซนฯ!
“แหม่ม อลิษา” ใจแป้ว ตรวจพบมะเร็งปอด ก้อนใหญ่เกือบ 7 เซนฯ!
“แหม่ม อลิษา” ใจแป้ว ตรวจพบมะเร็งปอด ก้อนใหญ่เกือบ 7 เซนฯ!
กำลังโหลดความคิดเห็น