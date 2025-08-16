ผลการศึกษาเผย วัยรุ่นอายุเพียง 12 ปี มอง OnlyFans เป็นทางเลือกน่าสนใจกว่าการเรียนหรือทำงาน

หลังจาก Lil Tay หรือ "แคลร์ อีลีน ฉี โฮป" อินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกัน-แคนาดาเปิดบัญชี OnlyFans ไม่นานหลังอายุครบ 18 ปี และเผยยอดรายได้ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 3 ชั่วโมง โลกออนไลน์ต่างจับตามองปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และล่าสุด ผลการศึกษาในสเปนก็เผยสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่า: เด็กวัยเพียง 12 ปีจำนวนมากรับรู้และมองว่า OnlyFans เป็นทางรอดเศรษฐกิจที่ทั้ง "น่าสนใจ" และ "ทรงพลัง"
ผลวิจัยชิ้นนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Sexuality & Culture พบว่า แพลตฟอร์มขายคอนเทนต์เรต 18+ อย่าง OnlyFans กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดิจิทัลที่ส่งผลลึกซึ้งต่อวัยรุ่น โดยเฉพาะในมิติเรื่องความมั่นใจในรูปลักษณ์ เพศ และนิยามความสำเร็จในชีวิต
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอัลกาลา นำโดย คริสเตล อันซิโอนส์-อังกีตา เปิดเผยว่า เด็กวัย 12-16 ปีจำนวน 164 คนจากทั้งในเมืองและชนบทของกวาดาลาฮารา มีความเข้าใจในโมเดลธุรกิจของ OnlyFans อย่างลึกซึ้ง เด็กหลายคนอธิบายระบบการสมัครสมาชิก การจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์พิเศษ ไปจนถึงการเพิ่มรายได้ด้วยการโพสต์ภาพวาบหวิวบ่อย ๆ และเน้นว่าสำหรับผู้หญิง ความสวยเป็นปัจจัยสำคัญในการหารายได้
บางคนแม้ไม่สบายใจกับเนื้อหาเชิงเพศ แต่ก็ยอมรับว่า นี่คือ "ทางเลือกที่ฉลาด" สำหรับหญิงสาวที่ไม่อยากเรียนหรือทำงานแบบเดิม บางคนถึงขั้นเปรียบ OnlyFans ว่าเหมือนการค้าประเวณี และตั้งคำถามว่า "การเลือก" นี้เป็นของจริงหรือไม่ เมื่อความจนบังคับให้คนขายเรือนร่าง
หลายคนในกลุ่มสนทนาเผยว่า พวกเขาเห็นโพสต์หรือโฆษณาเกี่ยวกับ OnlyFans บน TikTok, Instagram หรือแม้แต่ข้อความส่วนตัวที่เชิญชวนให้สมัครเข้าไปเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ บางคนเคยได้รับภาพเปลือยจากคนแปลกหน้าและถูกชักชวนให้เข้าร่วม บรรดาเด็กชายเองก็ยอมรับว่าใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อเลี่ยงระบบยืนยันอายุ และเข้าไปดูคอนเทนต์ใน OnlyFans ผ่าน Telegram หรือ Discord
ผลการศึกษายังพบว่า วัยรุ่นจำนวนมากยอมรับแนวคิดที่ว่า "รูปลักษณ์และเพศ" คือเครื่องมือในการสร้างรายได้ และมองการขายคอนเทนต์เซ็กซี่ว่าเป็น "กลยุทธ์ธุรกิจ" ที่ชาญฉลาด โดยเฉพาะในโลกที่ค่าครองชีพสูงขึ้นและโอกาสจำกัด นักวิจัยชี้ว่านี่คือผลพวงจากแนวคิดแบบ "neoliberal sexual entrepreneurship" — การส่งเสริมให้คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ใช้ตัวตนทางเพศเป็นสินค้าทางการตลาด
เด็กหญิงมักแสดงความกังวลมากกว่าเรื่องภาพลักษณ์ ความปลอดภัย และแรงกดดันทางสังคม ในขณะที่เด็กชายพูดถึงแพลตฟอร์มนี้แบบไม่จริงจัง และมองในมิติผลตอบแทนทางการเงิน การศึกษาเน้นว่าแม้เด็กหลายคนจะเข้าใจความเสี่ยง แต่ก็ยังเชื่อว่าคุ้มค่า เช่น มองข้ามเรื่องภาพหลุด การโดนแอบถ่าย หรือผลกระทบในระยะยาว เพื่อแลกกับรายได้ในทันที
ความชื่นชมที่เด็กบางคนมีต่อผู้หญิงที่หารายได้จาก OnlyFans ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของสังคม ซึ่งอาจปกปิดปัญหาสำคัญเรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและความไม่เท่าเทียมทางอำนาจภายใต้ชื่อของ “การเสริมพลัง”
ผู้วิจัยเสนอว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบันยังตามไม่ทันวัฒนธรรมเซ็กซ์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เด็กไม่ได้ต้องการแค่คำเตือน แต่ต้องการการศึกษาครอบคลุมทั้งเรื่องเพศ เทคโนโลยี การคิดเชิงวิพากษ์ และบทบาทของอำนาจในพื้นที่ออนไลน์ พ่อแม่ควรพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยกับลูก ขณะที่ภาครัฐและแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น ระบบยืนยันอายุที่จริงจัง และการจำกัดอัลกอริธึมที่ชักนำผู้เยาว์สู่เนื้อหาเรต 18+
“เด็กจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ชาย มอง OnlyFans เป็นเส้นทางรวยที่จับต้องได้ โดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยง เช่น การถูกแสวงหาประโยชน์ กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หรือผลกระทบระยะยาวทางจิตใจ” — อันซิโอนส์-อังกีตา กล่าว พร้อมย้ำว่าควรเร่งพัฒนา “การรู้เท่าทันโลกดิจิทัลและเพศศึกษาแบบครอบคลุม”