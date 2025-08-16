บันเทิงรอบโลก “รยูจุนยอล” ถอนตัวทริปรวมรุ่น “Reply 1988” ครบรอบ 10 ปี — ด้าน “ฮเยริ” อดีตคนรักร่วมแน่นอน

"รยูจุนยอล" นักแสดงผู้รับบท คิมจองฮวาน ในซีรีส์ "Reply 1988" จะไม่เข้าร่วมทริปรวมตัวครบรอบ 10 ปีของทีมงานและนักแสดงซีรีส์ เนื่องจากติดถ่ายทำซีรีส์ใหม่ของ Netflix เรื่อง "The Rat" ซึ่งเขารับบทนำ ขณะที่อดีตคนรักอย่าง "ฮเยริ" ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องยืนยันว่าจะร่วมงานครั้งนี้ ท่ามกลางความสนใจจากแฟนๆ ที่ยังติดตามความสัมพันธ์หลังเลิกราของทั้งสอง
"จีซู" แห่งวง BLACKPINK ถูกนักรีวิวภาพยนตร์ชื่อดังบน YouTube วิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องฝีมือการแสดงในภาพยนตร์ "Omniscient Reader: The Prophecy" โดยชี้ว่าการแสดงของเธอขาดความลื่นไหลและขัดกับอารมณ์ของหนัง ส่งผลให้ขาดความสมจริง นักรีวิวรายนี้เคยปกป้อง "จีซู" ในผลงานเรื่อง "Snowdrop" มาแล้ว แต่ครั้งนี้กลับมองว่าการแสดงของเธอไม่มีพัฒนาการ ทำให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์และผู้ที่ปกป้องเธอ
"เทย์เลอร์ สวิฟต์" เปิดเผยภาพหน้าปกอัลบั้มใหม่ชื่อ "The Life of a Showgirl" ผ่าน Instagram พร้อมกันกับการออกรายการพอดแคสต์ "New Heights" ร่วมกับแฟนหนุ่ม "ทราวิส เคลซ" และพี่ชายของเขา โดยอัลบั้มนี้ถือเป็นผลงานลำดับที่ 12 ของเธอ แฟนๆ ต่างตื่นเต้นกับภาพปกที่มีโทนสีส้มเขียวเบลอ ซึ่งเพิ่มความลึกลับให้กับคอนเซ็ปต์อัลบั้มที่เธอเผยว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของโชว์เกิร์ล
"แองเจลินา โจลี" วางแผนย้ายออกจากลอสแอนเจลิสหลังลูก ๆ โตหมด โดยมีรายงานว่าเธอกำลังเล็งหาบ้านในต่างประเทศและเตรียมขายคฤหาสน์เก่าแก่ที่เคยเป็นของ "เซซิล บี. เดอมิลล์" ผู้กำกับในตำนาน โดยเธอเปิดใจว่าไม่เคยอยากอยู่ L.A. แต่ต้องอยู่เพราะคดีหย่าร้างกับ "แบรด พิตต์" ซึ่งเพิ่งจบลงเมื่อปลายปี 2024 โดยเธอหวังจะย้ายทันทีเมื่อฝาแฝด "น็อกซ์" และ "วิเวียน" อายุครบ 18 ปีในปีหน้า