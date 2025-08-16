“Weapons” เขย่าวงการหนังสยองขวัญ โจช์ โบรลิน บอกเป็น “ยาถอนพิษ” จากความน่าเบื่อของหนังสตรีมมิ่ง

Weapons ภาพยนตร์สยองขวัญลึกลับแห่งปี กำกับโดย แซ็ค เคร็กเกอร์ และนำแสดงโดย จอช โบรลิน, จูเลีย การ์เนอร์, อัลเดน อีห์เรนไรช์, ออสติน อับรามส์, เบเนดิกต์ หว่อง, และ เอมี แมดิแกน ได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลก หลังออกฉายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยทำรายได้ทั่วโลกทะลุ 92 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวลึกลับของเด็กนักเรียน 17 คนจากห้องเรียนเดียวกันที่หายตัวไปในเวลาเดียวกันตอนตีสองสิบเจ็ด โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ นอกจาก "ผู้รอดชีวิต" เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ค่อย ๆ เปิดเผยผ่านหลากหลายมุมมองของตัวละครในเมืองเล็กชื่อ “เมย์บรู๊ค”
“มันคือยาถอนพิษจากอาการเบื่อหน่ายหนังสตรีมมิ่ง” จอช โบรลิน กล่าว
ในบทสัมภาษณ์ล่าสุด นักแสดงนำ จอช โบรลิน เผยว่าเขาเชื่อว่า Weapons คือคำตอบของคนที่เริ่มหมดศรัทธาในหนังที่ฉายทางสตรีมมิ่ง
“ตอนนี้มันมีคอนเทนต์เยอะเกินไป เราดูอะไรสักอย่างบนแพลตฟอร์มหนึ่ง แล้วก็แบบ ‘โธ่เว้ย ทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้วะ?’ แล้วก็เลื่อนผ่านไปดูเรื่องถัดไป มันเหมือนกันหมด” โบรลินกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
“แต่แล้วมีใครสักคนที่กล้าเอาหนังสยองมาทำให้บิดเบี้ยว กล้าล้อขอบเขตความสมเหตุสมผล แถมยังแทรกอารมณ์ขันไว้แบบไม่ให้เราทันตั้งตัว ซึ่งมันทำให้หนังมีผลกระทบทางอารมณ์ได้จริง ๆ นะ”
โบรลินยังเล่าว่า เมื่อเขาได้อ่านบท เขารู้สึกว่าบทถูกออกแบบมาอย่างประณีต และเมื่อได้พูดคุยกับผู้กำกับ ก็ได้รู้ว่าเบื้องหลังของตัวละครทั้งหมดในหนังนั้นมีที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้กำกับเอง
“แซ็คบอกผมว่า ตัวละครแต่ละคนสะท้อนปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขาต่อเหตุการณ์เลวร้ายที่เขาเคยเผชิญ ผมว่าเจ๋งดีนะ มันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวทันที”
Weapons เปิดตัวด้วยรายได้ 43.5 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรก ขึ้นอันดับ 1 บ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐ และสร้างสถิติใหม่ให้ Warner Bros. เป็นสตูดิโอแรกในประวัติศาสตร์ที่มีหนังเปิดตัว 6 เรื่องติดกันด้วยรายได้เกิน 40 ล้านดอลลาร์
บนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes หนังได้รับคะแนนชื่นชม 94% จากนักวิจารณ์เกือบ 300 ราย โดยมีข้อความสรุปว่า “แซ็ค เคร็กเกอร์ เล่าเรื่องลึกลับได้อย่างน่าขนลุกและชาญฉลาด นี่คือผลงานชิ้นที่สองที่ยืนยันสถานะเขาในฐานะปรมาจารย์แห่งหนังสยองยุคใหม่”
Metacritic ให้คะแนนเฉลี่ย 81 จาก 100 ขณะที่ CinemaScore ให้เกรด A− และผู้ชมจาก PostTrak ถึง 65% ระบุว่า “จะแนะนำหนังเรื่องนี้ให้คนอื่นดูแน่นอน”
แม้จะเป็นครั้งแรกที่โบรลินทำงานร่วมกับเคร็กเกอร์ แต่เขายอมรับว่า พร้อมกลับมาร่วมงานกันอีกในอนาคต “ผมมักจะทำงานกับผู้กำกับคนเดิมหลายครั้ง ถ้าแซ็คจะทำอะไรต่อจากนี้ เราก็คงได้เจอกันอีกแหละ”
แซ็ค เคร็กเกอร์ ผู้กำกับและนักเขียนชาวอเมริกันที่เริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตลก The Whitest Kids U’ Know ก่อนจะสร้างชื่อในวงการภาพยนตร์จากผลงานกำกับเดี่ยวเรื่องแรก Barbarian (2022) ซึ่งได้รับคำชมอย่างล้นหลามในแวดวงหนังสยองขวัญ
ล่าสุดเขาประสบความสำเร็จอีกครั้งกับ Weapons (2025) และเตรียมสานต่อชื่อเสียงในฐานะผู้กำกับด้วยโปรเจกต์ใหม่ที่หลายคนจับตา คือการรีบูตแฟรนไชส์ดัง Resident Evil เวอร์ชันภาพยนตร์ให้กับสตูดิโอ Sony ซึ่งคาดว่าจะเปิดกล้องภายในปี 2026 โดยมีเป้าหมายยกระดับแฟรนไชส์นี้ให้เข้มข้นและน่ากลัวยิ่งกว่าทุกภาคที่ผ่านมา