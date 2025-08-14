“เจนนี่” ไลฟ์น้ำตาร่วง แจงมีเงิน แต่ทำไมไม่ช่วยจ่ายหนี้ “เนเงิน” แทน “แม่เกตุ”

กลายเป็นประเด็นร้อนแรง หลังจากที่ “เนเงิน เจตริน ศรีสังข์” โพสต์ทวงเงินหลักแสนจาก “แม่เกตุ” แม่ของ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” อดีตแฟน โดยเนเงินเผยว่าหากตนไม่แย่คงไม่ทวงแบบนี้ เพราะเกินกำหนดมาหลายเดือนแล้ว จนต้องขายรถออดี้ไปแล้ว ทวงถามก็เงียบ ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยสงสารเจนนี่ ที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกครั้ง แต่ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่าเจนนี่เพิ่งถอยรถคันใหม่ ซื้อบ้านหลังโต เงินแค่ 1 แสน ทำไมไม่จ่ายหนี้แทนแม่เกตุ
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา เจนนี่ ได้อุ้มลูกขายของ โดยไลฟ์พร้อมกับเชิญแม่เกตุมาร่วมไลฟ์ด้วย เจนนี่ปาดน้ำตาเผยถึงสิ่งที่ทุกคนสงสัย ว่ามีเงินเยอะ ทำไมไม่ช่วยแม่ให้มากๆ คือแม่ก็ไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรเจนนี่เลย แกก็ไม่ได้บอก ไม่ได้อะไร แกก็แก้ปัญหาในส่วนของแก
ขณะที่แม่เกตุน้ำตาไหลบอกว่าสู้อยู่แล้ว เรื่องนี้ผ่านมานานแล้ว แต่ไม่อยากบอกเจนนี่ สุดท้ายก็ไม่โทษใคร ก็โทษตัวเอง ผิดพลาดเอง ทุกวันนี้มีงานทำก็ดีใจ
เจนนี่ บอกแม่ว่าก็แก้ปัญหา และเดินหน้าต่อ โดยจากนั้นได้ร้องไห้ เพราะซึ้งที่แม่ขยันทำงาน พร้อมเผยว่า ทำงานให้เยอะๆ คนจะได้ไม่ต้องมาว่า พร้อมขอแฟนคลับมาช่วยซื้อของแม่เกตุเยอะๆ บอกแกมีปัญหาชีวิต คุยกันหลังบ้านแล้ว แกพร้อมทำงาน หาเงิน ฝากซัปพอร์ตด้วย ทุกคนต้องการกำลังใจ ไม่มีใครอยากโดนซ้ำเติม แต่ถ้าเกิดปัญหาซ้ำๆ ก็แน่นอนจะโดนซ้ำเติม ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ จะให้ตายเลยคงไม่ได้ เพราะชีวิตมีค่ามากกว่านั้น
โดยเจนนี่เผยว่าแม่ก็คือแม่ เจนนี่รักแม่มาก รักทุกคนในครอบครัว ไม่เคยเกลียดใครด้วย ไม่จำเป็นต้องเกลียดด้วย
ด้าน “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีเจนนี่ ก็ได้ตอบคำถามในไลฟ์ หลังชาวเน็ตถามทำไมไม่ทิ้งเจนนี่ ยิวเผยว่าจะทิ้งทำไม สู้กันมาขนาดนี้ ถ้าไม่มีลูกอาจจะ... นึกถึงลูกมากๆ เจนนี่ไม่ได้ทำอะไรผิด โอเคแหละมันแย่ แต่ไม่ได้มาจากความผิดผัวเมีย ไม่ได้มาจากความผิดเจน มันเป็นเรื่องปัจจัยรอบข้าง