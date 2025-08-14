xs
"โนบุโอะ ยามาดะ" เจ้าของเพลง "เซนท์ ไซย่า" เสียชีวิตแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงการ์ตูนจริงๆ หลังมีรายงานว่า "โนบุโอะ ยามาดะ" (Nobuo Yamada) เจ้าของเสียงร้องเพลงการ์ตูน "เซนท์ ไซย่า" (Saint Seiya) ได้เสียชีวิตแล้วจากอาการป่วยโรคมะเร็ง

โดยต้นสังกัดของเขา MOJOST ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเขาเสียชีวิตในเวลา 13:39 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมารวมอายุ 61 ปี

โนบุโอะ ยามาดะ เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2507 นอกจากจะเป็นเจ้าของเสียงเพลง Pegasus Fantasy เพลงเปิดอนิเมะ Saint Seiya ที่กลายเป็นหนึ่งในบทเพลงอมตะของวงการอนิเมะแล้ว เขายังมีผลงานที่น่าจดจำ ทั้ง เพลงเปิด GoGo Sentai Boukenger และ Tensou Sentai Goseiger

ย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โนบุโอะ ถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งไตโดยแพทย์แจ้งว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 5 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามด้วยความมีวินัยในการรักษาทั้งการฉายรังสีและการรักษาด้วยยาทำให้เขาสามารถยังทำงานดนตรีที่เขารักได้ยาวนานกว่าที่หมอวินิจฉัยก่อนจะจากไปอย่างสงบ...










