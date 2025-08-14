"ฝ้าย นิชานันท์" เผยข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่ 2 บอกท้องนี้ไม่ง่าย เกือบถอดใจแล้ว

ประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนที่ 2 แล้ว สำหรับนักแสดงสาว "ฝ้าย นิชานันท์ ฝั้นแก้ว" ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพอัลตราซาวด์เบบี้ในท้อง แถมยังบอกอีกว่า ท้องนีัไม่ง่ายเลย
"ท้องนี้ไม่ง่ายเลย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา failed มาหลายครั้ง (มาก) ทุกรอบคือธรรมชาติทั้งหมด จนแม่ถอดใจแล้วจริงๆ …และแล้วววลูกก็มาอีก มาจริงๆ ขอบคุณลูกที่อดทนรอที่จะมานะลูก ขอให้ตัวน้อยในท้องของหม่ามี๊แข็งแรงที่สุด และเราจะได้เจอกันนะลูก พี่ยูนิรอเล่นกับหนูทุกวันทุกคืนแล้วนะคะ ป่ะป๊าหม่ามี๊รักหนูนะ Our miracle !"
ท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก