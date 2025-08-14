“เนเงิน” ทวงเงิน “แม่เจนนี่” หลักแสน! เผยสงสารจึงให้ยืมหลังแม่ร้องไห้ โอดต้องขายรถออดี้เพราะแย่หนัก

ทำชาวเน็ตพากันใส่ใจอีกรอบ หลังจากที่ “เนเงิน เจตริน ศรีสังข์” โพสต์ทวงเงิน “แม่เกตุ” แม่นักร้องชื่อดัง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ อดีตแฟนสาวเป็นจำนวนเงิน 1 แสน โดยเผยว่าได้แต่รอตั้งแต่ปลายปี จากเจ้าหนี้สู่ผู้ประสบภัย เพราะแม่เกตุขอผ่อนเดือนละ 1 หมื่นเป็นเวลา 10 เดือน ลั่นอยากได้เงินคืนเพราะตอนนี้ก็แย่เหมือนกัน
ต่อมาเนเงินได้ไลฟ์พูดถึงเรื่องทวงเงิน เผยว่า ให้แม่เกตุยืมเงินเพราะแม่โทรศัพท์มาร้องไห้ บอกไม่ไหวแล้ว ตนช่วยเพราะรู้จักกันและไม่เคยมีปัญหา ตอนยืมบอกจะคืนปลายปี ไม่เกินปีใหม่ แต่ผ่านมาเดือน 8 แล้ว ทักไปไม่มีคำตอบ
เลือกที่จะโพสต์ เพราะอยากได้เงินคืน เรพาะตนก็แย่ คุยกันสรุปง่ายๆ คือ วันที่ 20 ตนขอ 30,000 วันที่ 30 ขอ 30,000 และเดือนหน้าก่อนวันที่ 12 ขอ 40,000 ทั้งหมด 3 งวด รอดูว่าจะได้ไหม
นอกจากนี้เนเงินเปิดใจว่า หากไม่แย่คงไม่โพสต์ ตอนนี้แย่จนต้องขารถออดี้ ทั้งที่ไม่อยากขาย แต่มันจำเป็นต้องขาย
พร้อมขอร้องทุกคนไม่ต้องไปว่าแม่ เพราะแม่ก็พยายามขายของหาเงินมาคืน และจะขอตอบครั้งนี้ครั้งเดียว จะไม่พูดอีกแล้ว ไม่มีดึงดรามา ลั่นช่วงนี้แย่มาก ใครมีงานจ้างได้