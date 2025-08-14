“จอย ทีสเกิ๊ต” ซึ้ง กำลังใจล้น คนรักเยอะ มะเร็งเปลี่ยนทัศนคติและชีวิต ตราบใดยังหายใจจะไม่ท้อ

“จอย ทีสเกิ๊ต” สุดซึ้งคนในวงการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนหาเงินรักษามะเร็ง รับยังหายใจอยู่ก็ต้องสู้ต่อไป การรักษาเป็นไปในทิศทางที่ดี เผยมะเร็งเปลี่ยนชีวิต ทัศนคติ ไม่คาดคิดชีวิตจะได้เห็นข้อความให้กำลังใจเยอะขนาดนี้
เพื่อนๆ ร่วมวงการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อให้ “จอย ทีสเกิ๊ต” หรือ “จอย ธัญพร สนธิขันธ์” ได้นำเงินไปรักษาตัว สู้มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 งานนี้จอยเปิดใจสุดซาบซึ้ง มะเร็งเปลี่ยนชีวิต เผยการรักษาเป็นไปในทิศทางที่ดี
“ซาบซึ้งใจมากๆ ค่ะ เพราะไม่คิดว่าเพื่อนๆ และศิลปินจะเยอะขนาดนี้ จริงๆ แล้วพี่เท่ห์ (อุเทน พรหมมินทร์) กับพี่ยุ้ย (ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี) ทราบมาตั้งนานแล้วว่าเราป่วย พี่เท่ห์ก็อยากช่วยเหลือมาตั้งนานแล้ว แค่เรายังไม่ได้เปิดเผยกับใคร จะทราบกันแค่ในวงเพื่อนเท่านั้น ตอนแรกที่รู้อาการ ก็จะรู้แค่คนใกล้ตัว พี่ยุ้ย พี่เอ (ศุภชัย ศรีวิจิตร) ซึ่งพี่เอเนี่ยคอยไลน์หาจอยตลอด ส่งเสียง ส่งข้อความ แทบจะร้องไห้เลยด้วยซ้ำ พอรู้ว่าเราไม่สบายแบบนี้ บอกว่าน้องจอยต้องหายนะ พี่เอเป็นกำลังใจให้เสมอ พี่เอคอยซัปพอร์ตอยู่หลังบ้านตลอด ไม่มีใครรู้ค่ะ แล้วก็พี่เกด (นารากร โลหะชาละ) ที่เราคุยกันตลอด แต่ว่าก็บอกเพื่อนไว้ว่าอย่าเพิ่งบอกใครได้ไหม เรายังสับสนอยู่ค่ะ อย่างที่เขียนไปในเฟซบุ๊ก ไม่ใช่ว่าอายหรืออะไร แต่ไม่บอกใครเพราะต้องการพลังที่จะต้องต่อสู้กับโรคนี้ก่อน อยากตั้งสติตัวเองก่อน
การรักษาค่อนข้างดีค่ะ เพราะตัวจอยเองก็สู้ด้วย คุณหมอก็รักษาอย่างเต็มที่ มีท้อบ้างในบ้างครั้งกับการให้คีโม แต่คุณหมอพูดเสมอว่าคุณจอยต้องสู้นะ โรคนี้มันใช้กำลังใจและกำลังกาย ถ้าใจเราไม่สู้ มันก็คงท้อไปนานแล้ว ทุกครั้งก็จะสู้ค่ะ แต่มันไม่ใช่โรคที่จะรักษากันสบายๆ ก็ต้องใช้กำลังใจพอสมควร
การรักษาตอนนี้เลยการให้คีโมไปแล้วค่ะ ให้คีโมจบไปแล้ว ในคอร์สคือให้คีโม 6 ครั้ง 3 อาทิตย์ เว้น 3 อาทิตย์ ก็เกือบๆ 6 เดือน กับการให้คีโม ก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆ นานา ทั้งอาเจียน เป็นลม เกร็ดเลือดต่ำ หน้ามืด เป็นลมฉ่ำมากค่ะ หลังจากนั้นก็เข้าสู่การฉายแสงค่ะ คุณหมอก็ตรวจ MRI ดูแล้วก้อนมะเร็งมันเล็กลง แล้วจุดที่มันจะลุกลามระยะที่ 4 มันจะลุกลามไปที่ผนังหน้าท้อง พอ MRI ดูแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นข่าวที่ดี เพราะจุดที่ลุกลามมันหายไป เราก็ดีใจ แต่คุณหมอบอกว่าต้องสู้นะ เพราะเราต้องฉายแสงอีก 25 ครั้ง เราต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน มันก็จะมีเอฟเฟกต์คล้ายๆ กับคีโม แต่เบากว่า แต่ที่ท้อไปกว่านั้น คือคุณหมอบอกว่าทุกอาทิตย์ต้องขอเติมคีโมเพิ่ม เพื่อทำให้ผลการรักษาการฉายแสง มันตอบสนองได้ดี ก็แอบท้อค่ะ แต่ก็ต้องสู้”
ค่ารักษายังตอบไม่ได้
“อันนี้ยังไม่ตอบได้ไหมคะ ค่อนข้างเยอะอยู่ (แต่เพื่อนๆ ก็คอยช่วย?) ใช่ พี่เอคอยช่วยเป็นแบ็กหลังอยู่ พี่ยุ้ยด้วย ผ่านการให้คีโมครบโดสแล้ว ฉายแสงก็ใกล้จะครบแล้ว แล้วก็มีฝังแร่ 3 ครั้ง มันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงค่ะ เม็ดเลือดขาวต่ำลง สุขภาพอ่อนแอลง ภูมิคุ้มกันเราจะต่ำลงมาก เดี๋ยวพอจบฉายแสงกับฝังแร่แล้ว ก็จะเข้าสู่การผ่าตัดค่ะ น่าจะเอาก้อนออก หรือเอามดลูกออก อันนี้ต้องขอปรึกษากับคุณหมออีกที เหลือการฉายแสงอีกแค่ 4 ครั้งค่ะ แล้วก็ฝังแร่อีก 3 ครั้ง เมื่อเช้าก็ไปฉายแสงมา”
สู้กับมะเร็ง ต้องอยู่ไปอีกนาน หากไม่ได้กำลังใจ คงท้อไปนานแล้ว
“ถ้าไม่ได้กำลังใจจากเพื่อนๆ แล้วก็ทุกๆ คน คงท้อไปนานแล้วค่ะ ตอนแรกที่ไม่ได้บอกใคร ก็มีแต่กำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนสนิท คอยบอกให้สู้ๆ มันเลยผ่านมาได้ แต่พอได้บอกทุกคน ตอนแรกก็กังวลเพราะเกรงใจค่ะ แต่พอบอกแล้วมันได้รับกำลังใจกลับมาเยอะมาก รู้สึกว่าวันนี้มีพลังมากขึ้นกว่าเดิม เป้าหมายก็ปักหมุดไว้แล้ว ว่าเราจะสู้กับมัน เราจะต้องอยู่ไปอีกนาน”
พักงานชั่วคราว
“งานอาจจะพักก่อนค่ะ แต่งานเบื้องหลังหรือการสอน ยังสามารถทำได้ จริงๆ จอยสอนอยู่ที่มศว. ท่านคณะบดีเขาไว้ใจเรา ก็ให้เราบริหารจัดการดู ถ้าทำได้ก็สอนได้ เพราะมันไม่ได้ใช้พลังมาก ใช้ทักษะ”
ไม่คาดหวังให้หายขาด ขอแค่โรคสงบ ลั่นยังหายใจอยู่ ก็ต้องไปต่อ
“น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของการรักษาที่ยังไม่จบ แล้วก็ระยะ 4 คำว่าโรคสงบคือสิ่งที่ดีที่สุด ของผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 คำว่าหายขาดจอยยังไม่คาดหวัง แต่ก็แอบมีหวัง ดูในโซเชียลหลายๆ คน มีเพื่อนมะเร็งหลายคนที่เขาเป็นระยะที่ 4 แล้วเขาก็หายขาด หายผ่านมาได้เป็น 10 ปีก็มี ต้องขอบคุณคลิปของทุกคน ที่ทำให้จอยมีพลังในวันนี้ ทำให้เรารู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวัง ว่าอนาคตมันจะแย่หรืออะไร ถ้าวันนี้เรายังหายใจได้ ยังไหว เราไปต่อค่ะ
เราได้ขึ้นเวทีด้วยนะคะ แต่อาจจะร้องไม่ได้เต็มที่ ก็ต้องขอบคุณทุกๆ คน แล้วก็พี่เอ ศุภชัย ที่เป็นแม่เอคอยโทร.หา คอยให้กำลังใจ แล้วก็พี่ยุ้ย, พี่เท่ห์, เกด นารากร แล้วก็เพื่อนๆ ที่มาช่วยในวันนี้ จอย (ศิริลักษณ์ ผ่องโชค), ซ่า (วาเนสซ่า บีเวอร์), มา (อัสมา กฮาร์), กิ๊ฟท์ (ธิติยา ชินอักษร) พี่เท่ห์เป็นพ่องาน เป็นตัวเปิด ตัวพ่อ ถ้าไม่เปิดในวันนั้น พี่เท่ห์ก็คงไม่ทำให้วันนี้ค่ะ”
ไม่คาดคิดชีวิตจะได้เห็นข้อความให้กำลังใจเยอะขนาดนี้
“ขอบคุณกำลังใจค่ะ กำลังใจในโซเชียลมาเป็นพลังบวกล้นหลามมากๆ ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าในชีวิตจะเห็นข้อความให้กำลังใจได้เยอะขนาดนี้ การเป็นมะเร็งครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตจอย เปลี่ยนทัศติ เปลี่ยนทุกๆ อย่าง แต่เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ หลังจากเราหายดี ก็คือเสมอว่าจะต้องกลับมาทำประโยชน์ วันนี้จอยเข้าใจแล้ว ว่าวันที่เราไม่สามารถที่จะทำงานได้ แล้วศิลปินเพื่อนๆ พี่น้องมาช่วยเหลือกัน มันคือน้ำใจ ทำให้คนที่เดินไม่ไหวไปต่อได้ ขอบคุณศิลปินทุกคนที่มาในวันนี้ด้วย ทั้งที่รู้จักกันและไม่รู้จักกัน บางคนก็ไม่เคยเจอกันมาก่อน”