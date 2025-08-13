“ขวัญ อุษามณี” มั่นพอไม่มีแฟนก็สร้างลูกด้วยเอไอ ฝันออนทัวร์รอบโลก หาพ่อของลูกโขกให้ได้หน้าตาแบบนี้

“ขวัญ อุษามณี” ลั่นมั่นพอไม่มีแฟนก็มีลูกได้ ก็ให้เอไอสร้างให้ไปเลยสิคะ เผยอยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าตนมีลูก เพราะตอนนี้อยากมีลูกแล้ว โอดในเมื่อผู้ชายไทยหายากนักคงต้องออนทัวร์รอบโลกหาพ่อของลูก จินตนาการหน้าลูกก่อนจะไปสเต็ปต่อไป
ทำฮือฮาวันแม่ เมื่อ “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์”สั่งเอไอเสกรูปคู่กับลูกสาวเพื่อทำรูปโปรโมตสินค้าเนื่องในวันแม่ แต่กลายเป็นไวรัลในโซเชียล คนชื่นชอบในความครีเอตนี้ ทำขวัญประหลาดใจ ไม่คิดว่าคนจะเล่นด้วยกับรูปเอไอวันแม่ที่ทำ ลั่นเพ้อเจอเพ้อ ถึงอยู่ด้วยกันดีแล้ว
“คือเราเป็นผู้หญิง เราสวย เรามั่นพออยู่แล้ว เราไม่ต้องรอให้ใครมาขอ ก็มีลูกเองไปเลย คือทำไมเราต้องรอ เรามี AI เราสร้างได้ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มแม่ค่ะ คือในกลุ่มครอบครัวเราจะมีพี่แก้ว(พี่สาว) เป็นมนุษย์แม่คนหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่ ก็เป็นมนุษย์แม่ เขาก็จะคุยกันเรื่องอาหาร ความเป็นแม่ที่เหนื่อยแบบนี้ เดี๋ยวหนูจะต้องไปดูแลลูก เดี๋ยวแม่ก็จะบอกว่านี่แม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กเข้าใจหัวอกแม่หรือยัง คือเปิดมาก็มีแต่เรื่องแม่ๆ ขวัญก็เลยคิดว่า วันแม่ปีนี้เราจะกอดแม่จะรักแม่เหมือนเดิมมันธรรมดาไป ก็เลยลงรูปนี้ดีกว่า อันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเจกับน้องบอสที่เป็นคนทำภาพให้
ตอนที่น้องทำ น้องไม่ได้ขอคำสั่งจากตัวขวัญเลย ขวัญแค่บอกว่า ทำโปรโมชั่นของยูซี่ให้พี่หน่อย ให้เป็นแม่กับลูก ให้เขามีความสัมพันธ์กัน เป็นระหว่างแม่กับลูก ด้วยความครีเอทีฟของน้อง เขาก็เลยไม่เอาระหว่างขวัญกับแม่ เขาเอาเป็นขวัญกับลูกในอนาคตไปเลย เป็นมิติใหม่
แล้วลูกที่ออกมาคือหน้าตาเป๊ะมาก ก็ลูกขวัญไง AI ทำถึงมาก รูปหน้าแม่เป๊ะมาก ภูมิใจค่ะ เพราะขวัญอยากได้ลูกหน้าตาแบบนี้อยากเลี้ยงลูกแบบนี้ คือออกมาปากจึ้งมาก คือถ้าเกิดความเป็นจริงแล้วลูกออกมาแล้วปากแห้ง ก็จะเอาลิปออยของยูซี่ทาเลย”
อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าตนมีลูกแล้ว เพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกอยากมีลูก
“ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดบ้าง แต่ทุกคนเหมือนรู้ว่าเราเป็นแบบนี้ เราเป็นคนขี้เล่นแบบนี้ ก็ AI กระหน่ำเลย ก็เลยไม่มีคนเชื่อว่าขวัญมีลูก แบบคนเรามีแฟนแล้ว ขวัญอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ ขวัญอาจจะเก็บ แล้วขวัญอาจจะไปคลอดลูกที่ต่างประเทศก็ได้ ทุกคนไม่มีใครเข้าทางขวัญเลย
แรงบันดาลใจในวันนั้น ก่อนหน้านั้นไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ขวัญไปงานอีเวนต์หนึ่งเกี่ยวกับการทำกิฟต์ แล้วเขาก็มาบิลด์ในเรื่องของการทำกิฟต์แล้วก็มีลูก ซึ่งตอนแรกเราก็เป็นสายมั่น ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าแฟนเรายังไม่มี ถ้าอนาคตเรามีไม่ได้เราก็เชิ่ด เพราะว่าผู้ชายมาช้าเอง แต่พอมาตอนนี้แล้วก็ไม่เป็นไร เพราะเรามี AI ฉันก็มีลูกได้ ขวัญอยากมีลูกทั้งผู้ชายและผู้หญิง อยากมีลูกสองคน”
ลั่นถ้าคนไทยไม่ได้ชักเริ่มอยากลองออนทัวร์รอบโลกหาพ่อของลูก
“ขวัญว่าขวัญจะต้อง On tour around the world เราจะได้รู้ว่าแฟนเราเป็นคนสัญชาติไหน ถ้าคนไทยมันอยู่แล้วไม่ได้ก็ต้องออนทัวร์ค่ะ ก่อนที่เราจะมีแฟน เราต้องจินตนาการก่อนว่า ถ้าเรามีแฟนคนนี้ลูกจะหน้าตาเป็นยังไง ถ้าเราคิดว่ามีแฟนคนนี้แล้วลูกหน้าตาแบบนี้ เราก็โอเค เราก็ค่อยเน็กซ์สเต็ปต่อ แต่ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นี่ไง”
ไม่คิดว่าคนจะเล่นด้วยกับรูปเอไอวันแม่ที่ทำ Welcome to my world เพ้อเจอเพ้อ ถึงอยู่ด้วยกันดีแล้ว
“ไม่คิด คือมันเป็นความสุขของขวัญในหน้าไอจี เราถึงแต่งรูปไม่แคร์สื่อไง เพราะว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำ แล้วอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นสำหรับที่ขวัญอยากจะมอบให้กับคนที่เป็นแม่และคุณลูกที่เขาได้โปรโมชั่นคู่กันด้วย เราก็เลยเลือกใช้ภาพนี้ แล้วข้างล่างภาพขวัญเขียนโปรโมชั่นสำหรับคู่แม่ลูก ใช้ได้ทั้งเดือนนะ ขวัญไม่ได้ลงแบบตลก ๆ เลย ลงเรื่องนี้แต่คนไปอีกเรื่อง
ก็สำหรับคนที่ยินดีด้วยนะคะ Welcome to my world เพราะว่าคุณก็เป็นคนที่เพ้อเหมือนกัน เพ้อๆ กับเพ้อๆ อยู่ด้วยกันดีแล้ว(วันนี้แต่งลุกส์เหมือนลูกขวัญมา?) ใช่ คือขวัญแค่อยากแต่งหน้าแบบไม่เหมือนเดิม เพราะเราชอบการแต่งหน้า”