“หลิงหลิง” โวยเฟกนิวส์ แก๊สพิษเขมร ลั่นไม่ล้อเลียนคนตาย เตือนคนเอาหน้าเป็นเรฟฯ คิดให้ดีๆ ก่อนทำ

“หลิงหลิง” ปลื้ม กระแสข้าวหมูแดง Kwong Kee Roast ดีเกินคาด ออเดอร์ถล่มทลายจนระบบรวน ยันข่าวล้อเลียนแก๊สพิษไม่จริง “แอน ทองฯ” นอยด์กว่า แนะเช็กข่าวให้ดีก่อนเสพ แถมบอกคนจะเอาหน้าเป็นเรฟฯ ให้คิดดีๆ เพราะทุกคนสวยในแบบตัวเอง
งานพรีเซ็นเตอร์เข้าแบบรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับนางเอกสุดฮอตแห่งยุค “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ที่ล่าสุดคว้าพรีเซ็นเตอร์คนแรกของไทยกับแบรนด์ HERA แบรนด์เครื่องสำอางจากเกาหลี ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ายังรับงานพรีเซ็นเตอร์ได้อีกเยอะ และตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวธุรกิจข้าวหมูแดงที่ชื่อ Kwong Kee Roast ดีใจที่ผลตอบรับดีมาก ทำให้ออเดอร์ในวันแรกรวนจนเกิดความล่าช้า แต่ก็ทำการแก้ไขแล้วเรียบร้อย
“สินค้าเกี่ยวกับโปรตีนยังไม่เข้าเลยค่ะ หนูกินบ่อยมาก และชุดสปอร์ตก็ยังไม่เข้า หนูออกกำลังกายค่ะ ยังเปิดรับเสมอค่ะ สามารถติดต่อได้ทางช่อง 3 นะคะ หรือพี่แหม่มก็ได้ค่ะ ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ Kwong Kee Roast ซึ่งก็คือข้าวหมูแดงนะคะ ขายอยู่ที่ข้างๆ สามย่านเลยค่ะ จริงๆ เคยเปิดแล้วช่วงโควิดที่จตุจักรค่ะ ซึ่งลูกค้าก็ติด แต่พอสัญญามันหมดไปก็เลยไม่มีโอกาสทำต่อ ไปตรวจไซต์งานเองเลยค่ะ ดูแลเองทุกอย่างกับน้องชาย ความพิเศษของข้าวหมูแดงของหลิงก็คือจะเป็นสูตรของเราเอง ก็คือของน้องชาย ที่หมักเอง ทำเองทุกอย่าง ทุกขั้นตอนเลย สูตรตระกูลคองนั่นแหละ (หัวเราะ)
ต้องไปกินนะคะ ตอนนี้มีหมูแดง มีไก่ ซึ่งมันนุ่มมาก รสชาติก็อร่อย นุ่ม หอม กินกับพริกเผาก็จะมีกลิ่นหอมของพริก และจะมีกินกับซอสด้วยค่ะ เรียกได้ว่าลงตัว รสชาติกลมกล่อม ตอนช่วงโควิดหลิงก็ได้ไปช่วยน้อง หลิงก็ไปช่วยเสิร์ฟ ช่วยสับหมูอยู่ แต่ถ้าวันไหนว่างก็จะไปหน้าร้าน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้นั่งกิน แค่เปิดออนไลน์อย่างเดียว
ส่วนที่มองว่าเปิดในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี หลิงมองว่าทุกช่วงก็จะมีโอกาสของมันเอง ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำตอนไหน ซึ่งหลิงคิดว่าอย่าคิดเยอะ ก็ทำเลยดีกว่า บวกกับอยากต่อยอดให้น้องด้วย ซึ่งหมูแดงของน้องก็อร่อยจริงค่ะ ก็อยากให้ลูกค้าเก่าที่ชื่นชอบ เพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าเก่าเยอะมาก คนที่ชื่นชอบก็สามารถกลับมากินได้เผื่อคิดถึง
เรื่องดรามาก็ระมัดระวังมากขึ้น คือไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วในเรื่องของความสะอาด เรื่องของรสชาติอะไรต่างๆ ซึ่งรอบนี้หลิงก็ทำเต็มที่แล้ว ก็หวังว่าคนที่บริโภคหรือลูกค้าจะชอบค่ะ ร้านนี้เพิ่งจะเปิดมาเกือบอาทิตย์ได้แล้วค่ะ ฟีดแบ็กก็ดีนะคะ เห็นบอกว่าอร่อย นุ่ม แต่วันแรกก็อาจจะรอคิวนานหน่อย ซึ่งวันที่ 2 เราก็ได้แก้ไขจุดนั้นไปแล้ว ก็ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่คอยกดสั่ง ทำให้ระบบอาจจะขัดข้องนิดนึง (หัวเราะ) คนเข้ามากดสั่งเยอะมาก เราก็พยายามแก้ไขจุดนั้น”
ปัดล้อเลียนข่าวแก๊สพิษที่ฝั่งกัมพูชาสร้างข่าวเท็จ บอกไม่นอยด์ แต่อยากให้เสพข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ดีกว่า
“ก็เห็นข่าว แต่เราก็แค่ทานข้าวเฉยๆ ก็ไม่รู้ว่ายังไง (หัวเราะ) คือข่าวที่เราไม่เห็นมันคือข่าวที่ไม่จริง และเราก็ไม่เห็นในโซเชียล ก็ไปกินข้าวปกติ แล้วบวกกับมีดรายไอซ์ ซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนาไปล้อหรืออะไร ส่วนตัวหลิงไม่ค่อยนอยด์เท่าไหร่ เพราะหลิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริง ก็เลยไม่ได้นอยด์มาก แต่พอได้พูดคุยกันกับคุณดิว (ปิ่นกมล มาลีนนท์) กับพี่แอน (แอน ทองประสม) ต่างคนต่างให้กำลังใจกันและกัน พี่แอนก็โทร.มาถามว่าตกใจไหม เป็นยังไงบ้างซิส ซึ่งพี่แอนจริงๆ ก็ตกใจพอสมควร ต้องเข้าใจว่าพี่แอนเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง เขาก็ไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้ ก็เข้าใจได้ค่ะ เพราะมีคอมเมนต์เข้าไปต่อว่าเยอะ ซึ่งตอนแรกพี่แอนก็ไม่เข้าใจเหตุผล ก็เลยตกใจ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ เพราะรู้ว่าเป็นข่าวที่ไม่จริง เป็นความเข้าใจผิด
แต่ของหลิงไม่เห็นคอมเมนต์ แต่เห็นในข่าว แล้วก็ไม่ได้ไปอ่านด้วย เพราะมันเป็นข่าวไม่จริง และเราก็ไม่ได้ตั้งใจล้อคนตายหรืออะไรใดๆ ก็เลยให้ผ่านๆ ไป อะไรที่ไม่จริงก็ปล่อยผ่านไป แต่แฟนคลับก็ซัปพอร์ตเราตลอดค่ะ จริงๆ ต้องบอกว่าสมัยนี้มีทั้งเฟกนิวส์ มีทั้งข่าวจริง ก็แนะนำให้ไปดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แนะนำให้ดูก่อนว่าแหล่งข่าวมาจากไหน และดูหลายๆ สื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า ให้ไตร่ตรองมากกว่านี้ค่ะ”
ดีใจกระแสซีรีส์ เพียงเธอ ผลตอบรับดี แต่ถ้าใครที่คิดจะเอาหน้าตนไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ขอให้คิดดีๆ ก่อน
“ซีรีส์เพียงเธอก็กระแสดีค่ะ เราก็ชื่นใจว่าคนดูเยอะ ก็หายเหนื่อย ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เพียงเธอด้วยนะคะ อาทิตย์นี้น่าจะ ep.5 แล้ว ep. ที่แล้วก็ถือว่าบู๊แบบน้ำจิ้มๆ แต่มีเยอะกว่านี้ค่ะ คนตั้งฉายาให้ว่า หลิงเต๋อหัว (หัวเราะ) ก็ดีใจ เพราะเราทุ่มเทให้กับแอ็กชั่น เป็นครั้งแรกที่หลิงมาเล่นบทแอ็กชั่น ถ้าฟีดแบ็กกลับมาดีหลิงก็ดีใจ ใช้พลังเยอะค่ะ มันมีวันนึงที่หลิงตื่นมาหน้าบวม แต่พอแอ็กชั่นปุ๊บหน้าตอบเลย (หัวเราะ) คือปกติหลิงเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้ดูแลตัวเองเพิ่มมาพิเศษ เพียงแต่แค่กินให้ถึง ให้พอ กินให้อร่อย มีความสุข แล้วก็บู๊ต่อได้ค่ะ
ส่วนที่คนมองว่าเบ้าหน้าฟ้าประทาน แล้วคนเอาไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ (หัวเราะ) ไม่ขนาดนั้นค่ะ คือคนมาชมก็เขินแหละ คนมาชมสวยเนอะ เวลาโดนชมเราก็เขิน แต่หลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้น ก็คือแต่ละคนมีความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างที่หลิงเคยบอกแหละ ก็ขอบคุณทุกคำติชม ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้น ใครที่คิดว่าจะทำหน้าเหมือนหลิงก็คิดดีๆ นะคะ คิดแล้วคิดอีก (หัวเราะ) ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว แต่น้ำดื่มยังไม่เข้าเลย”