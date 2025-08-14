“ซานิ” เซอร์ไพรส์ AF คืนชีพ แนะผู้ใหญ่อย่าทิ้งเสน่ห์เรียลลิตี้ 24 ชม.รู้ตัวนักร้องรุ่นน้องเอเอฟยืมเงิน

“ซานิ นิภาภรณ์” เซอร์ไพรส์ AF คืนจอ ชี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว แนะอย่าทิ้งเสน่ห์เรียลลิตี้ 24 ชม. เชื่อการแข่งขันดุเดือดขึ้น พร้อมเผยเคล็ดลับให้ยืมเงินแบบไม่ต้องทวงคืน บอกให้ไปเลยจะได้จบไม่ทุกข์และเหนื่อยใจตอนไปทวง ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ไม่งั้นไฟลามถึงบ้าน ส่วนตัวไม่เคยถูกยืมเงิน รู้ข่าวนักร้องเอเอฟทวงเงินกัน แต่ให้ไปเคลียร์กันเอาเอง
สิ้นสุดการรอคอย หลังจากที่ทรูวิชั่นส์ประกาศคืนชีพ “True Academy Fantasia” ปฏิบัติการนักล่าฝันกลับมาอีกครั้งในรอบ 10 ปี ล่าสุด “ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ” เป็นนักร้องและนักแสดงหญิง และเป็นที่รู้จักในฐานะแชมป์หญิงคนแรกของรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 6 ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ดีใจที่เด็กรุ่นใหม่จะกลับมารู้จัก AF อีกครั้ง
“รู้พร้อมทุกคนเซอร์ไพรส์มาก เพราะก่อนหน้านี้จะเห็นตามโซเชียลเริ่มมีการตัดคลิปออกมาแชร์ คิดว่าทำไมอยู่ดีๆ เขามีคลิปเริ่มแชร์กันเยอะร้องเพลงแต่ละรุ่น จนวันที่เขาแถลงข่าวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ไปงานแต่ก็รับรู้มาว่าจะมี AF กลับมาก็ดีใจแทนน้องๆ ทุกคนในยุคนี้ด้วย และจะได้กลับมารู้จัก AF อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าสมัยนี้ถ้าพูดว่า AF เด็กๆ ไม่รู้จักแล้ว แบบพี่คืออะไรหนูไม่รู้แล้ว
เอาตรงๆ เลยนะ อายไลเนอร์หรืออายแชโดว์สีฟ้าไม่ได้เหมาะกับทุกคน สีม่วงก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคน มันเหมือนตอกย้ำแต่สิ่งที่เราได้เห็นมันคือเสน่ห์ของเวทีประกวด เพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็มีน้องๆ ที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายทั้งเต้นได้ ร้องได้ ก็เลยมองว่าถ้าเกิดมีเวทีแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอะไรที่รองรับน้องๆ ในยุคนี้ที่มีความสามารถได้กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่ง”
หลายคนถามว่าเราเคยประกวดจริงไหม ได้แชมป์จริงไหม เขาถามเพราะว่าจำหน้าเราไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แล้วคนก็เลยบอกว่าทำไมพี่ร้องเพลงได้และร้องเพลงดี ก็เลยบอกว่าหนูพี่เป็น AF ที่เป็นแชมป์ เขาบอกว่าแชมป์หนูเข้าใจแต่ AF คืออะไร วันนี้ได้รู้จักแล้ว”
คิดว่าไม่ควรทิ้งเสน่ห์เรียลลิตี้ 24 ชั่วโมง
“เราว่าเสน่ห์ของ AF คือการดูความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ที่คนจะได้เห็นหมดว่าเป็นยังไง แต่ก็ต้องดูว่ารูปแบบไหนอยู่ในช่องทางอะไรที่คนจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน การเป็นแชมป์ในวันนั้น ส่งผลถึงการเรียนร้องเพลงในยุคของเรา เป็นการเรียนร้องเพลงที่ราคาสูงมาก เรียนเต้นก็ราคาสูงมาก ซึ่งการเข้าไปในบ้านก็เหมือนเป็นโอกาสที่เราได้เรียน แล้วก็ได้ประกวดไปด้วยเหมือนได้ทดลองใช้ทดลองทำงานไปเลยในตัว
การกลับมาครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะยังไง แต่เราไม่อยากให้ทิ้งความเป็นเสน่ห์ 24 ชั่วโมง ไป เพราะเรารู้สึกว่า 24 ชั่วโมง มันเป็นอะไรที่น่ารัก แล้วในยุคนี้มันดูผ่านมือถือได้ไม่ต้องอยู่บ้านตลอด เพลินๆ ก็เปิดดูไป”
เชื่อการแข่งขันดุดันขึ้น
“แน่นอน เราคิดว่าดุเดือดเพิ่มขึ้น เพราะว่าในยุคสมัยก่อน กว่าเราจะร้องเพลงอะไรได้เพลงนึงต้องไปแกะตามที่ต่างๆ ต้องไปดูว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ เขามีตัวอย่างให้เห็นหมด แล้วก็ฝึกได้เองด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะดุเดือดขึ้น เก่งขึ้น ทันสมัยขึ้น
ก็ฝากน้องๆ แล้วกันให้เต็มที่ เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดและเชื่อว่าน้องยุคนี้เก่งอยู่แล้ว เราคงไม่สามารถสอนอะไรน้องยุคนี้ได้แล้ว ก็คงบอกว่าให้เป็นตัวเองและมีความสุขกับการทำงานให้เต็มที่ค่ะ (แอบมีลุ้นรวมตัวรุ่นพี่ AF ไหม?) เขาก็พูดกันหลายรอบแล้วว่าจะรวมตัวอะไรแบบนี้ แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้”
รู้ข่าวนักร้องเอเอฟทวงเงินกัน ลั่นไม่มีใครกล้ายืมเงิน เพราะทุกคนก็รู้ว่าตนดิ้นรนทำงาน
“เช่นเขาพิมพ์มาถามว่ามีสัก 500 ไหม เราก็เลยถามเขากลับเหมือนกัน มีสัก 200 ไหมล่ะ ก็ไม่มีใครกล้ายืมเนอะ เอาจริงๆ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนทำงานกันหนักพอสมควร ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนสนิทก็ไม่ค่อยมายืม ก็ไม่มีใครมายืมกันทุกคนก็ไปดิ้นรนสู้ชีวิตทำงานของตัวเอง
ถามว่ารู้ไหมว่านักร้องคนนั้นเป็นใคร ทราบค่ะ เป็นรุ่นน้องเรานี่แหละ แต่เราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการการเคลียร์ของเขามันลงตัวมากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา เพราะตอนเขายืมหรือว่ามีการทวงกันเราก็ไม่รู้รายละเอียด”
บอกใครมายืมเงิน ตัดใจให้เลย ไม่อยากทวงให้เกิดทุกข์
“เคยมีแต่ว่าเวลาเราให้ เราตัดใจให้ก็คือให้เลย เช่นให้ได้เท่านี้ก็คือจะไม่คิดว่ายืมนะเหมือนแบบช่วยเรียกแบบนี้ดีกว่า จะได้ไม่ทุกข์ใจ จะได้ไม่เหนื่อยใจตอนไปทวง ตัดใจว่าให้เลย
จริงๆ ไม่กล้าทวงนะเรารู้ว่าเขาลำบากแหละ แต่ถ้าวันที่เราลำบากจริงๆ เราคงจะต้องทวงแต่ไม่รู้ว่าจะทวงด้วยวิธีไหนเหมือนกัน ก็เลยนั่นแหละเลยตัดใจว่าถ้าจะให้ก็ให้เลย สมมติว่าให้ได้เท่านี้ แบบเขาขอยืมสัก 20,000 บาท แต่เราบอกว่าเราให้ได้ 10,000 บาท เราก็บอกว่าให้เลยนะไม่ต้องมายืมกัน พอเราให้เขาครั้งต่อไปก็ไม่กล้าเราแล้ว เขาก็รู้สึกว่าเราให้แล้ว มันเซฟความรู้สึกตัวเองด้วย จริงๆ เราต้องตัดลมแต่ต้นไฟนะ เพราะว่าไฟกำลังลามทุ่งแล้ว ต้องรีบตัดเพราะเดี๋ยวจะลามมาบ้านเรา ฉันให้เลย
กรณีที่ให้ไปแล้วไม่คืนมันจะกลายเป็นเสียเพื่อนหรือเปล่า คือไม่จำเป็นต้องทวงเขาคืนก่อน เหมือนเขาก็มีมารยาทของคนยืม พอเขาคืนเราตามระบบตามระเบียบอาจจะช้าหน่อยก็ได้แล้วแต่ แต่ว่าเราไม่ทวงอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ไม่ได้ยืมเยอะ เพราะเงินส่วนใหญ่อยู่ที่แม่ เพราะถ้าเขายืมเรา เราก็ต้องยืมแม่อีกที เราไม่เบิกกองกลางเราเอาเท่าที่เรามีแล้วก็ให้ไป ถ้าตอนนี้จะยืมเงินฉันขอยืมเงินกลับได้ไหมล่ะ ตอนนี้ชีวิตลำบากไม่มากก็น้อย”