“ธงธง” บวชแก้บนปลายปี หลังคู่กรณีขับรถชนปลอดภัย ออกจากรพ.แล้ว ตกลงค่าเสียหายกันได้

“ธงธง มกจ๊ก” สบายใจ คู่กรณีปลอดภัยแล้ว เตรียมบวชพระ 7 วัน หลังบนไว้ บอกตกลงค่าเสียหายเรียบร้อย ประกันชั้นหนึ่งครอบคลุม ยันฝ่ายคู่กรณียังต้องใช้รถเข็นเพราะขาดามเหล็กอยู่
หลังจากที่ดาราตลกชื่อดัง “ธงธง มกจ๊ก” นที ธีระเสรีวงศ์ ขับรถนำลูกชิ้นไปเลี้ยงเด็ก ก่อนประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ทำให้คนขับ “นายพุฒิพร” อายุ 19 ปี บาดเจ็บสาหัส ซึ่งผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับช็อกเป็นลมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุด ธงธง มกจ๊ก ได้ออกมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในงาน “ชวน ช้อป ชิม ลิ้นติดโปรแฟร์” FOODNIVAL เทศกาลอาหารรื่นเริง รวมของอร่อย 100 ร้าน 1000 เมนู ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศู นย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ว่า ได้เซ็นเอกสารและพูดคุยกับทางคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างจบลงด้วยดี
“เมื่อวานนี้เพิ่งจะไปเซ็นเอกสาร ซึ่งก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยกับทางสถานีตำรวจกับคู่กรณี และน้องก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว และน้องก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแล้ว เรียบร้อยเพราะมีประกันชั้นหนึ่งครอบคลุมทั้งหมด
เรื่องสภาพจิตใจเรา จะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มขับรถได้แล้ว ในอาทิตย์แรกที่เกิดเหตุขับไม่ได้เลยเพราะระแวงมอเตอร์ไซค์ไปหมด แต่ก่อนหน้านี้เรารถใหญ่เราไม่กลัวมอเตอร์ไซค์ แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นกลัวมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถใหญ่ กลัวเขามาชนบ้างกลัวมากเลย
จริงๆ วันนั้นเราจอดรถอยู่เพื่อจะเลี้ยว ซึ่งพอหักรถแล้วตรงนั้นมันมืด แล้วบวกกับความที่เขามาไวมันก็เลยชน เป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องของความไม่ตั้งใจ คือถ้าเราไม่ชินทางมันต้องชะลอ จริงๆ นี่ขนาดชะลอแล้วหยุดรถแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันต้องใช้ความสามารถต้องใช้สติจริงๆ ใช้คำว่าช้าก็ไม่ได้เร็วก็ไม่ได้ มันต้องใช้สติอย่างเดียวเลยในการขับรถ”
เตรียมบวชพระ 7 วัน ปลายปีนี้ หลังคู่กรณีปลอดภัย
“ตอนนี้คู่กรณีออกจากโรงพยาบาลแล้ว และน้องก็ตัดไหมแล้ว สิ่งสำคัญก็คือเราได้บนตอนที่เห็นเขาตอนแรก เพราะว่าน้องเขาอาการเหมือนจะไม่รอด เพราะมีไทยมุงบอกว่าอย่าไปโดนตัวน้อง น้องไปแล้ว เราเป็นลมอีกรอบ เราเห็นแล้วเราตกใจเราไม่เคยเจอแบบนี้ ก็บนกับแม่ชีบุญเรือง โตงบุญเติม บอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องมีชีวิตอยู่รอดเราจะบวชให้ 7 วัน ซึ่งได้กำหนดวันบวชแล้ว วันที่ 25 ธันวาคมนี้ ที่บุรีรัมย์ เพราะว่าไปเรียนพระอภิธรรมที่มชว. เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมปลายปีอยู่แล้ววันที่ 26 ถึงวันที่ 1 ซึ่งเราบวชวันที่ 25 บวชแล้วก็เข้ากรรมฐานเลย บวชพระแล้วเข้ากรรมฐานด้วย
ที่บอกตอนนั้นว่าอาการไม่รอด เราเป็นลมเราไม่กล้าจับแค่เห็นเลือดก็เป็นลมแล้ว อาการเบื้องต้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลอาการน้องเขาโคม่าคือสาหัส แต่วันรุ่งขึ้นเราก็ไปดูตั้งแต่เช้า เขาได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเขารอการผ่าตัด เราก็ไปเจอน้องแล้วน้องก็บอกว่าพี่ผมจำอะไรไม่ได้เลย เราก็บอกว่าอย่าว่าแต่น้องเลยพี่ก็จำอะไรไม่ได้”
โชคดีสามารถพูดคุยตกลงกับคู่กรณีลงตัว
“เป็นโชคดีของเราอีกอย่างนึง ทางญาติหรือคู่กรณีคุยกันง่ายตกลงกันง่าย เขาก็โทร.คุยกับเราเอง บอกโชคดีที่เป็นคุณธงธง มีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นคุณธงธง เราไม่ได้แช่งคุณธงธงนะ แต่พอเป็นคุณธงธงแล้วเขารู้สึกสบายใจ ต่างฝ่ายต่างโชคดีเรามีความรู้สึกอย่างนั้น
เราใจหายมากแล้วเราเป็นลม พอชนวันนั้นแล้วหลังจากนั้นมาอีก 3 วัน เรานอยด์และมีความรู้สึกว่า ใครมาทักเป็นยังไงบ้างน้ำตาไหล ใครมาแตะตัวเรามาให้กำลังใจถามว่าพี่ธงเป็นยังไงบ้าง เราน้ำตาไหลและร้องไห้ตลอดเวลา ยืนขายของจำได้วันนั้นอยู่ที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ร้องไห้ตลอดเวลา ใครมาแตะตัวไม่ได้ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเขา และกังวลใจเพราะเป็นคนที่ไม่กล้าทะเลาะกับคน เราเป็นคนเสียงดังแต่ก็กลัวคนเสียงดัง ไม่ได้ชอบการปะทะ”
เผยคู่กรณีกลับไปพักฟื้นที่บ้าน แต่ยังต้องใช้รถเข็นเพราะขาดามเหล็กอยู่
“ค่าใช้จ่ายประกันชีวิตครอบคลุมทั้งหมด แล้วก็เป็นคนจ่ายทั้งหมดเลย ตอนนี้น้องเขาก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ก็คุยกันโอเค ตอนนี้น้องก็ยังเดินได้ไม่ปกติเพราะว่าน้องใส่เหล็กดามอยู่ ยังใช้รถเข็นอยู่ เห็นหมอเขาบอกว่าประมาณ 4 เดือน นี่ก็ผ่านไปเกือบเดือนแล้ว”
รับปรึกษา “กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์” เรื่องบวชให้น้องคู่กรณี
“ก็มีการปรึกษา น้องกิ๊กดีใจแฮปปี้ มันคงถึงเวลาที่เราต้องบวชจริงๆ แล้วค่ะ แล้วบอกจะไม่ให้เราสึก เราก็บอกว่ากิ๊กเดี๋ยวก่อนสึกก่อนได้ไหม เราโชคดีตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เราไปเรียนพระอภิธรรมกับน้องกิ๊กแล้วเรียนจูฬตรีกันอยู่ และพระอาจารย์ที่เป็นคนสอนธรรมะของเราก็เป็นวิปัสสนาจารย์ที่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่แล้ว เราก็เลยบวชเพราะมันต้องมีคอร์สนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับจูฬตรีเราก็เลยรู้สึกแฮปปี้ในการเตรียมตัว
ตอนแรกก็กังวลว่าเพราะเคยบวชมาแล้วครั้งนึง ตอนนั้นบวชให้แม่มีความรู้สึกว่าเรานุ่งผ้าไม่เป็น ปัจจุบันก็ยังนุ่งไม่ได้เลย พระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีพระพี่เลี้ยง ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เพราะตั้งใจเจตนาดีจริงๆ ว่าอยากจะบวชให้กับน้อง แล้วให้กับทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจให้”