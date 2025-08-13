“หมอปลา” แฉเกจิดังทางเหนือนิยมให้เด็กผู้ชายกินบวบ อ้างน้ำอสุจิ= น้ำทิพย์ ลั่นคนนี้ล้มยาก สร้างกำแพงมนุษย์ไว้เยอะ

เป็นคนหนึ่งที่นอกจากปราบผีแล้วยังปราบพระด้วย แต่มักโดนฟ้องกลับทำให้เรื่องเงียบไป ล่าสุด “หมอปลา มือปราบสัมภเวสี” ได้มาออกรายการแฉ เล่าเรื่องราวของวัดพระบาทน้ำพุ ที่ตนนั้นพยายามบอกใบ้กับสังคมมานานแล้ว แต่กลับไม่มีใครสนใจ และหมอปลายังเปิดโปงเกจิอาจารย์ดังทางเหนือ ที่มีนิสัยย่องให้ลูกศิษย์หนุ่มกินบวบ อ้างน้ำอสุจิ=น้ำทิพย์
มดดำ คชาภา ตันเจริญ เผยว่า “เรื่องวัดนี้หมอปลาเล่าให้มดดำตลอด ในรายการเวลามาออกก็พูดถึงบ่อยๆ ฉันยังบอกอีปลาพูดไปเรื่อย ทุกคนรายล้อมฉันไม่เคยไม่มีใครไม่ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ ตอนนั้นปลาไม่เอ่ยชื่อเพราะกลัวโดนหมายศาล”
หมอปลา เปิดเงินหมุนเวียนในวัดพระบาทนำพุ สูงถึงหมื่นล้าน “ผมพูดเรื่องพระมานานมากแล้ว ถามว่าผมรู้ได้ยังไง ด้วยผมลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเยอะ มีผู้ป่วยที่เป็นเอดส์เคยให้เราติดต่อวัดนี้ให้ โทร.ไปเขาก็ไม่รับ เขาบอกไม่สะดวก หลวงพ่อมุสา วัดพระบาทน้ำพุตอนนี้เป็นตัวอย่างของวัดให้คนได้ตาสว่างได้ว่า วัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดที่ถมแล้วไม่เต็ม ทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่จบ ไม่เคยพอ ต่อให้จะมีคนถวายเงินไปเป็นพันล้าน พรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าวัดจะปิดแล้ว เพราะดูแลคนป่วยค่าใช้จ่ายเยอะ ก็ไม่เห็นปิดสักที
เท่าที่ได้ข่าวมาวัดนี้มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้าน แค่วิหารที่เขากำลังจะสร้างเขาก็ตั้งงบไว้ 5,000 ล้านแล้ว เรื่องพระจริงๆ มันมีมานานมาก แต่ด้วยอำนาจเงินทำให้เรื่องมันเงียบลงได้ สามารถปิดปากได้ทุกอย่าง พอเราไปร้องเรียนตามที่ต่างๆ พระพวกนี้ก็เอาเงินใส่ซองให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้น พี่มดดำไปบอกพ่อพี่ด้วยนะ ยุบมันให้หมดสำนักพุทธ มีไว้ทำไม เปลืองภาษีประชาชน วันๆ ไม่เห็นทำอะไรเลยจะมีหาพระแสงอะไร
วัดพระบาทน้ำพุเรื่องราวมันเป็นมากกว่าที่เราเห็นในข่าว ผู้สื่อข่าว คนในพื้นที่ลพบุรีรู้ แต่เขาพูดไม่ได้ งานนี้ผมบอกเลยว่าผลประโยชน์มันไม่ลงตัว มันก็เลยเกิดการแฉกันเอง หลวงพ่อกับหมอบีชะล่าใจยุคนี้ต่อให้เงียบแค่ไหนแต่โซเชียลเก็บหลักฐานไว้หมด สุดท้ายมันก็ปิดไม่มิด แต่บางทีจับไม่ได้แน่นอน”
เปิดโปงเกจิอาจารย์ดังภาคเหนือแอบย่องให้เณรผู้ชายกินบวบ อ้างเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่คนนี้จับยามากเพราะสร้างกำแพงมนุษย์ไว้เยอะ
“อย่างพระวัดนึง ภาคเหนือที่ดังมากๆ ต้องผลัดกันกินน้ำอสุจิ บอกเลยว่าพระรูปนี้ดังมากๆ วัดก็ดังมากๆ เป็นเกจิอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้เคารพกราบไหว้ ใครมีตำแหน่งใหญ่โตต้องไปไหว้พระองค์นี้ ทางเหนือสูงๆ เลย เขาไม่ค่อยปลุกเสกพระ ออกแต่งานสังคม สร้างกำแพงมนุษย์ไว้เยอะมากองค์นี้ วัดนี้เป็นแบบนี้เลยนะ ใครรูปหล่อไป เขาจะบอกให้เข้าไป เขาจะให้ผลัดกันอมบวบ แล้วต้องให้กินน้ำอสุจิหลวงพ่อด้วย เพราะหลวงพ่อบอกว่านี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือน้ำทิพย์
คนที่ให้ข้อมูลผมคือเมียผู้ชายที่โดนเรียกไป มันจับได้ ผัวมาสารภาพ ถ้าลูกศิษย์พระรู้ว่าคนไหนจะมาเล่นหลวงพ่อก็จะไล่ออกเลย ไม่ใช่คนนี้คนเดียว มีหลายคนมากที่โดน ได้ข่าวว่าเณรก็โดน องค์นี้พี่มดดำยังพูดเลยว่าอีปลาจับมันยาก คนนี้หน้านวลมาก เป็นหลวงแม่ หลวงเจ๊ เขาว่าดูดวงแม่น”