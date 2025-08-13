ช็อกฟิลิปปินส์! อดีตนางงามถูกลักพาตัว – พบศพเปลือยลอยทะเล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เดลีเมล รายงานเหตุสะเทือนขวัญ กรณี อัคคีน อาร์ราดาซา วัย 35 ปี อดีตนางงามฟิลิปปินส์ เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมเพียง 4 วันหลังถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวจากร้านขายของชำในเมืองออร์ม็อก
ศพผู้ตายถูกพบโดยชาวประมงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งบารังไก 99 ดิอิต เมืองออร์ม็อก ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจพบว่า ร่างผู้ตายเปลือยเปล่า ปากและตาถูกปิด มือและเท้าถูกมัดแน่น คอถูกล็อกด้วยกุญแจจักรยาน และยังถูกถ่วงด้วยกระสอบหิน 2 ใบเพื่อให้จมทะเล ใบหน้าถูกคลุมด้วยผ้าสีดำและพันทับด้วยเทปกาว สภาพศพบวมและชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of murder & abduction.
Acquene Arradaza, 35, a former beauty pageant winner, has suffered a nightmarish death after being abducted by three armed men while shopping at a grocery store in Ormoc City, the Philippines, on July 31.… pic.twitter.com/SQGxk9UYfm— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 12, 2025
ผลตรวจชันสูตรยืนยันว่าเป็น อัคคีน อาร์ราดาซา อดีตมิส มาตาก-ออบ ฟิลิปปินส์ ซึ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นรถโตโยต้า วีโก สีดำ ทะเบียน 1799 จอดหน้าร้าน จากนั้นมีชายติดอาวุธ 3 คนลงจากรถ ใช้กำลังบังคับอาร์ราดาซาขึ้นรถก่อนขับหลบหนี
ครอบครัวของผู้ตายแจ้งหายต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พบศพ ทำให้ ร้อยโท โนวา ตัน โฆษกตำรวจเมืองออร์ม็อก วิจารณ์ว่าหากครอบครัวแจ้งความเร็วกว่านี้อาจช่วยชีวิตเหยื่อได้
ตำรวจระบุว่าเป็นการโจมตีที่จงใจและมีการวางแผนล่วงหน้า กำลังเร่งติดตามคนร้ายและหามูลเหตุ โดยแม่ของผู้ตาย วิลมา อาร์ราดาซา ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและขอให้การเมืองเข้ามาช่วยเหลือ ขณะที่พี่สาวเผยว่าในเช้าวันเกิดเหตุ อัคคีนเคยพูดคุยกับชายคนหนึ่งชื่อ เพย์-แอป ดริลอน ก่อนถูกลักพาตัว คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน