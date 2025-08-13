xs
xsm
sm
md
lg

อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปีก่อนมอบมาลัยทองคำหนัก 25 บาทให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่ ปี 68 นี้ “พีท กันตพร หาญพาณิชย์” สามี “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” ก็ไม่แผ่ว ทำแฟนๆ อิจฉาตาแตก กับสร้อยทองเส้นใหญ่โคตรๆ ให้เป็นของขวัญคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยโพสต์ลงอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นว่า

“Happy Mother’s Day 2025 – ปีนี้ลงช้าหน่อยครับ ภารกิจเยอะมาก ตอนกลางวันพาคุณแม่ไปงานวันแม่แห่งชาติมาด้วยครับ ก็เลยกลับบ้านมาช้าหน่อย – ปีนี้ก็ขอให้คุณแม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆ นะครับ ปีนี้ได้พรทั้งสองบ้านเลยครับ ปล.ปีนี้ลองลงรูปมีกรอบแบบ GenZ ครับ #วันแม่2025 #สุขสันต์วันแม่ #แก้มพีท”
















อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่
อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่
อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่
อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่
อื้อหือ! “พีท กันตพร” มอบสร้อยทองเส้นโต ของขวัญวันแม่ ปี 68 ให้คุณแม่
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น