“พี สะเดิด” สู้มะเร็งเต้านมนาน 20 ปี เกิดน้อยในเพศชาย 1 ใน 10 ล้าน! เลือกธรรมะบำบัดตามคำสอนพระป่าจนหาย

เป็นอีกหนึ่งในคนบันเทิงที่ต้องต่อสู้เผชิญกับการป่วยโรคร้ายอย่างมะเร็ง สำหรับนักร้องโจ๊ะๆ สายอีสาน “พี สะเดิด” ตำนานเพลงฮิตเพลงดัง “จี่หอย”ที่ถือเป็นความโชคร้ายที่ทางการแพทย์ให้ข้อมูลว่าโอกาสเกิดน้อยในเพศชาย จำนวนพบผู้ป่วย 1 ในล้านที่พบว่ามีอาการ ล่าสุดเดินสายโปรโมตเพลงใหม่ “ตลอดชีวิต” พร้อมเปิดใจอัปเดตอาการป่วยมะเร็งเต้านม ผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “หนูแหม่ม สุริวิภา” ที่ขอใช้ธรรมะบำบัด ตามศรัทธาความเชื่อของพระป่าที่เจ้าตัวนับถือ
ถามถึงอาการป่วยเป็นมะเร็งคนรู้น้อยมากเลย?
“ต้องย้อนไปเลยครับ ตอนที่ผมป่วยผมไม่ค่อยได้บอกใคร ป่วยมาเกือบ 20 ปีแล้ว พ่อแม่พี่น้องผมก็ไม่ได้บอกใครเลย”
ทำไมถึงเลือกที่จะไม่บอกใครเลยถึงอาการป่วย?
“อย่างแรกเลยคือกลัวเขาเป็นห่วง ส่วนเรื่องมะเร็งที่ว่านั้นตอนแรกผมก็มีอาการเหมือนเจ็บที่หน้าอก เจ็บที่ตรงนม เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเจ็บที่นม แล้วก้อนเนื้อมันก็โตขึ้นมาขนาดที่เราทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนที่ตรวจสุขภาพตลอด 6 เดือนผมจะตรวจทีนึงเป็นประจำอยู่แล้ว พอเช็กเลือดดู เช็กเซลล์ดู ก็คือมีเชื้อมะเร็ง”
โอกาสน้อยนักที่จะเห็นผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านม?
“จะเป็นหนึ่งในล้าน หรือหนึ่งใน 10 ล้าน หวยมาออกที่เรา”
ตอนแรกที่ทราบว่าเป็นมะเร็ง ตกใจขนาดไหน?
“ตกใจกลัว กลัวตาย ณ เวลานั้นมีตัวเลือกอยู่ 2ทาง ที่จะผ่าเลยมั้ย เอาให้จบเลยมั้ย เราจะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่อได้ หรือว่าจะรอดูก่อนเพราะเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือ พระสายป่า ก็เลยตัดสินใจไปหาครูบาอาจารย์ก่อน ถามท่านว่าผมเป็นมะเร็งผมกลัว พระอาจารย์มีอะไรแนะนำบ้างมั้ยครับ ขอกำลังใจหน่อย ท่านก็บอกว่ากลัวทำไมความตาย เราตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว
ซึ่งพูดแบบนี้มันไม่ขำนะ แต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระป่า ท่านก็เปรียบเทียบว่าถ้าชาตินี้ทำดีแล้วก็จะไปกลัวอะไร ตายก็ตายไปชาติหน้าเกิดใหม่เดี๋ยวก็ดีเอง ก็เลยได้กำลังใจจากท่านคิดว่าตายเป็นตาย ด้วยความศรัทธาของผมเชื่อในคำพูดของท่าน นั่นคือปาฏิหาริย์สิ่งแรกที่ผมได้เจอ ทำให้ผมคิดได้ว่าผมต้องไม่กลัว พอมันไม่กลัวแล้วมันก็พร้อมจะปรับปรุงตัวกับทางโลก กินของที่มีประโยชน์ อะไรที่ใกล้สารพิษเราหลีกห่างให้ไกล เปลี่ยนวิธีคิดหมดเลย”
ใช้คำหลักสอนธรรมะช่วยดูแลตัวเองให้ดีขึ้น?
“ท่านก็ให้ไปดูใจตัวเอง ภาวนาได้ให้ภาวนา ถ้างดอาหารที่เป็นพิษได้ก็งด และก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเลย แบบสบายๆอย่างที่ท่านบอก หลังจากเจอท่านก็กลับมาเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างเลย พอมาปฏิบัติธรรมก็หยุดทุกอย่าง บุหรี่ เหล้า ทำให้เราเข้มแข็ง และแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งของตัวเอง ผมก็เลยตัดสินใจไม่ผ่า และก็มาปฏิบัติตัว ค่อยๆ กินและก็ดูแลตัวเอง พาตัวเองไปอยู่ที่ ที่เบาและก็สบาย”
นานมั้ยกับการดูแลตัวเอง ตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไง?
“ผมไปเช็กร่างกายอยู่ทุกระยะ เชื่อมั้ยครับว่าค่ามะเร็งมันดีขึ้น จาก 300-400 มันค่อยๆ ลดลงมา จนเหลือ 0 ไม่มีค่ามะเร็งเลย”
แล้วคุณหมอที่ตรวจว่ายังไงบ้าง?
“เชื่อมั้ยครับว่าผมไม่ได้บอกท่าน ว่าผมไม่ได้กินยาของท่าน (รับยามาแต่ไม่กิน เราดื้อนะ?) ใช่ครับ ก็ต้องรอดูหน่อย เพราะเราไม่อยากผ่า ทางแพทย์ปัจจุบันเราก็ทำควบคู่กันไป มันก็ต้องพิสูจน์กันดู”
หมอบอกมั้ยคะ สาเหตุมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ยังไง?
“มาจากการปฏิบัติตัวครับ ในชีวิตประจำวันเรานอนไม่เป็นเวลา กินไม่เป็นเวลา เราใช้ชีวิตผิดเพี้ยนจากคนปกติเลย เราก็เครียดทำงานหนัก ตะบี้ตะบันไม่สนใจตัวเอง ทุกอย่างมันก็เป็นโทษกับร่างกาย เลือดมันก็เป็นกรดตามที่หมออธิบาย”
ตอนนี้ถือว่ามะเร็งสงบหรือยังคะ?
“ตอนนี้ปกติแล้วครับ ก้อนๆ ที่เคยมีก็ยุบไปเรียบร้อย ก้อนเท่าลูกมะนาวเลยนะครับ ลูกใหญ่มาก”
แล้วครูบาอาจารย์ท่านยังอยู่มั้ย?
“หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ ท่านละสังขารแล้ว ท่านมีผลกับความคิดเรามาก ท่านให้เราอยู่กับปัจจุบัน คนเรามักจะมองในอนาคตส่วนใหญ่ จริงๆ อนาคตมันก็ดีแหละมันเป็นส่วนนึงที่เราต้องวางแผน แต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ พรุ่งนี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสลืมตามาทำได้ ท่านมักจะสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านแบบนี้”