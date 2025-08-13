OKMD จัด “The Street Performance” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS และ THACCA จัดกิจกรรม The Street Performance เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินหน้าใหม่ได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวทีการแสดงสด ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรม The Street Performance เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Talent Everywhere* ที่มุ่งเน้น "ค้นหา-พัฒนา-ผลักดัน" เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีแบบครบวงจร สะท้อนวิสัยทัศน์ของ OKMD ในการใช้ “ดนตรี” เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เสริมความมั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การได้ขึ้นเวทีจริงไม่เพียงเพิ่มทักษะการแสดง แต่ยังปลูกฝังการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และการสื่อสารกับผู้ชม อันเป็นทักษะสำคัญต่อการเติบโต ทั้งในเส้นทางศิลปิน และการทำงานในอนาคต
ในปี 2568 นี้ กิจกรรม The Street Performance จะจัดขึ้นใน 5 จังหวัด กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา โดยกิจกรรม The Street Performance กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ มิวเซียมสยาม ในบรรยากาศชมดนตรีในสวนยามเย็น เป็นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 26 เมษายน, 14 มิถุนายน และ 9 สิงหาคม ซึ่งได้รวบรวมศิลปิน นักร้อง นักดนตรี หลากหลายแนวเพลงมาร่วมแสดงความสามารถกว่า20 วง (กว่า 80 คน) อาทิ วง Mad Monkeys, Sonic Bloom, ไม้จิ้มฟัน, NONET BAND, THE VISIT, Rise of angels
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประสบความสำเร็จอย่างดี ท่ามกลางความสนุกสนานของทั้งนักดนตรี และผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความสนใจจากผู้ชมทุกวัยทั้งไทยและต่าชาติ สร้างบรรยากาศสนุกสนานและอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
ความสำเร็จของกิจกรรม The Street Performance นี้แสดงให้เห็นถึง ความสนใจและความกล้าแสดงออกของเด็กเยาวชนไทย เมื่อมีพื้นที่สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้สามารถแสดงความสามารถทางด้านดนตรี จึงมีการตอบรับที่ดี มีผู้สนใจส่งผลงานมาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ OKMD ยังตั้งเป้าที่จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ และร่วมขับเคลื่อน Soft Power ของไทยสู่เวทีสากล
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Fanpages : OKMD และ www.okmd.or.th
.
*กิจกรรม The Street Performance เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Talent Everywhere โครงการภายใต้นโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องด้านดนตรีให้กับเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล