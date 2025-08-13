xs
“ณวัฒน์” เผยสาเหตุ “แตงกวา MUT สระแก้ว” อ๊องๆ งงๆ เพราะใช้ปากกาลดน้ำหนัก ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับ PD ควรเลือกนางงามพร้อมใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ณวัฒน์” ยังไม่ถอนตัวแตงกวา MUT สระแก้ว ออกจากการประกวด MUT2025 เล่าสาเหตุที่แตงกวาอ๊องๆ งงๆ เพราะใช้ปากกาลดน้ำหนัก แนะนำให้เรียลไซส์ เอ็นจอยการประกวดเป็นตัวของตัวเองดีกว่า ลั่นหากยังเกิดการผิดพลาดอีกจะเชื่อว่าปั่นสงครามนางงาม เวลาแสดงให้แตงกวาไปอยู่ในจุดเซฟโซน ฝากถึง PD ให้ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับปีหน้า ควรเลือกนางงามพร้อมใช้งาน

เกิดซีนสงครามนางงามขึ้นในเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 หลัง “ดรีม มิญชญา เลไธสง”มิสยูนิเวิร์สอ่างทอง 2025 ออกมาเปิดเผยว่าชุดไทยที่ตนเองจะใส่ขึ้นเวทีในงาน Open To The Universe วันที่ 5 สิงหาคม หายไป ซึ่งหายก่อนวันงาน ก่อนที่ในภายหลังมีหลักฐานว่า ชุดดังกล่าวไปอยู่กับ “แตงกวา อภิรตา พุทธชัย” มิสยูนิเวิร์สสระแก้ว 2025 จนทัวร์ไปลงสาวแตงกวาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ พร้อมถูกตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้

เรื่องนี้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ลองพูดคุยกับทาง แตงกวา ถึงความผิดพลาดหลายๆ อย่างระหว่างการประกวด ณวัฒน์เล่าว่าอาการอ๋องๆ งงๆ ของแตงกวานั้นเกิดจากการใช้ปากกาลดน้ำหนัก จึงแนะให้เอ็นจอยเรียลไซส์ เป็นตัวของตัวเองในการประกวดจะดีกว่า

-ได้รู้สาเหตุของแตงกวาแล้ว ตอนแรกผมสงสัยว่าน้องจะต้องเป็นอะไรสักอย่าง น้องดูจะไม่มีสติ ความจำสั้น รวนตลอดเวลา ผมเคยเจอนางงามที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อน แต่ผมไม่กล้าถามเขาตรงๆ ผ่านโซเชียล เกรงว่าจะไปละเมิดเขา แต่เมื่อวานได้มีการถามกันตรงๆ แล้ว ว่ามีการกินยาอะไรไหม ที่ลดน้ำหนัก?

-ผมมองแล้วลักษณะเขาเหมือนคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก แล้วมันไปมีผลกับสมอง ระบบประสาท น้องก็ยอมรับว่าใช้ปากกาลดน้ำหนัก คือตัวจิ้ม ทำให้ไปกดทับประสาท ก็เข้าใจได้ครับ แต่พอมันมีเรื่องสู่สาธารณะ มันทำให้เกิดการบูลลี่ ก็ไม่อยากให้น้องถูกบูลลี่

-ไม่อยากไปกดดันเขาจนเกินไป ผมไม่ได้ดุอะไรเยอะ คุยแบบเข้าอกเข้าใจ สังเกตพูดคุยกันทุกครั้งน้องจะร้องไห้ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่น้องจะร้องไห้ง่ายมาก ทีมงานพูดดีๆ กับเขา เขาก็ร้องไห้ คือพูดตรงไปก็ไม่ได้ ดุมากก็ไม่ได้ น้องเซนซีทีฟมาก จนคุยกันก็รู้ถึงสาเหตุแล้วว่าน้องยังจิ้มอยู่ ก็บอกเขาว่าพยายามจิ้มให้น้อยที่สุด เขาบอกสัปดาห์ละครั้ง ก็บอกเขาไม่เป็นไรหรอก เราจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ในเมื่อยูนิเวิร์สเปิดโอกาสให้ทุกรูปร่างประกวดได้ ฉะนั้นน้องอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นเลย มาทั้งเรียลไซส์เลยก็จบไป จะได้กินได้ นอนหลับสบาย สติดี มีความสุขกับการประกวด ในเมื่อน้องมาโหมดนี้แล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็น

-มาช่วยให้กำลังใจเขาดีกว่า ถ้าหลงทางอีกก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะ ก็พยายามช่วยเขา บอกกับคนทำโชว์ว่าใน 3 รอบที่ กทม. ให้ดูแลน้องเป็นกรณีพิเศษ ทำโชว์เปิดในรอบตัดสินให้เอาน้องไปไว้ในที่ๆ ปลอดภัย อย่าให้มาอยู่ข้างหน้าจนเกินไป

-ที่ทำแบบนั้นไม่ใช่จะลดคุณค่าน้อง แต่เราปกป้องเขาเพื่อไม่ให้เขาเกิดการผิดพลาดแล้วจะกลายเป็นตราบาปสำหรับเขาที่เขาจะจำไว้ตลอดว่าได้ทำอะไรเอาไว้ ไม่อยากจะไปตอกย้ำว่าจะไปรั่วใส่ให้คนเห็นเยอะๆ แล้วโดนโจมตี สังคมพูดอะไรเกี่ยวกับน้องบ้าง ก็เป็นห่วงในความเซนซิทีฟตรงนี้มากกว่า เขาก็น่าจะพอเดาได้ว่าเขาจะโดนดร็อปลงไปเพราะสาเหตุอะไร

-น้องเหมือนมีความกังวลตลอดเวลา โดยพื้นฐานเท่าที่ผมเคยเห็นนางงามทรงนี้ที่ลดน้ำหนักโดยใช้เคมี เวลาตอบคำถามเขาจะไม่ได้เลย เพราะสารเคมีจะไปกดทับประสาท จะเป็นคนที่ติดอ๋องๆ งงๆ เอาจริงๆ นะครับการลดน้ำหนักแบบนี้หลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีนะครับ

-ผมยืนยันว่าไม่ปลดน้อง มันสายเกินไปที่จะปลด เราต้องขอความร่วมมือ ถ้ายังมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอีก เราจะจับน้องให้อยู่ในด้านหลัง อยู่ในเซฟโซนให้ดีที่สุด เอาขึ้นประกวดเท่าที่จำเป็น ไม่อยากให้น้องออกมาแล้วกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเอง ทุกคนไปดุเขาเยอะด้วยเพราะเขาอยู่หน้าวีนา (ปวีนา ซิงค์) ผมไม่อยากทำให้เกิดซีนต่อไปที่จะมีปัญหา ก็คอมเมนต์กันพอประมาณ ยืนยันว่าเราให้โอกาส

-น้องมีความตั้งใจ แม้จะมีคุณสมบัติน้อยหน่อย แล้วยังไปแคร์ในการลดน้ำหนัก แนะนำว่าเรียลไซส์ไปเลย 11 วันกินให้เต็มที่ จะบวมแค่ไหนก็บวมไป แต่ขอสติ ขอการทรงพลัง การไม่ลังเล รอยยิ้มที่สดใส คนที่น้ำหนักเยอะก็มีความสุขได้ และสามารถส่งความสุขให้กับคนอื่นได้ พูดจารู้เรื่อง มีส่วนร่วมกับผู้คน ทำทุกอย่างได้ ผมว่านี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของน้องที่น่าจดจำมากกว่าที่จะไปกดทับประสาทเรื่องน้ำหนัก มันก็เลยดูแปลก

-เรื่องชุดที่สลับกับอ่างทอง เขาบอกเขาไม่ทันได้คิด ปัญหาที่เกิดมันมาจากกระบวนการความคิดของเขา หรืออาจจะเป็นการปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ไม่ได้ใช้ความรอบคอบและสติ ถ้าคนปกติก็คงจะทราบแต่น้องไปเรื่อยไปเปื่อย เราพยายามประคองเขาเต็มที่แล้ว ถ้าน้องยังมีอะไรผิดพลาดอีกมันก็อาจจะเป็นสงครามนางงามอย่างที่เขาว่ากัน

-ผมเองไม่เคยขนาดนี้นะครับ ส่วนมากดุแล้วก็เอาอยู่ 2 ครั้งก็เอาอยู่ อันนี้เริ่มมาก็สะดุด มีคำไม่สุภาพ เรื่องชุด เรื่องชุดที่หยิบผิด เรื่องเดินชุดไทยที่สีหน้าเหมือนอมทุกข์ จะร้องไห้ตลอด ให้ไลฟ์ขายของก็ร้องไห้ออกสื่อ วันรุ่งขึ้นมาบอกร้องไห้เพราะดีใจที่มีคนมาเยอะ แต่จริงๆ แล้ววันนั้นร้องไห้เหมือนไม่อยากทำ เดินผิดอีก บางวันก็ลืมมงกุฎทิ้งไว้ที่ล็อบบี้โรงแรม มาสาย ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

-เห็นใจน้อง จริงๆ PD สระแก้วควรจะรับผิดชอบด้วย คุณจะต้องหาผู้เข้าประกวดที่สามารถรับผิดชอบชื่อตำแหน่งและชื่อจังหวัดให้ได้ด้วย ก็ถือว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับปีหน้า เรามุ่งมั่นหาคนที่จะพร้อมใช้กับตำแหน่ง ในครั้งนี้อาจจะไม่พร้อมใช้เท่าไหร่เราก็ต้องประคับประคองให้จบ










