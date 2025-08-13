วันแม่ซึ้งปนฮา! “บอย - หน่อง - ภัทร์” แปลงโฉมเป็น “แม่งามทิพย์” เพื่อ “น้องวันใหม่”

ทำเอาโซเชียลทั้งซึ้งทั้งฮา เมื่อ 3 หนุ่มบ้านฉัตรบริรักษ์ บอย ปกรณ์, หน่อง ธนา และ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ ลงทุนใส่ชุดกระโปรงและใส่วิกผม เพื่อแปลงโฉมและสวมบทเป็น “คุณแม่งามทิพย์” เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม ให้ “น้องวันใหม่”
โดยพี่ใหญ่อย่าง “เฮียบอย” ได้โพสต์ภาพที่น้องวันใหม่ เอาพวงมาลัยมาไหว้ตัวเองที่ใส่ชุดของคุณแม่ พร้อมใส่แคปชั่นชวนซึ้งว่า “ต่อไปนี้เฮียบอยจะเป็นทั้ง แม่ ปะป๊า พี่ชาย แล้วก็เพื่อน ให้หนูเองนะลูก รักหนูที่สุดในโลกเลยนะ #ดวงใจของเฮีย ปล.ได้โปรดสระผมในวันแม่”
ก่อนต่อมาพี่คนรอง อย่าง “หน่อง” จะโพสต์ภาพพาน้องวันใหม่ ออกมาทานข้าวข้างนอก โดยที่ตัวเองใส่ชุดและใส่วิกผมของคุณแม่ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ของจริงต้องแบบนี้ ต้องพาแม่ออกมากินข้าวนอกบ้าน วม บอกวันนี้แม่ประทับร่าง เฮียหน่องเหมือนแม่เกิ้น ช้งชุดวิกเวิ้กมาหมด สุขสันต์วันแม่ครับทุกท่าน ❤️❤️”
และคนสุดท้ายหนุ่ม “ภัทร์” ที่ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว ต้องรีบกลับบ้านมาแปลงโฉมเป็นคุณแม่ตามคำขอพร้อมแชะภาพคู่น้องวันใหม่ให้ทุกคนได้ดู “กลับมาจากทำงานเหนื่อยๆ ต้องรีบมาถ่ายเพราะมีคนทักมาตามเต็มไปหมด แล้วคนอื่นทำบาร์ไว้สูงมาก ลำบากทั้งพี่ทั้งน้อง ต้องมาทำให้ครบ 3 ขอเป็นแม่ช่วง 35 ละกัน กำลังวัยละอ่อน ผ่านการทำอัลเทอร่ามาแล้ว คิดถึงแม่จัง แล้วคนหลังหน้าดำอะไรขนาดนั้นปล.อุตส่าห์เตรียมรูปแม่ยิ้มน่ารักๆ ไว้ลงฟีลซึ้ง คนอื่นมาฟีลตลกเฉย งั้นเก็บไว้ลงวันเกิดแม่ละกัน”