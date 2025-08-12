เปิดจะจะ! รายชื่อผู้ถือครองที่ดินวัด 2 พันไร่ ทายาทอดีตไวยาฯ แจงยิบ คนใกล้ชิด “หมอบี” เตรียมรับแรงกระแทก

“แพรรี่-จตุรงค์-มหาหมี” ชำแหละปมที่ดิน 2 พันไร่วัดพระบาทน้ำพุ “หลวงพ่ออลงกต” ปิดวาจาไม่ได้จี้ชี้แจงภายใน 2 วัน ทายาทอดีตไวยาวัจกรยันที่ดิน 340 ไร่ - เงิน 2.7 ล้าน - รถ 11 คันคืนวัดไปหมดแล้ว ถ้าเจอโฉนดอีกก็จะคืนอีก ลั่นไม่เคยพูดอยากได้ไปฟ้องเอา เผย “หลวงพ่ออลงกต” นัดทายาทเรียกคืนที่ดิน “ทนายเกิดผล” ลั่นหากโดนใส่ร้ายอีก พร้อมเปิดหลักฐาน “แชต-คลิปเสียง” แย้มคนใกล้ชิด “หมอบี” มีหนาว เตรียมรับแรงกระแทก
รายการ โหนกระแส วันที่ 12 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 ยังเกาะติดเหตุการณ์ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” โดนสังคมครหายักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ เรื่องราวบานปลายไปถึง “หลวงพ่ออลงกต” ประเด็นที่ดิน 2 พันไร่ที่จ.ลพบุรี โดยวันนี้สัมภาษณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์, จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา , ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
เรื่องราวไปใหญ่โต?
แพรรี่ : หนูตามด้วย เริ่มรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากล ตอนแรกพยายามไม่ตั้งคำถามอะไรที่ทำให้วัดลำบาก หรือหลวงพ่อลำบากเลย หนูก็ติดตามเฉพาะประเด็นพี่หมอบีว่ามีเรื่องนี้ๆ แต่ตอนหลังมีทั้งเพจ ทั้งคน หรือชาวบ้านทั่วไปเป็นวิญญูชนทั่วไปก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัดกับสิ่งที่บริหารจัดการอยู่ ไม่ว่าจะเรื่องมูลนิธิดูแลผู้ป่วย มีคนสงสัยเยอะ และอยากได้คำตอบ
ตามเรื่องที่ดิน 2 พันไร่?
แพรรี่ : ประเด็นที่หนูโพสต์ว่ามีทายาทคนนึงขอชี้แจงผ่านหนูมา เริ่มต้นจากพี่ทนายเกิดผล ตอนนั้นเขาเป็นทนายตัวแทนของวัด เขาอาจได้ข้อมูลมาแหละ และเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าพี่ทนายเกิดผลเป็นคนตรงไปตรงมา เป็นทนายตงฉินคนนึง ชอบช่วยเคสชาวบ้านที่โดนรังแก ไม่ได้รับความเป็นธรรม พี่เกิดผลก็คงได้รับข้อมูลมาจากทางวัดนั่นแหละ วัดแจ้งให้ทราบว่าที่ดินมีแต่วัดพยายามเอาคืนมา แต่ทายาทอดีตไวยาวัจกรเขาบ่ายเบี่ยง เขาไม่ให้ เขาพูดว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา พอมีบทสัมภาษณ์แบบนี้ออกมาจากพี่เกิดผล ทายาทเขาเดือดร้อนแล้ว เพราะสังคมมุ่งไปที่เขา ก็ด่ายับเลย ว่าทำไมไม่คืน อยากได้สมบัติวัดเหรอ เขาบอกว่าเขาอึดอัดใจ แต่หาเพจที่จะพูดอีกด้านนึงไม่ได้ เขาก็ทักมาหาหนู ปกติหนูไม่ได้เช็กเพจเลย เพราะหนูขายทุเรียนก็จะมีแต่ลูกค้ามาซื้อของ วันนั้นหนูนอนดึกแล้วขึ้นอันนี้ หนูเลยเปิดอ่าน โห ยาวมาเลยค่ะว่าจริง ๆไม่ใช่ ไม่อยากได้เลย ได้คืนที่ดิน ดำเนินการปี 66 ไปแล้ว คืนเงิน 2.7 ล้าน ที่หนูตั้งคำถามว่าเงินนี้ไปไหน เพราะหลวงพ่อบอกว่าฝากคุณปู่หรือคุณตาลูกหลานเขาเอาไว้
อดีตมีไวยาวัจกรก่อนพี่สมพร?
แพรรี่ : คนนี้คือคนที่สร้างวัดและเริ่มต้นกันตั้งแต่เผาศพคนป่วยมาพร้อมกับหลวงพ่อเลย คือคุณลุงธนชัย
วันดีคืนดี หลวงพ่อได้เงินปัจจัยจากการบริจาค จากญาติโยม คำว่าบริจาคไม่รู้บริจาคทางไหน เพราะวัดพระบาทน้ำพุมีสามช่องทาง ทางไหนบ้าง?
มหาหมี : ทางวัด ทางมูลนิธิ และสถานพยาบาล
ประเด็นคือเงินนี้เชื่อว่าไปซื้อที่ดินเอาไว้ พอบอกว่า 2 พันไร่ เมื่อวานคุยกับพี่สมพร ไวยาวัจกรคนปัจจุบัน พี่สมพรบอกว่า 2 พันไร่ไม่มีอยู่จริง เป็นชื่อที่เรียกกัน?
แพรรี่ : อันนี้ตลก ไม่มีทางเป็นไปได้ หนูไม่เชื่อว่าถ้าเราไม่มีโครงการหรือที่ 2 พันไร่ แล้วไปพูดว่าที่ดิน 2 พันไร่ เป็นความเห็นส่วนตัวของหนูแล้วกันนะคะ
เป็นสถานที่ คล้ายๆ 3 พันโบกได้มั้ย?
แพรรี่ : (หัวเราะ) หนูไม่เชื่อแล้วกัน เป็นความเห็นส่วนตัวหนูเฉยๆ
แกบอกว่าเป็นสถานที่ แต่ 2 พันไร่ไม่มีอยู่จริง?
แพรรี่ : แล้วพูดทำไม
คุณธนชัยเสียชีวิต ทางวัดออกมาบอกว่ามีที่ วัดซื้อเอาไว้ฝากไว้ที่ไวยาวัจกร พอไวยาวัจกรตาย ก็ตกมาที่รุ่นลูกรุ่นหลาน ตอนนี้รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ยอมโอนให้ พี่เกิดผลบอกว่าไปคุยกับไวยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดมาแล้ว ทางวัดบอกว่าทางโน้นตอบมาว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอา หลังจากนั้นปรากฏว่าลูกหลานคุณธนชัยเขาทนไม่ได้ เขาโดนด่ายับ เขาติดต่อมากับแพรรี่ บอกว่าเขามี 700 กว่าไร่?
แพรรี่ : 750 ไร่ ที่ไปค้นเจอ เขาบอกจริงๆ จะบอกว่าเขาพูดว่าอยากได้ไปฟ้องไม่ได้ เพราะการดำเนินการทั้งหมด การเอาที่ดินเอาเงินมาคืน ดำเนินการตั้งแต่หลัง 2 วันที่มีการเผาศพไวยาวัจกรเลย เพราะหลวงพ่อเรียกไปคุย เท็จจริงไม่รู้ ต้องให้หลวงพ่อชี้แจง
เขาบอกว่าเขาคืนแล้ว 300 กว่าไร่และเงิน 2.7 ล้าน?
แพรรี่ : ไม่ได้คืนแค่ที่ดิน คืนเงิน คืนรถด้วย 11 คัน คืนไปแล้ว แล้วที่ดินที่คืนก่อนหน้านี้ที่เขาโอนไปก่อนแล้วเป็นชื่อใคร เข้าวัดมั้ย อยากให้วัดออกมาชี้แจง รถ 11 คันเหมือนกันชื่อใคร
คุยกับต๊ะมั้ย?
แพรรี่ : อย่าดีกว่าค่ะ (หัวเราะ) พูดเพื่อความเป็นธรรมกับหลวงพ่อ ถ้าท่านชี้แจงได้สะอาดหมดจดก็ดีกับตัวท่านนะคะ เป็นผลดีกับตัวท่าน
ตอนนี้คนครหากันเยอะ มหาหมีมองยังไง?
มหาหมี : เรื่องที่ก่อนครับ ฟังข่าวเมื่อวาน 2,300 ไร่บวกลบ มีบริษัทเป็นนิติบุคคลครอบครองเป็นรายที่ 2 เจ้าเดียวก็ 904 ไร่ ถ้าจำไม่ผิดนะ 2,300 ไร่ ประเด็นคือการที่วัดหรือมูลนิธิไปซื้อที่โดยใส่ชื่อบุคคลภายนอก ต้องมีกรณีเดียวเท่านั้นคือเป็นเงินหลวงพ่อเองทั้งหมด ท่านถึงทำได้ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏบอกว่าจะโอนให้มูลนิธิ ก็แสดงว่าเป็นเงินบริจาค พอเป็นเงินบริจาค หลักซื้อที่ดินให้วัดหรือสำนักสงฆ์ต้องให้เป็นชื่อของวัดเท่านั้น พระมีเงินทำไมซื้อที่แล้วไม่นิยมโอนเข้าวัด เพราะมันยุ่งยาก ท่านเลยทำง่ายๆ แต่หลักมันทำไม่ได้ เจตจำนงของหลวงพ่อในการซื้อที่ ทำไมใส่ชื่อบุคคลธรรมดา ทั้งที่ต้องมีเหตุจำเป็นถึงทำได้ ตามกฎหมายสงฆ์เขาระบุชัดว่าที่วัดมีอยู่ 3 หนึ่งที่ที่ตั้งวัด มีรอบรั้วขอบชิดในวัด ห้ามเกิน 50 ไร่ ถ้าเกินต้องไปขอมหาดไทย แต่เขาหมายความรวมถึงที่ธรณีสงฆ์ด้วย อยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ กี่พันไร่ก็ได้ แต่รมต.ต้องอนุมัติ แต่การซื้อที่ธรณีสงฆ์ ที่ที่ตั้งวัดต้องโอนเป็นชื่อวัดกับที่ธรณีสงฆ์เท่านั้น
คำถามคือตกลงแล้วที่ 300 กว่าไร่ที่เอาออกมาแล้วจากทายาทพี่ธนชัย อยู่ที่ไหน ใส่เป็นมูลนิธิ วัด หรือฝากชื่อใครอีก แต่ถ้ามีการโอน โอนที่จากมูลนิธิเข้าสู่วัด ต้องจ่ายเงินแบบมหาศาล?
แพรรี่ : ทายาทอดีตไวยาวัจกร เขาก็พูดอันนี้เหมือนกันว่าเขาจะอยากได้ไปทำไม มันยุ่งยากสำหรับเขา เขาเป็นชาวบ้านธรรมดา ที่ตั้งหลายร้อยไร่ถ้าไปโอนจะเอาเงินที่ไหน เขาพูดอันนึงเหมือนปรับทุกข์ว่าปัญหานี้เขาไม่ได้เป็นคนก่อเลย แต่เขาต้องมารับผิดชอบ วัดไม่ได้เสียค่าดำเนินการอะไรเลย เสียแค่น้ำ 3 ขวด
เมื่อวานคุยกับพี่สมพร ไวยาวัจกรคนปัจจุบัน เขาบอกว่าไม่มีคำพูดนั้นนะว่าอยากได้ไปฟ้องเอา?
แพรรี่ : แล้วมาจากไหน
จตุรงค์ : อันนี้ไม่แฟร์นะครับ ถ้าคนของหลวงพ่อ ไวยาวัจกร จะมามุกนี้ ผมจะด่าแทนพี่เกิดเลยนะ คุณให้ทนายออกไปบากหน้าพูดแทนคุณ แต่คุณปิดบังข้อเท็จจริง พูดข้อเท็จจริงไม่ตรง แล้วให้ทนายออกโหนกระแส ไปนั่นไปนี่ ทำแบบนี้ไม่แฟร์นะครับ ไม่มีลูกความดีๆ ที่ไหนหรอกครับปิดบังข้อเท็จจริงกับทนาย หรือใส่ไข่กับทนายให้ออกไปบากหน้าพูดแทนพวกคุณ ดังนั้นอย่ามาพูดแบบนี้ คุณเกิดผลพูดชัดที่ช่อง 8 ว่าเขาได้ยินจากที่ประชุมของพวกคุณ ว่าพวกคุณบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา ดังนั้นคนในวัดต้องรับผิดชอบนะครับ รวมทั้งหลวงพ่อด้วย อย่าเป็นแบบนี้ เสร็จนาฆ่าโคถึกเหรอ ใช้ไม่ได้นะครับ มารยาทแบบนี้ มารยาทลูกความก็ต้องมี เป็นลูกความที่ดีอย่าปกปิดทนายตัวเอง อย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงทนายตัวเอง ไม่ใช่พอถึงเวลาทนายตัวเองรู้ข้อเท็จจริงช้ากว่าช่อง 3 ช่อง 8 อมรินทร์ทีวี ไทยรัฐ คุณทำแบบนี้คุณฆ่าทนายคุณชัดๆ เวลานักข่าวมาถาม พี่เกิดผลเลิ่กๆ ลั่กๆ จิตใจคุณทำด้วยอะไร คุณเอาทนายมาฆ่ากลางกล้อง จิตใจทำด้วยอะไรกัน ถึงเวลาทนายคุณไม่รู้ห่-อะไรสักอย่าง แต่ต้องมาบากหน้าโดนมีดโดนแทงแทนพวกคุณ โดนสังคมรุมกระหน่ำแทนพวกคุณ ถึงเวลาพวกคุณบอกว่าไม่รู้ ไม่เกี่ยว ไม่เคยพูด โห สันดาน
ไม่รู้พี่เกิดผลเขามีความทุกข์ใจอะไร เขาโพสต์ว่ายืนงงในดงลิง เหมือนตัวเองเป็นเหยื่อ เหนื่อยฉิ..?
แพรรี่ : สงสารมาก ล่าสุดพี่เกิดผลออกมาแถลงแบบเป็นทางการว่าที่ผมถอนตัวเพราะปัญหาสุขภาพ ทางวัดได้ตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วโดยสภาทนายความอย่างเป็นทางการที่จะมาดูแลคดีนี้ แล้วคำถามคือคนอย่างพี่เกิดผล ถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังจากใคร เขาจะกล้าพูดแบบนี้เหรอ
ล่าสุดพี่เกิดบอกว่าผมยังงงๆ อยู่ว่าตกลงผมเป็นทนายหรือเป็นแพะ?
แพรรี่ : สงสาร
จตุรงค์ : คุณจะหลอกใครหลอกได้ แต่อย่าได้อาจหาญหลอกทนายตัวเองเด็ดขาด เพราะต่อไปอนาคต ทนายหน้าไหนจะมาเป็นทนายให้คุณเพราะเขาก็ต้องกลัวว่าลูกความคนนี้จะปิดบังข้อเท็จจริงเหมือนทนายก่อนหน้าหรือเปล่า หรือลูกความจะบิดข้อเท็จจริงเหมือนทนายก่อนหน้าหรือเปล่า ดังนั้นฝากไว้นะครับ อย่าบิดทนายตัวเอง ถ้าบิดทนายตัวเองเมื่อไหร่ อนาคตคุณยิ่งหาทนายยากขึ้น ค่าตัวทนายจะยิ่งแพงขึ้น เพราะคุณบิดทนายคนก่อนเอาไว้
อาจารย์ต้องรักษาภาพรองประธานมูลนิธิเอชไอวี?
จตุรงค์ : โอ้ย ไม่เหลือแล้วครับ ทุกวันนี้แทบโดนขี้ปาหน้าอยู่แล้ว
แพรรี่ : ทายาทเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูด แล้วตลอดเวลาเขาพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อที่จะเอาศาสนสมบัติที่อ้างว่าเป็นของวัดคืนให้วัด เขาพยายามทำมาโดยตลอด มีรูปที่เขาเอาเงินสดไปคืน ขนาดเขาบอกตัวเงินสด 2.7 ล้าน ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะคะ เป็นคำที่หลวงพ่ออ้างว่าได้ฝากไวยาฯ ไว้ เขาก็ยินดีคืนให้
ที่แพรรี่อยากรู้?
แพรรี่ : เงิน 2.7 ล้าน เมื่อ 20 ปีที่แล้วด้วยนะคะ คิดดูว่าเยอะขนาดไหน
ตอนนั้นพี่ธนชัยก็ยังไม่ตาย?
จตุรงค์ : ไม่ตาย เพิ่งตายเมื่อ 2 ปีจากโควิด เกมมันพลิกไง เกมมันเปลี่ยน เพราะทุกคนในวัดรวมถึงหลวงพ่ออลงกต ไม่คิดว่าพี่ธนชัยจะตาย ทุกสถานการณ์พลิกทุกวันนี้คือพี่ธนชัยดันเสียเพราะโควิด
แกถือครองที่ดินและเงินทุกอย่างที่ฝากไว้?
จตุรงค์ : ถูกต้อง เขามีสัญญาใจกัน พี่ธนชัยเป็นคนสำคัญ ถามว่าเวลาไปวัดพระบาทน้ำพุเมื่อ 10-20 ปีก่อน ถ้าไม่เจอน้องเอ็นดู น้องที่เป็น LGBT สวยๆ ก็จะเจอพี่ธนชัยที่เป็นคนบรรยายว่ามีตรงนั้นตรงนี้ พาไปอวดเตา อวดเมรุ พาไปกราบหลวงพ่อ
ที่ดินเข้าใจได้ รอเข้ามูลนิธิหรือวัดไม่รู้ สุดท้ายก็ต้องคืนกลับมา แต่ประเด็นเงิน ฝากได้เหรอ?
มหาหมี : วัดเป็นนิติบุคคล เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไป และทำงานผ่านไวยาวัจกรในการเก็บเงิน ในอดีตกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ปี 2511 เขาให้เก็บเงินสดไว้ 3 พัน นอกนั้นให้เก็บในนามของวัด แต่ปัจจุบันมีการแก้ไขปี 64 เขาเรียกว่ากฎกระทรวงการดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดปี 64 เขาระบุชัดเลยว่าให้เก็บไว้แสนนึง เงินสดเก็บไว้สำรองจ่ายแสนนึง ให้พระหรือไวยาวัจกร เก็บเงินสดแสนนึง ที่เหลือเก็บไว้ในบัญชีวัด ในนามของวัดอย่างเดียวเท่านั้น จะใช้ก็เบิกจ่าย ฝากใส่เป็นชื่อพระไม่ได้ ในกฎหมายระบุชัดว่าใหฝากในบัญชีของวัด และบัญชีนั้นต้องเขียนว่าเป็นวัดอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีโดยนายโน่นนายนี่นะ เขาเรียกว่ากฎกระทรวง
บทบัญญัติ พระปัจจุบันถือเงินได้แสนเดียว แต่ถ้ามีเงินมากกว่านั้นต้องใส่เข้าวัด?
มหาหมี : เข้าบัญชีวัดทั้งหมดครับ ไม่สามารถไปฝากบุคคลภายนอก ไวยาวัจกรหรือตัวเจ้าอาวาสเอง ทำไม่ได้
พี่พูดแบบนี้ แล้วหมอบีบอกว่าเอาเงินสดให้พระไป ไม่ได้ให้วัด 200 กว่าล้านนะ?
มหาหมี : เป็นข้อกล่าวอ้างที่มันลักลั่น และขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ถ้าฟังไม่ผิด หมอบอกว่าเขาถวายส่วนตัวหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ ในกิจการใดๆ เรื่องของท่าน เขาพยายามบอกว่าเงินนั้นเป็นเงินส่วนตัวระหว่างเขาและหลวงพ่อ แต่ในทางปฏิบัติ เงินที่ได้มาเรี่ยไรในนามวัดใช่หรือไม่ สองมีการออกโบรชัว และมีชื่อวัดด้วย ใช่หรือไม่ สามมันเกี่ยวกับกฐินผ้าป่าใช่หรือไม่ มีบัญชีที่เป็นบัญชีมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัด ใช่หรือไม่ ถ้าเงินพวกนี้ปรากฏว่าเป็นนามของวัดกับเจ้าอาวาส ก็เป็นของวัดทั้งหมด เงินดังกล่าวถวายเป็นเงินสดได้ แต่เงินสดนั้น เจ้าอาวาสต้องให้ธนาคารมารับไป ให้ไวยาวัจกรเอาเข้าบัญชีทั้งหมด เหลือไว้แค่แสนนึง บัญชีวัดให้มีบัญชีเดียว หรือถ้าเข้าบัญชีมูลนิธิก็ต้องแบ่งก้อน ก้อนไหนเป็นของมูลนิธิ ก้อนไหนเป็นของวัดต้องให้ชัดเจน ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ เนื่องจากว่าในใบอนุโมทนาที่เขาอ้าง อย่างน้อย วงเล็บ 7 เขาเขียนชัดว่าต้องเขียนให้ชัดว่าเขาถวายเงินก้อนนี้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใด อันนี้มติมหาเถรสมาคม
ถ้าพระมีเงินเก็บ10 ล้าน?
มหาหมี : ถ้าเงินส่วนตัวไม่เป็นไรครับ ก่อนหน้านี้พูดในนามวัด ไม่ใช่ในนามส่วนตัวพระ แต่ในนามส่วนตัวพระ พระสามารถมีบัญชีเงินฝากได้ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้ห้าม ถ้าปรากฏว่าเงิน 2.7 ล้าน เป็นเงินส่วนตัวหลวงพ่อไม่มีปัญหา ท่านจะฝากใครไว้ก็ไม่ใช่เรื่องมีความผิดอะไร แต่ถ้า 2.7 ล้านไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินที่ออกมาจากบัญชีหลวงพ่อ หรือมีคนมาถวายเป็นการส่วนตัว เงินส่วนนี้ต้องตกเป็นของวัด
เอาเป็นว่าพระสามารถมีเงินส่วนตัวได้?
มหาหมี : เท่าไหร่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามในปัจจุบัน แสนนึงคือเงินของวัด เงินพระส่วนตัวเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกี่ยว แต่ถ้าเงินของวัดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะเอามากองวันนี้เป็นกฐินร้อยล้าน จะต้องเอาเข้าบัญชีทั้งหมด เหลือไว้แค่แสนนึง
พระมีร้อยล้านพันล้านก็เรื่องของท่าน เมื่อวานมีโบรชัวอันนึงน่าสนใจ ทำบุญกฐิน 30 วัด มันคืออะไร?
แพรรี่ : หนูรู้สึกว่ามันสะเปะสะปะ บัญชีเดียวแต่หลายโครงการ มันเข้าบัญชีนี้หมด คำถามคือ 30 วัดรู้เรื่องด้วยหรือเปล่า มีการขออนุญาตหรือเปล่าก่อนนำชื่อวัดนั้นมาแอบอ้าง แล้วจะแยกยังไง หรือแล้วแต่หมอบี ว่าจะให้วัดโน้นเท่านี้ วัดนี้เท่านี้
จตุรงค์ : เมื่อวานมีโป๊ะแตกนะเรื่องนี้ มีนักข่าวช่องนึงมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ ไม่สะดวก มีธุระ นักข่าวเลยไปวัด 1 ใน 30 รายชื่อ ปรากฏว่าดันไปเจอไวยาวัจกรที่วัด 1 ใน 30 รายชื่อ อ้าว ไหนพี่บอกว่ามาธุระไง เขาก็บอกมาธุระเรื่องวัดนี้ เขาไปดักที่วัดพระบาทน้ำพุ ไวยาวัจกรบอกว่าไม่สะดวก มีงาน ไปธุระ แล้วก็หายไปเลย นักข่าวเหมือนว่างงาน เอาไงดี บก.ก็ให้ไปตาม 1 ใน 30 แล้วคนดวงมันจะซวย เสืxกไปเจอกันที่วัดเดียวกัน นักข่าวบอกอ้าว พี่ ไหนบอกพี่มีธุระ ไวยาฯ ก็อึกๆ อักๆ บอกว่าหลวงพ่อไม่สบาย มาเยี่ยมหลวงพ่อที่วัด ผมตั้งข้อสงสัยว่าพี่สมพรไปทำไม
แพรรี่ : รู้มั้ย มีหลานไวยาฯ คนนึงเรียกหลวงพ่อว่าดร. ไม่เรียกชื่อพระ หนูก็อ้าว ทำไมเรียกแบบนี้ มันน่าเกลียด
จตุรงค์ : ก็ถูกแล้ว หลวงพ่อท่านเป็นดร. ได้ดุษฎีฯ ตั้งหลายใบ
อ.ตฤณห์ มีคำถามว่าผู้ป่วยมีเท่าไหร่ ปรากฏว่ามี 140 เตียง?
จตุรงค์ : ถามว่าสถานที่ที่สร้างมันเกินจำนวน 140 เตียงหรือเปล่า แล้ว 140 เตียงต้องมาแยกด้วยนะ ผู้ป่วยหนักเท่าไหร่ ผู้ป่วยระดับกลางเท่าไหร่ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้เท่าไหร่ ต้องแยกระดับนั้นนะครับ รับยาจากใคร รับยาฟรีจากรัฐ หรือซื้อยาตรงจากสภากาชาดไทย ก็ต้องมาดูบัญชีอีก มีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเท่าไหร่ กินอยู่ยังไง มีอีกหลายปัจจัยที่ต้องคุยกันยาวๆ
เมื่อก่อนแพรรี่เป็นพระ เวลามีเงินเข้ามา เราก็ต้องออกใบอนุโมทนาบัตรไป?
จตุรงค์ : ถ้าเป็นวัดต้องออกค่ะ ใบอนุโมทานาบัตรต้องใช้ในนามวัดเท่านั้น ต้องทำบุญเข้าวัดถึงสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ และเงินนั้นก็เข้าวัด
ให้คนนอกไปจ่ายแทนได้มั้ย?
แพรรี่ : อันนี้ส่อไม่ชอบมาพากลนะคะ ไม่อยากใช้คำว่าส่อทุจริต เพราะมันมีจริงๆ หนูพูดเลยไม่ใช่เคสนี้ เจ้าอาวาสไว้ใจ โยมบอกว่าหนูไปหากฐินมาแล้วกันนะ ก็รู้ๆ กันอยู่ว่านักใจบุญอยากลดหย่อนภาษี ทำบุญแต่ไม่อยากเสียเปรียบ ก็อยากเอาบุญที่ทำไปลดหย่อนภาษี มึงไปทำบุญยังไงวะ มึงหวงใบอนุโมทนาบัตร (หัวเราะ) แต่โอเค ทำได้ ก็ให้เป็นเล่มๆ ไป แต่ประเด็นคือเซ็นต้องมีชื่อไวยาฯ กับเจ้าอาวาสนะคะ
มหาหมี : ตั้งแต่ปี 63 เข้มงวด มีมติมหาเถรสมาคม 503 ปี 63 มีวัดนึงที่โคราช ออกใบอนุโมทนาบัตร เสร็จแล้วคนที่ถวายเขาไปลดหย่อน สรรพากรตีกลับ บอกว่าเป็นใบอนุโมทนาที่มิชอบ ไม่ถูกตามแบบ เขาเลยไปร้องสำนักพุทธครับ พอร้องปั๊บเขานำเรื่องเข้ามหาเถรสมาคม พอตรวจสอบ กรรมาธิการศาสนาลงพื้นที่วัดว่ามีการออกโดยมิชอบเยอะ เขาเลยมีมติบอกชัดว่าในการออกใบอนุโมทนาบัตรนั้น หลักใหญ่ใจความ คงลงนามกับคนรับเงิน คนลงนามต้องเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้นที่ออก สองคนที่รับเงินตามหลักคือไวยาฯ ถ้าไม่ใช่ไวยาฯ ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าอาวาส ฉะนั้นโดยเฉพาะวงเล็บ 7 ต้องระบุชัดว่าคุณบริจาคเงินเอาไปทำอะไร จะคุมทั้งหมดไม่ได้ ใบเดียวต่อหนึ่งกิจกรรม ไม่คุมทั้งหมด ถ้าผิดจากนี้สรรพากรไม่รับ เขาถือเป็นใบอนุโมทนาที่ไม่ชอบ
แพรรี่ : พูดง่ายๆ คือเคสพี่หมอบี ไม่สามารถขอใบอนุโมทนาบัตรไปใช้ได้เลย ยิ่งเอาไปเป็นเล่มๆ ยิ่งทำไม่ได้เลย เพราะพี่หมอบีอ้างตลอดว่าเงินทำบุญให้หลวงพ่อ แล้วใบอนุโมทนาบัตรเอาไปใช้ได้ไง ถ้าใช้ใบอนุโมทนาฯ ก็ต้องเข้าวัดสิ อันนี้ต้องชี้แจงนะคะ
มหาหมี : ถ้าใช้โดยพลการ ก็ปลอมเอกสารด้วยนะครับ เพราะเป็นเอกสารของวัด
ตรงนี้มันชัดเจนเสียเหลือเกิน?
จตุรงค์ : วัดไหนมีอีโดเนชั่น สแกนปึ้งไปถึงสรรพากรปุ๊บ มันออนไลน์ปุ๊บ คุณจะขอเครื่องราชย์ ขอลดหย่อนภาษี สรรพากรรู้หมด เดี๋ยวนี้ทุกวัดต้องมีหัวสรรพากรตั้งอยู่ สแกนปุ๊บก็เป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ทุกคนโจษจันมาก ทีมงานท็อปฟอร์มมาก?
จตุรงค์ : วันนี้คุณหนุ่มไม่มีหงุดหงิด ผมขำก๊ากเลย
บอกก่อนเลย ผมตามทีมมานั่งอยู่ 2-3 คน ทีมงานช่อง 3 มาช่วยกันนั่งประกบทำสองสามคน จริงๆ ทำแบบนี้ให้ได้ทุกวันก็จบ อยากจะกินอะไรก็บอก กินเบียร์ กินเอ็ม150 เดี๋ยวจัดการให้หมด แค่นี้เอง?
แพรรี่ : (หัวเราะ)
ตอนแรกหลายคนเข้าใจผิดว่าที่ดิน 2 พันไร่อยู่กับวรสุดา จริงๆ ไม่ใช่ วรสุดาเท่าที่ทราบมีที่ดินอีกส่วน ซึ่งไม่ได้มากมายเท่านั้น เดี๋ยวรอเขาแถลงเองว่าที่ดินอยู่กับใครบ้าง จะดึงกลับวัดยังไงบ้าง แต่วัดต้องชี้แจงให้ได้ว่าที่ดินนี้จะไปอยู่ในชื่อของใคร ตรงนี้สำคัญ ประเด็นหลักอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่คนโน้นคนนี้คนนั้น ประเด็นหลักคือเอากลับมาแล้ว ใส่ชื่อของใคร?
มหาหมี : การโอนคืนต้องโอนคืนวัด และโอนคืนมูลนิธิตามเจตจำนงแรกที่ซื้อ
ถ้าหลวงพ่อบอกว่าเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคให้ตัวฉันเอง เลยไปฝากไว้?
มหาหมี : ตรงนั้นพิสูจน์ยากนะครับ เงินบริจาคส่วนตัวหลักฐานไม่ค่อยมี แต่เขาสามารถพิสูจน์ร่องรอยการใช้เงินของวัด มีรายได้ของวัดต่างๆ ผ่านมูลนิธิผ่านวัดต่างๆ คำนวณได้อยู่แล้วว่าแต่ละปีเท่าไหร่ แล้วเงินมันหายไปไหน หลักๆ คือเข้าบัญชีแล้วถอนออก เขาเช็กได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นเงินส่วนตัวท่านก็ได้ แต่ต้องมีเส้นเงินที่เกี่ยวกับบัญชีท่าน
เรื่องทายาทคุณธนชัย ที่เป็นประเด็น ตกลง 2 พันไร่อยู่กับเขามั้ย คืนหรือเปล่า มีประเด็นที่พี่เกิดผลบอกว่าทางไวยาฯ หรือคณะกรรมการวัดเองแจ้งว่าเคยทวงไปแล้ว ครั้งแรกบอกจะคืน ครั้งที่สองอิดออด ครั้งที่สามบอกอยากได้ไปฟ้องเอา เขาไล่เรียงแบบนี้เลยนะ แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าไม่เคยพูด ทายาทก็บอกว่าไม่เคยพูด?
แพรรี่ : พูดแบบนี้พี่ทนายเกิดผลเสียหมาเลยนะคะ เหมือนโบ้ยขี้ให้เขา ถ้าไม่มีจริงเขาจะพูดได้ไง เขาเป็นทนาย พี่เกิดผลเฟลไม่รู้กี่รอบแล้ว รอบแรกเลยบอกว่าคุณบีเข้าไปหาหลวงพ่อแล้วบอกว่ายอมรับผิดอะไรโน่นนี่นั่น ตอนหลังคุณบีบอกว่าไม่เคยพูด แค่เข้าไปชี้แจงเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไรผิด พี่เกิดผลก็เฟล เจ็บไปรอบนึง หลายรอบแล้ว ประมาณสามรอบแล้ว
ที่จำได้แม่นคือพี่เกิดบอกจะเข้าไปประชุมกับวัด มีหลวงพ่อคุยกัน พี่เกิดบอกว่าจำเป็นต้องไปแจ้งความดำเนินคดี อีกวันนึงกลายเป็นว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆ ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี จนถึงวันนี้ก็ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี เรื่องของหมอบี เรื่องนี้มองยังไง?
มหาหมี : ตรงนั้นเป็นปัญหาและข้อพิรุธในทางกฎหมาย เพราะอย่าลืมว่าวัดไม่ใช่ของหลวงพ่อ ไม่ใช่ของคณะกรรมการวัด แต่วัดเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากชุมชน มีผู้จัดการคือเจ้าอาวาส ดังนั้นเจ้าอาวาสดำเนินการทุกอย่างต้องในนามของวัดปกป้องผลประโยชน์และสิ่งที่วัดจะเสียไป สิ่งที่เกิดขึ้นมีการกล่าวหาหมอบีเรี่ยไรในนามวัด เขาอ้างว่าหลวงพ่อมอบอำนาจ คนเสียหายมีอยู่สองส่วน หนึ่งวัด หลวงพ่อ คณะกรรมการวัด และสองโดยส่วนตัวคือตัวหลวงพ่อเอง เรื่องนี้ต้องดำเนินคดี ถ้าไม่ดำเนินคดีจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวพันกันไปหมด มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ครับ
หมอบีเมื่อวานให้สัมภาษณ์สื่อ หลังไปพบกองปราบแล้ว เขาบอกให้เงินหลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ชัก?
แพรรี่ : ยิ่งพูดยิ่งชัดเลยค่ะ ไปดูเลยว่าเงินที่ถอนมากับเงินในซองที่ถวายตรงกันหรือเปล่า แล้วเอฟซีพี่หมอบีจะมาพูดเรื่องหักค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วนะ เพราะเขาพูดว่าทุกบาททุกสตางค์ให้หลวงพ่อหมด ก็ยิ่งง่ายในการไปดูว่าทุกบาททุกสตางค์จริงหรือเปล่า ไม่มีหัก ไม่มีชักแน่นะ ง่ายๆ เลย ถ้าทุกบาททุกสตางค์ก็โอน
มหาหมี : เรื่องนี้มองได้ชัดเจน ว่ามีการยอมรับว่าเรี่ยไรในนามวัดจริง ตรงนี้คือจุดอันตราย แก้ตัวไม่ออกเลย มีการบอกว่าทุกบาททุกสตางค์เข้าวัด ตรงนั้นเขาก็ยอมรับโดยชัดเจนว่าเป็นของวัด แต่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่า ก็ดูเส้นเงิน เช็กบัญชีเข้า บัญชีออกเท่าไหร่ รับบริจาคเท่าไหร่ ตร.ไล่เส้นเงินได้อยู่แล้ว
จตุรงค์ : มองว่ากฐิน ผ้าป่า ยังไงก็ของวัด แต่ประเด็นคือเวลาคุณบีเขาพูด เขาถวายหลวงพ่อไง เงินกฐิน เงินผ้าป่า ถวายหลวงพ่อได้เหรอ มันต้องถวายวัด เงินถวายหลวงพ่อก็ต้องโฆษณาว่าถวายหลวงพ่อ แต่อย่างที่บอก เป็นชื่อบัญชีตัวเขาไปแล้ว ตัวคุณบีก็ต้องให้ความรับผิดชอบกับทางตร. กับสื่อ กับสังคมแหละว่ายังไง ตกลงให้หลวงพ่อหรือวัด เพราะกฐิน ผ้าป่า ให้หลวงพ่อไม่ได้ ต้องให้วัด
มหาหมี : นี่เป็นประเด็นที่ทนายเกิดผลบอกว่าต้องแจ้งความดำเนินคดีหมอบี เนื่องจากว่าวัดเสียหายแล้ว เงินตรงนี้วัดอาจปฏิเสธว่ารับมาไม่เต็ม แต่เขาให้วัด หลวงพ่ออนุญาตให้เขาไปเรี่ยไร ตรงนี้อนุญาตไม่อนุญาตก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี เพราะเงินเข้าวัดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
แพรรี่ : เรื่องเงิน วัดบอกไม่ตรง แต่หมอบีบอกตรง ทุกบาททุกสตางค์แล้วจะเชื่อใครล่ะคะ ก็ต้องเชื่อตร.
จตุรงค์ : ตอนนี้ทุกคนรักหลวงพ่อแบบไหนไม่รู้ เหมือนหลวงพ่อมีแผลอยู่แค่นี้ ก็ควรเอาพลาสเตอร์ปิดแผล แต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์แต่ละคนรักหลวงพ่อกันมาก แหกแผลหลวงพ่อกันเข้าไป ไม่เข้าใจว่าคิดอะไรกันอยู่ จริงๆ เบาได้ก็เบา คำตอบของท่านจะพาให้หลวงพ่อซวย ถ้าคำตอบของท่านดูโง่ หรือทำให้หลวงพ่อได้รับเภทภัย หรือได้รับโทษทางกฎหมาย เป็นผมสงบปากสงบคำ ไม่ใช่เอาผม เอาอ.ตฤณห์ คุณหนุ่มไปนั่งด่าตามกลุ่มไลน์สนุกปาก นั่งด่าแต่พวกกู แต่ไม่ดูพวกมึงทำให้มีปัญหา ถ้าอยากเซฟหลวงพ่อมึงจริงๆ พวกมึงต้องตั้งสติให้ได้ก่อน สงบปากสงบคำ ลดการต่อล้อต่อเถียงให้ได้ก่อน ที่สำคัญที่สุดไปเช็กข้อกฎหมายก่อนว่าอะไรเป็นอะไร รักหลวงพ่อให้ถูกทาง อย่าฆ่าหลวงพ่อ แบบเลือดเย็นแบบนี้ การที่เปิดมูลนิธิปิดอันเก่าเปิดอันใหม่ มันมีเหตุผลอะไร สมัยผม เมื่อ 20 ปีก่อน บรรดา LGBT ฟ้าสีรุ้ง บางกอกเรนโบว์ ทุกคแห่ไปทอดกฐิน ทอดผ้าป่า พวกเราเกย์ กะเทยไปทอดผ้าป่า ทอดกันปุ๊บ ตอนนั้นใช้มูลนิธิอาทรประชานาถ ตอนนี้เป็นมูลนิธิธรรมรักษ์ ล่าสุดเป็นบ้านใจฟ้า ผมไม่เข้าใจว่าทุก 10 ปี คุณต้องเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆ เพื่ออะไร
มหาหมี : หนึ่งการบริหารจัดการมันง่าย แยกวัตถุประสงค์ไปเลย สมมติว่าถ้าเปิดอันเดียว ทั้งเงินทั้งผลประโยชน์มันใหญ่ มันมากเกินไป ต้องแจงบัญชีไปที่สรรพากร การแจงถ้าเกิดมูลนิธิเดียวมันมหาศาล มันก็จะยากต่อการแจงบัญชี เขาเลยแยกออกไปว่าถ้าเกี่ยวกับสถานพยาบาลตรงนี้ ถ้าเกี่ยวกับรับบริจาคตรงนี้ ถ้าเกี่ยวกับที่ดิน เกี่ยวกับเงินวัดตรงนี้ มันบริหารจัดการง่ายกว่า มูลนิธิคือนิติบุคคลเหมือนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ไม่เหมือนของวัด ตรวจสอบยาก ต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรหลายอย่าง ที่สำคัญมีสรรพากรมาเกี่ยวข้อง ก็เลยเปิดหลายที่
โฉนดมีหลายใบ บางอันใส่ชื่อคุณวรสุดา ที่ปราจีนฯ แต่ที่อาจไม่ได้เยอะมาก ?
จตุรงค์ : ก็พอเข้าใจได้นะ คุณวรสุดา แกเคยไปออกเรื่องจริงผ่านจอเมื่อ 20 ปีก่อน แกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ถ้าแกรับไว้แกยืนยันว่าแกจะมอบคืนวัดหรือมูลนิธิ ผมก็ไม่ติดใจ ไม่อยากมีคดีกับแก เลยไม่อยากติดใจเท่าไหร่ แต่แปลกว่าทำไมต้องรอพินัยกรรม โอนเลยไม่ได้
มหาหมี : หลักคือต้องโอนให้มูลนิธิหรือวัดเลย แต่ที่เขาทำคือข้อยกเว้น เนื่องจากท่านมองว่าถ้าจัดการผ่านบุคคลธรรมดาหรือมูลนิธิมันง่ายกว่าวัด พอใส่บุคคลธรรมดาก็เฉื่อยแฉะกันมาเรื่อยๆ ตั้งมูลนิธิแล้วแทนที่จะรีบโอนให้เป็นของมูลนิธิ ไม่โอนก็อาจบริหารจัดการง่ายดี หรือสองถ้าโอนมีค่าใช้จ่ายมันเยอะ พอเป็นบุคคลปั๊บมีปัญหาสองเรื่อง คุณมีเจตนาเบียดบังทรัพย์ของวัดหรือมูลนิธิหรือเปล่า ตรงนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ถึงคุกถึงตะรางเลยนะ สองถ้าไม่มีเจตนาเบียดบังทรัพย์ทำไมไม่รีบโอน ที่เอามาเก็บไว้เนี่ย มันมีปัญหาในอนาคตแน่นอน เพราะมันจะตกเป็นของคุณวรสุดาและทายาท
จตุรงค์ : ถ้าเบิกความในศาล ว่าสลักหลังจะมอบให้วัดเมื่อตายจะใช้เบิกความได้มั้ย
มหาหมี : มันฟังไม่ขึ้นครับ เพราะเป็นเงินบริจาค ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินบริจาคก็จบเลย มันทำแบบนี้ไม่ได้ตั้งแต่ต้น ทำได้คือข้อยกเว้นคือวัดหรือมูลนิธิยังไม่ได้จัดตั้ง ใส่ชื่อบุคคลแทน
ขอตั้งเป็นคำถาม ตั้งข้อสังเกตถึงทางวัด ทางหลวงพ่อ ไวยาวัจกร มีข้อมูลอยู่ในมือ มีประเด็นผู้ที่ครอบครอง จริงหรือไม่ว่ามีชื่อผู้ครอบครองที่ดิน เช่น คุณธนชัย 906 ไร่ 2 งาน 38 วา มีบริษัทนึง บริษัท เอ ..ทาวเวอร์จำกัด ถือครองอยู่ 843 ไร่ 2 งาน 20 วา มีคุณวิชัย ถืออยู่416 ไร่ 2 งาน 70 วา คุณศิริชัย ถืออยู่ 16 ไร่ 3 งาน 33 วา คุณวรสุดา ถือ 25 ไร่ 2 งาน 61 วา มีวัดพระบาทน้ำพุ ถืออยู่ 6 ไร่ กับ 60 วา มีคุณจตุรงค์ 5 ไร่ 2 งาน 42 วา มูลนิธิพระธรรมรักษ์ 105 ไร่ 2 งาน กับ 3 วา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,326 ไร่ กับ 2 งาน 27 วา?
แพรรี่ : มันก็มีจริงนี่คะ ทำไมบอกว่ามีแค่ชื่อ หลักฐานก็มี
อันนี้ไม่มีใครมีนะ?
จตุรงค์ : พี่หนุ่มมีได้ไง
มีคนส่งมาให้?
แพรรี่ : งั้นก็ไม่ใช่ชื่อโครงการแล้วนะคะ คุณไวยาฯ ขา ที่คุณบอกว่าเป็นแค่ชื่อเรียก หลักฐานมันมีถึงจริง 2 พันกว่าไร่ รวบรวมมาแล้วเนี่ย
บริษัทเอ ถือครองมีนส3 ก หลายฉบับ มีเป็นเลขที่ด้วย ที่หนองม่วง ก็อยากให้ตอบข้อเท็จจริงว่ายังไงกันแน่?
แพรรี่ : ทั้งอำเภอหนองม่วงหมดแล้วมั้งเนี่ย
อยากให้วัดชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมของวัดด้วย เขาบอกว่าวัดไปซื้อโรงแรมลพบุรี อินน์ 35 ล้าน มีโรงเรียนกำจรวิทย์ 60 ล้าน เดอะรีเจนท์ 66 ล้านบาท อยู่ที่ท่าศาลา ตรงข้ามรีเจนท์ โกดังเก็บของบริจาคเพื่อจำหน่าย มีไร่ใจฟ้า 100 กว่าไร่ มีสนามฟุตบอล 6-9 สนาม อยู่ทางเข้าหนองถ้ำ มีที่ดินอ.หนองม่วง 2 และโคกเจริญรวม 2 พันกว่าไร่ อันนี้ตั้งข้อสังเกตมา ลองดูแล้วกัน เชื่อว่ายังไม่มีใครมีออกมาแน่ ไม่มีการเปิดที่ไหน?
มหาหมี : เรื่องนี้ต้องชี้แจง
อยากปรบมือให้ทีมงานจังเลย ปุ๊บปั๊บๆ โห มนุษย์หรือปลาหมึก เหมาะทำงานแบบนี้มาก ยังไงต่อไป มีคนส่งเข้ามาแบบนี้มันยังไง?
มหาหมี : เรื่องนี้วัดเงียบไม่ได้ครับ หลวงพ่อจะปิดวาจาไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะผิดแค่พระธรรมวินัย มันเกี่ยวกับเงินบริจาคประชาชน ที่สำคัญมันนอกกิจของสงฆ์ด้วย งานคณะสงฆ์ 6 อย่างท่านทำแน่ๆ คือสถานพยาบาล ผมมองมุมเอาเด็กยากจนมาเตะฟุตบอล เพื่อสนับสนุน ผมไม่ได้ว่า การศึกษาได้ทั้งหมด แต่ถ้าถึงขั้นมีโรงแรม ท่านต้องชี้แจง ว่าจริงหรือเปล่า มันเสียหายครับ มันเกี่ยวอะไรกับงานของสงฆ์ งานสาธารณะสงเคราะห์ เรื่องนี้ท่านต้องตั้งทีมกฎหมายโต้แย้งหมอบี และข่าวให้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่งั้นวัดมีความผิดเรื่องใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์แน่นอน ที่สำคัญเรื่องนี้ผมมองว่ากรณีหมอบี ทำไมตร.ดำเนินการสอบสวนได้เลย เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงยุติแล้วว่ามีการเรี่ยไร แต่ ณ ปัจจุบันยังโยงไปถึงวัดได้ไม่เต็มร้อย เพราะข้อเท็จจริงยังเปิดไม่หมด ถ้าข้อเท็จจริงเปิดหมด จะกลายเป็นว่า ทั้งหมอบี ทั้งพระ ต้องชี้แจงข้อกฎหมายทั้งหมด ถ้าไม่ชี้แจงเจ้าอาวาสมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน และหนักในอนาคต ภายในวันสองวันวัดต้องชี้แจงให้ชัดเจน และต้องมีพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่วาจา
จตุรงค์ : ห่วงอีกคน ไวยาวัจกร คนที่เอาผมไปด่าที่พีพีทีวี อีสมพรนี่ไง ลาออกก่อนเถอะ เชียร์ให้ลาออกเซฟตัวเอง ถ้าตอบงี่เง่าบ่อยๆ คุกจะไปหาตัวเอง เชื่อเถอะเราไม่ได้รู้เรื่องธนชัยในอดีต อย่าไปรับสมอ้างรู้ไปซะหมด เป็นผม ผมลาออก อย่าไปออกหน้าเลย
ส่วนตัวก็เคารพวัดพระบาทน้ำพุ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชี้แจงให้ได้ เพื่อเป็นไปตามกติกา สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ หลวงพ่อกับวัดท่านก็ยังบริสุทธิ์นะ ต้องรอท่านก่อนว่าจะชี้แจงยังไง อันนี้เป็นแค่คำถามที่หลายคนตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสงสัย เพื่อความเป็นธรรมของท่านและวัด ให้ท่านได้ชี้แจงก่อน มีโรงแรมจริงมั้ย ให้ถือครองจริงมั้ย ให้คนอื่นถือครองหลายไร่จริงมั้ย จะได้ว่ากันไป อยู่ในสาย “คุณกุ้ง” ทายาทคุณธนชัย อดีตไวยาวัจกร มีการคืนให้วัดบ้างหรือยัง?
กุ้ง : คืนแล้วครับ คืนเงินสด 2.7 ล้าน โฉนดที่ดินตัวจริง 340 ไร่โดยประมาณครับ
มีข้อมูลอยู่ในมือ ทางฝั่งคุณธนชัย ถือครองอยู่ 900 กว่าไร่ จริงมั้ย?
กุ้ง : ไม่ทราบครับ เคยได้ยินแค่ตอนปู่เสียแล้วครับ
ตอนเสียไปแล้ว คุณคืนอะไรไปหรือยัง หรือคืนตอนปู่อยู่?
กุ้ง : ตอนที่ปู่อยู่ เราไม่ได้เข้าไปยุ่งครับ
หลังปู่เสียชีวิตไปแล้ว ทางบ้านได้คืนทางวัดไปบ้างหรือยัง?
กุ้ง : คืนเงิน คืนรถ ตอนแรกแจ้งไว้ 6 แต่วันไปโอนลอยมอบให้ ทางนั้นบอกมี 11 คันครับ
คุณคืน 11 มั้ย?
กุ้ง : คืนหมดครับ
ทั้งรถ ทั้งที่ดิน ตอนโอน โอนใส่ชื่อใคร?
กุ้ง : ไม่แน่ใจครับ เป็นการโอนลอย มอบอำนาจให้ทางวัดไป เรื่องนี้ไม่แน่ใจ
ตอนคืน คุณคืน 340 ไร่?
กุ้ง : โดยประมาณครับ โฉนดเจอแค่นั้นครับ
แพรรี่ : เขาบอกว่าค้นโฉนดเจอที่ห้องพักของปู่ตอนปู่เสีย เจอแค่นี้ ก็คืนทั้งหมดเท่าที่เจอ
ส่วนอื่นๆ ที่เขากล่าวอ้างว่ามีอีก?
กุ้ง : ไม่ได้แจ้งชัดเจน เราไม่รู้เลยครับ
แพรรี่ : ก่อนคุณปู่เสีย ได้คืนไปแล้วส่วนนึงด้วยใช่มั้ยคะ
กุ้ง : มีครับ ทางวัดแจ้งมา จำนวนไม่แน่ใจจริงๆ ครับ
ตอนคืนไปหลังปู่เสียชีวิต คุณคืนปีไหน?
กุ้ง : 27 พ.ย. 2566 ปู่ผมเสียช่วงเม.ย. เราก็รีบดำเนินการให้เลยครับ
แพรรี่ : หลังคุณปู่เสีย คุณพ่อเรียกทายาทไปพบใช่มั้ยคะ
กุ้ง : ใช่ครับ
แพรรี่ : เพื่อขออะไรต่างๆ คืนใช่มั้ยคะ
กุ้ง : ใช่ครับ เราไม่มีเจตนาเอาไว้อยู่แล้วครับ
พอโอนลอยไปแล้ว มีการไปรังวัดมั้ย?
กุ้ง : เราไม่เคยเห็นที่เลยพี่ เราไม่เข้าไปยุ่งเลย
จตุรงค์ : พูดง่ายๆ มีแค่โฉนด มีแต่เอกสาร แต่ไม่เคยรังวัดจริง
มหาหมี : คืนในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้วายชนม์ใช่มั้ยครับ
กุ้ง : ใช่ครับ
มหาหมี : ตอนสืบทรัพย์เห็นแค่โฉนด แต่ที่ไม่เคยไปดูเลย
กุ้ง : ไม่เคยยุ่งเลยครับ
มหาหมี : ผู้จัดการมรดกก็เลยคืนโฉนดวัดไป เซ็นมอบอำนาจในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกใช่มั้ย
กุ้ง : ใช่ครับ
มหาหมี : วัดดำเนินการเป็นของวัดหรือยัง
กุ้ง : ทางวัดไม่ได้อัปเดตอะไรเรา
วัดทวงถามมั้ยว่ามีที่เหลืออยู่?
กุ้ง : ใช่ครับ แต่รู้สึกว่าน่าจะครั้งเดียว น่าจะเกือบปีครับ จากนั้นก็เงียบหายไป ผมไม่ได้ตอบ ทางผู้จัดการมรดกเป็นคนตอบไปว่าไม่ว่าง เพราะติดธุระที่ทำงานเขาครับ
เคยพูดมั้ยอยากได้ไปฟ้องเอา?
กุ้ง : ไม่เคยพูดครับ ทางเราไม่อยากเป็นปัญหาอยู่แล้ว
เคยถูกข่มขู่มั้ย?
กุ้ง : ไม่มีครับ
ผมยังค้างไว้นิดนึง ว่าคุณคืนไป 340 ไร่ จาก 700 กว่าไร่ แล้วเอาตัวเลข 700 กว่าไร่มาจากไหน?
กุ้ง : มีกระดาษเขียนไว้ในห้องพักคนตาย จำนวนที่มีอยู่ 700 กว่าไร่ครับ
มีข้อมูลอีกอันบอกมี 906 ไร่?
กุ้ง : ต้องถามวัดครับ
มหาหมี : ทางผู้จัดการมรดกสามารถนำคำพิพากษาของศาลไปสืบทรัพย์ได้ที่กรมที่ดิน ได้ไปทำหรือยัง ที่สำนักงานที่ดิน
กุ้ง : ทางวัดเขาบอกจะจัดการเองครับ เราเลยไม่ไปยุ่งครับ
มหาหมี : ใครเป็นผู้จัดการมรดก
กุ้ง : ลูกชายครับ เรารอทางวัดแจ้งอย่างเดียวครับ
มหาหมี : ลองไปทำดูนะ จะเป็นทรัพย์สินที่ดินขึ้นมาหมดเลย เอาคำพิพากษาไปยื่นขอตรวจสอบทรัพย์ผู้ตายว่ามีอะไรอยู่บ้าง
อย่างน้อยจะได้ชัดเจน ถ้ามีส่วนเกินหรือขาดหายจะได้แจ้งกับทางวัด ?
แพรรี่ : มีหลวงพ่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะ ก่อนทายาทจะออกมาพูดว่ามีการคืนมาแล้วบางส่วน
ก็อย่าไปว่าทางนี้เขา?
แพรรี่ : ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจแบบนี้ เขาพร้อมให้ความร่วมมือกับทางวัดทุกอย่างนั่นแหละค่ะหนูว่า
สุดท้ายถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ายังเหลืออยู่ คืนมั้ย?
กุ้ง : คืน 100 เปอร์เซ็นต์ครับ
มหาหมี : คิดว่าน่าจะมีตกค้างเพราะเขาไม่ได้ตรวจสอบ
ถ้าตรวจสอบและมีการโอนคืนแล้ว ต้องเข้าที่ไหน?
มหาหมี : วัดหรือมูลนิธิตามเจตจำนงเดิม แต่ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหามูลนิธิในอนาคตในการถือครองที่ดิน ก็ให้วัด เพราะเป็นเงินบริจาค แต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นเงินส่วนไหน แต่วัดต้องชี้แจงภายในวันสองวันนี้
ในส่วนวัดที่มีเรื่องการรักษา อาจารย์ติดข้องหมองใจอะไรมั้ย?
จตุรงค์ : ถ้าถามผม คุณบีเอาหลวงพ่อมาปุเลงๆ บิณฑบาตทุกวัน มันโอเคมั้ย แล้วเงินที่ได้กี่บาท ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยร้อยกว่าเตียงกี่บาท ผู้ป่วยหนักกี่ท่าน ผู้ป่วยระดับกลางกี่ท่าน ผู้ป่วยระดับช่วยเหลือตัวเองได้กี่ท่าน เปิดครับ แล้วยังไม่รวมส่วนงานธรรมรักษ์ ว่าด้วยเรื่องผู้ได้รับผลกระทบแล้วมาอาศัยอยู่กับทางวัด คุณต้องเลี้ยงดูส่งเสียเขากี่ท่าน ตอนนี้มีพระในกรุงเทพฯ มาร้องเรียนว่าพวกกูเดินบิณฑบาตเลยมา 1 นาที แทบโดนขับออกจากวัด เดิน 08.10 น. ก็โดนด่าแล้ว แต่ทำไมอลงกตเดินบาตรได้ทั้งวันวะ ก็ลองคิดดูว่าการที่ออกไปเรี่ยไร ไปบิณฑบาตกันทั้งวัน คุณเอาเปรียบพระทั้งประเทศหรือเปล่า หรือขึ้นอยู่กับท้องที่ไม่แน่ใจ
แพรรี่ : มีเวลาที่เป็นกฎใหม่
จตุรงค์ : ทำไมเรามีอภิสิทธิ์ชนอยู่รูปเดียว ที่ดินบิณฑบาตได้ทั้งวันไม่อั้น จนจดเย็น ฝากกรรมการมส. รวมถึงพระทุกรูป ท่านมีพรบ.อยู่ กรุณาช่วยบังคับใช้กับท่านเจ้าคุณอลงกตผมด้วยครับ แบบนี้ก็ไม่แฟร์กับพระรูปอื่นทั้งประเทศ ที่เขาบิณฑบาตได้แค่วันละ 2 ชม.
มหาหมี : ที่จริงสำนักพุทธ คณะสงฆ์ในพื้นที่ต้องมาช่วยตรวจสอบท่าน ณ ปัจจุบันวัดพระบาทน้ำพุยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใด ท่านสามารถชี้แจงได้หมด ไม่ใช่หน้าที่ตร.ในการเข้าไปเบื้องต้น ต้องเป็นหน้าที่สำนักพุทธประสานไปที่คณะสงฆ์ ในการเข้าไปตรวจสอบเรื่องบัญชีวัด เรื่องที่ดิน ทั้งหมด ตรวจสอบได้ก็ว่ากันไป
อยู่ในสายกับ “พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ” รองผู้บังคับการกองปราบปราม ตอนนี้คดีความคุณบีไปถึงไหนแล้ว?
พ.ต.อ.เอนก : ในส่วนของกองปราบที่รับผิดชอบอยู่ เมื่อวานคุณบีนำหลักฐานเอกสารมามอบให้เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบ ซึ่งเขาก็ดีแคร์ว่าเงินต่างๆ เอาไปทำอะไรอย่างไร
เป็นประโยชน์มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : เป็นสิ่งที่เขากล่าวอ้าง เราต้องรอพิสูจน์นิดนึง เพราะเอกสารจำนวนมากครับ
คุณบีบอกว่าให้ข้อมูลไปแล้ว เขาให้เงินสดหลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการหัก เขายังยืนยันแบบนั้นมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้อาจไม่ใช่ทำนองนั้นครับ เขาบอกว่าการที่เขาหักเอาไว้ เขาเอาไปดำเนินการตามโครงการที่เขากล่าวอ้าง
เงินส่วนนึงถวายหลวงพ่อ อีกส่วนนึงจัดการในโครงการที่เขากล่าวอ้าง?
พ.ต.อ.เอนก : ทำนองนั้นครับ
เขายังยืนยันมั้ยว่าเขาให้หลวงพ่อ ไม่ได้ให้วัด?
พ.ต.อ.เอนก : เขาพยายามสื่อสารมาทำนองนั้นครับ แต่อย่างไรก็ตาม เราคงไม่ได้ปักใจเชื่อในเรื่องอย่างนั้น เราพอรู้ว่าช่องทางการต่อสู้หากเขาถูกกล่าวหา เขาจะมีมุมมองหรือทิศทางอย่างไร เราเข้าใจอยู่ แต่การพุ่งเป้าว่าเงินให้หลวงพ่อก็เป็นคำกล่าวอ้างของเขา ทีมสืบสวนสอบสวนเมื่อวานนี้ ท่านผู้บังคับการกองปราบปรามได้เรียกประชุม เราก็รู้ประเด็นแล้วว่าเรามุ่งพิสูจน์เรื่องอะไร เราคงไม่ได้คล้อยตามในสิ่งที่เขากล่าวอ้างครับ
เห็นว่าเรื่องนี้จะมีการส่งเรื่องกับทางบิ๊กเต่าด้วย?
พ.ต.อ.เอนก : คงไม่ได้เป็นการส่งเรื่องครับ แต่เป็นการทำงานร่วมกัน หารือกัน มีส่วนที่ทางท่านบิ๊กเต่าและคณะจะไปดูเรื่องที่ดินที่ให้ผู้อื่นถือครองแทน ว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ในฐานะหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นเจ้าพนักงาน ทางบิ๊กเต่ากับคณะอาจพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนนั้นอยู่ครับ
เร็วๆ นี้จะออกหมายเรียกใครอีกบ้าง?
พ.ต.อ.เอนก : เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการกองปราบปรามได้มอบหมายทีมงานแต่ละส่วน ไปรวบรวมข้อเท็จจริง สอบพยานเพิ่มหลายแง่มุม เราก็ขอเวลาอีกนิดนึง ข้อมูลบางอย่างเพิ่งได้รับจากสื่อมวลชนจากพี่น้องประชาชน ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับแนวทางการสืบสวนสอบสวนเรา รอเวลาอีกระยะนึงก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับ
ท่านทราบใช่มั้ย บัญชีใจฟ้าอาทรประนาถ ไม่ได้มีเสกสันน์คนเดียว?
พ.ต.อ.เอนก : เท่าที่เห็น เห็นว่าโดยหมอบี
ถ้ามีหลักฐานว่าใจฟ้าอาทรประชานาถ โดย ก. ข. ง. โดยบี ส่งไปหาท่านได้มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ยินดีเลยครับ ตร.รู้ระดับหนึ่ง แต่เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนที่สัมผัส รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางสืบสวนสอบสวน ถ้าเห็นว่าไม่ปกติ มีพิรุธ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนก็ยินดีนะครับ ประสานมาที่กองปราบหรือผมได้เลย ยินดีรับข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบร่วมกันครับ
มีเช่นว่า ใจฟ้าวัดพระบาทน้ำพุ โดยนางนี้ โดยนายนี้ ก็อาจมีแบบนี้ไปด้วย?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้ามีแบบนั้นถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ ก็ยินดี ถ้ามีเบาะแสส่วนนั้นมา เราจะรีบตรวจสอบดำเนินการเลยครับ
จตุรงค์ : ทนายเกิดผล ฝากมาชี้แจงว่า ผมมีแชต มีคลิปเสียงนะครับ ถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ใครใส่ร้ายผมอีก ผมจะเปิดเผย ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เตือนนะครับ ใครไปบิดพี่เกิดเอาไว้ ก็ฝากนะครับ อย่าไปยั่วคนเป็นโรคไตมาก ไม่งั้นเขาจำเป็นต้องเปิดนะครับ
พี่เกิดผล มีหลักฐานทั้งหมด?
แพรรี่ : หนูถึงพูดว่าเคสนี้คนที่หนูเห็นใจที่สุดคือพี่ทนายเกิดผล หนูรู้สึกว่าท่านเข้าไปช่วงหลังแล้ว ไม่ได้เป็นทนายวัดตั้งแต่แรกเริ่ม ไปด้วยความศรัทธาในตัวหลวงพ่อล้วนๆ เลย
แย้มนิดนึง มีหลักฐานเงินไม่ได้เข้าบัญชีคุณบีคนเดียว บางบัญชีเข้าบัญชีที่คุณบีทำงาน และรู้จักด้วยก็มี ตร.น่าจะมีการเรียกขยายไปด้านข้างหลากหลาย มีเรื่องของรถ มีการคืนรถบ้างแล้ว?
มหาหมี : ยิ่งหลวงพ่อไม่แจ้งความกล่าวโทษหมอบีก็ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะชื่อบัญชีเป็นชื่อท่าน เหมือนให้เอาชื่อท่านไปใช้
สมมติเรื่องทั้งหมดถูกพิสูจน์แล้วว่าหมอบีเอาเงินของวัดที่ไปถวายหลวงพ่อ เอามาใช้ส่วนตัวด้วย ถ้าหมอบีเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อรถให้ผู้หญิงคนนึง และถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ชื่อผู้ครอบครองรถ ผิดมั้ย?
มหาหมี : ผิดครับ เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ก็อยู่ในมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน ทรัพย์ทุกอย่างที่ได้มาก็ถูกยึดหมด คนที่ครอบครองก็ถูกตรวจสอบหมด
ใครก็ตามแต่ ครอบครองรถที่ได้มาจากเงินโดยมิชอบ ผิดหมด ถ้าเขาอ้างว่าหนูไม่รู้ค่ะ?
แพรรี่ : เป็นพุ่มพวงเหรอคะ คนเดียวที่หนูไม่รู้ได้คือพุ่มพวง ดวงจันทร์
เขาอาจไม่ใช่นักร้องก็ได้?
แพรรี่ : หนูไม่ได้ว่าใคร (หัวเราะ) หนูแค่บอกว่าถ้าหล่อนไม่ใช่พุ่มพวง จะบอกว่าหนูไม่รู้ไม่ได้
มหาหมี : เขาดูพฤติการณ์ บางอย่างบริสุทธิ์ใจก็ผิด บางอย่างขอให้ทำ ทำปั๊บไม่รู้ก็ผิด แต่ผิดมากผิดน้อยต้องไปดูว่าเขารู้หรือไม่รู้ แต่ความผิดมีอยู่แล้ว
จตุรงค์ : ถ้าตอนนี้รู้แล้ว รีบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เอารถมาคืนกองปราบ
มหาหมี : อาจเป็นเหตุบรรเทาโทษก็ได้
อย่าไปเรียกเขาหนู เขาอาจเป็นคนแก่ก็ได้นะ ถ้าเขาอ้างว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน เขาซื้อรถให้หนูโดยเสน่หา หนูไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหน?
มหาหมี : ดูพฤติการณ์ว่าวิญญูชน ควรทราบหรือไม่
อย่างตอนนี้รู้แล้ว และยังขับอยู่?
จตุรงค์ : คุณหนุ่มก็ขยี้จังเลย
แพรรี่ : นี่มันคือเงินส่วนตัว ขับไปเลย
จตุรงค์ : เงินกงสี หนูเลยมีสิทธิ์ขับไง
มหาหมี : ดูเจตนาและพฤติการณ์เชื่อมโยงกัน ดูได้อยู่แล้วว่ารู้หรือไม่รู้ แล้วเงินมาจากไหน
จตุรงค์ : พี่หมีว่างมั้ยครับ วัดเครือวัลย์เงินหายไปอีก 65 ล้าน เผื่อคุณหนุ่มเชิญเรามาอีกพรุ่งนี้ ธรรมยุตด้วยกันทั้งคู่
เอาเป็นวัดๆ ได้มั้ย?
จตุรงค์ : ตร.กองปราบลงพื้นที่ จับคนในวัดไปแล้ว สงสารเจ้าพระคุณสมเด็จเหมือนกัน กรรมการมส.ด้วย อยู่ๆ เขาว่าปลอมลายเซ็น เหนื่อยช่วงนี้ วัดก็ไม่อยากเจอหน้าผม ผมก็ไม่อยากเจอเจ้าอาวาสวัดไหน สงสาร
ทั้งนี้ทั้งนั้น วันนี้หมอบีไม่ได้ผิดอะไร เขาถูกกล่าวหา ก็มีสิทธิ์ชี้แจง กฎเมืองกฎหมายกำลังพิสูจน์กัน ส่วนกฎบ้าน คือสังคมเรากำลังจับตามอง คุณอยากชี้แจงอะไรก็ชี้แจงได้ จะมาที่นี่ก็ได้นะ ผมเปิดจดหมายเปิดผนึกถึงคุณเลย หมอบี ถ้าคุณอยากมานั่งตรงนี้ ก็มานั่งและมาพูดคุยกัน ตอบทุกๆ คำถามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง ถึงวันนี้ไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่เราคิดแล้ว มานั่งและพูด ค่อยๆ ไล่ ค่อยๆ เล่าไป วันนี้อย่าห่วงคนอื่น ห่วงตัวเองก่อน ขณะเดียวกัน หลวงพ่ออลงกตก็เหมือนกัน ท่านจะออกมาชี้แจงที่นี่ ที่วัด หรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่าน แต่อย่างน้อยจำเป็นต้องชี้แจง เพราะสาธุชนคาใจอยากรู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง อย่างน้อยๆ ท่านก็ยังบริสุทธิ์ แค่ถูกตั้งคำถาม ถ้าท่านตอบได้ทุกอย่างก็จบ อย่าเพิ่งไปว่าท่าน เพื่อความเป็นธรรมของท่านกับหมอบี สังคมจะได้รับรู้ กฎเมืองก็ว่ากันไปตามฎหมาย?
แพรรี่ : ข้อมูลทั้งหมดมันไปตรวจสอบได้ อย่างโฉนด มันเลี่ยงจะชี้แจงไม่ได้หรอก แล้วบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้วัดพระบาทน้ำพุจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะปกติอะไรที่ในนามศรัทธาจะได้รับการยกเว้น คนไม่อยากไปแตะเรื่องพระ เพราะรู้สึกว่าพูดอะไรถึงพระแล้วเป็นบาป คนไม่อยากแตะผู้วิเศษ เพราะคิดว่าเราเป็นคนธรรมดา ไม่ต้องไปพูดถึงเขา เราไม่มีพลังวิเศษแบบเขา แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ค่ะ สังคมจะตั้งคำถามหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้วิเศษหรือพระ ถ้าวัดพระบาทน้ำพุต่อไปหลังจากนี้จะเป็นวัดที่ใสสะอาด ทุกคนเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริง สำหรับคนที่บริจาคเงิน
จตุรงค์ : อยากให้วัดเราเป็นเหมือนเดิม เป็นที่พึ่งสุดท้ายของ LGBT ที่พึ่งสุดท้ายคนได้รับผลกระทบจากโรคจากเชื้อ อยากให้หลวงพ่อลองพิจารณาอีกหน่อย อะไรที่กระบวนการขั้นตอนเยอะแยะแบบปัจจุบัน เพลาได้ก็เพลาเถอะ เราไปทำรพ. หรือทำอะไรง่ายๆ ดีกว่า ที่ทำอยู่รู้สึกยุ่งยากจริงๆ หลวงพ่อผูกมาขนาดนี้แล้ว ถึงเวลาหลวงพ่อต้องแก้ก็ต้องแก้นะครับ นำเรียนด้วยความเคารพ เรายังนึกถึงวันเก่าๆกันอยู่ ยังไงหลวงพ่อรักพวกเราผู้ติดเชื้อ รักพวกเรา LGBT เหมือนเดิม ฝากหลวงพ่อด้วยครับ
มหาหมี : ชื่อของหลวงพ่อติดตราตรึงใจประชาชนมา อาทรประชานาถ แปลออกมาคือที่พึ่งประชาชนด้วยความเอื้ออาทร เราเห็นภาพหลวงพ่อในการช่วยคนป่วยติดเตียงเชื้อเอดส์ ในอดีตใครก็ไม่อยากยุ่ง วัดก็ไม่อยากเผา แต่หลวงพ่อท่านอุ้มเผาทุกวัน และดูแลมาตลอด ภาพตรงนั้นประชาชนโดยเฉพาะชาวพุทธติดตามมาตลอด เรื่องที่เกิดขึ้น ก็อยากให้หลวงพ่อกับวัด โดยเฉพาะกรรมการวัดช่วยท่านเอาพยานหลักฐานมาชี้แจง เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใส นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของวัดและตัวหลวงพ่อเอง ท้ายที่สุดจะเรียกร้องไปทางสำนักพุทธ และคณะสงฆ์ อย่าเงียบนะครับ เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องมาช่วยตรวจสอบ ไม่ได้เอาผิดนะครับ ตรวจสอบเพื่อความบริสุทธิ์ สิ่งไหนไม่ถูกไม่ควรก็ต้องได้รับโทษของท่านอยู่แล้ว แต่ส่วนไหนท่านถูกปรักปรำ คณะสงฆ์ต้องมาช่วยท่านด้วยครับ อย่าเงียบครับ
สำหรับคนออกด้านข้างหมอบี เตรียมรับแรงกระแทกนะ ไปถึงแน่ๆ ตร.น่าจะต้องเรียก ทำกับใคร ร่วมกับใครบ้าง เตรียมรับแรงกระแทกไว้เลย ยืนยันว่าเรายินดีให้มาพูดคุยในรายการได้ อย่ามองว่าเป็นการตบหัวแล้วลูบหลัง เป็นการตั้งคำถาม แม้จะเป็นการตั้งคำถามที่แรงหน่อย แต่ถ้าเคลียร์ได้ทุกอย่างก็จบเลย แค่นั้นเอง คำถามง่ายๆ แต่ถ้าตอบไม่ดี คำถามที่ผมถามจะกลายเป็นคำถามที่ใหญ่คำถามยากๆ คุณตอบง่ายๆ ทุกอย่างก็จบเลย?
มหาหมี : ใช่ครับ