น้ำตาซึม! บอย ปกรณ์ สวมบทเป็น "คุณแม่งามทิพย์' ให้ "น้องวันใหม่" กราบเนื่องในวันแม่แห่ง

เรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆ เมื่อพี่ชายคนโตของบ้าน "ฉัตรบริรักษ์" อย่างหนุ่ม "บอย ปกรณ์" ขอสวมบทเป็น "คุณแม่งามทิพย์" รับพวงมาลัยจาก "น้องวันใหม่" น้องสาวคนเล็กของบ้าน เนื่องในวันแม่ พร้อมแคปชั่นชวนซึ่ง "ต่อไปนี้เฮียบอยจะเป็นทั้ง แม่ ปะป๊า พี่ชาย แล้วก็เพื่อน ให้หนูเองนะลูก รักหนูที่สุดในโลกเลยนะ #ดวงใจของเฮีย ปล.ได้โปรดสระผมในวันแม่"
งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลด์คอมเมนต์สนั่น อาทิ น่ารักที่สุด, อบอุ่นมากค่ะ, คุณทิพย์ไม่เจอกันหลายวันสวยเหมือนเดิม, น่ารักแต่คุณแม่หนวดยาวไปนิด