อุ้ยยังไง!! "ฐิสา วริฎฐิสา" โผล่ร่วมปาร์ตี้ฉลองคอนโดใหม่ "กัน นภัทร" แฟนๆ ลุ้นรีเทิร์นหนักมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากจริงๆ ล่าสุด "กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ" ได้ออกมาโพสต์ภาพรวมก๊วนเพื่อนๆ จัดปาร์ตี้ฉลองคอนโดใหม่ แต่งานนี้ทำเอาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นางเอกสาว "ฐิสา วริฎฐิสา" อดีตคนรักร่วมเฟรมอยู่ด้วย งานนี้ทำเอาแฟนๆ อดฟินไม่ไหว แห่เข้ามากดไลค์ ลุ้นและเชียร์ให้กลับมารีเทิร์นรักอีกรอบ









