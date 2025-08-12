“ป๊ายปาย โอริโอ้” เปิดใจ โดนผู้จัดหักหน้ากลางเวที ยันที่ผ่านมาไร้ฟีดแบ็ก ทำเต็มที่แต่อาจไม่เพอร์เฟกต์พอ

กลายเป็นดรามาร้อนแรง จนเกิดแฮชแท็ก #saveป๊ายปายโอริโอ้ ติดเทรนด์ใน x จากการพูดของ “กุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์”ผู้จัดซีรีส์ยูริ “B-Friend - เจตนา (ไม่) ลืม” ซีรีส์เรื่องแรกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MCOT Original Content กับ IDX Entertainment ที่ได้พูดถึงง “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำกลางงานซีรีส์ต่อหน้าแฟนๆ ถึงการทำงานของป๊ายปาย โดยทิ้งท้ายว่า “7 เดือนกับสิ่งที่เกิดขึ้น กุ้งรักน้องปาย เหมือนเดิม แต่มันเจ็บกับรักในครั้งนี้”
ล่าสุดนักร้อง-นักแสดงคนดังกล่าวได้เปิดใจถึงกรณีดังกล่าว ว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดนั้น ตนเองเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรก ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ระหว่างถ่ายทำ ไม่มีสัญญาณใดๆ เกิดขึ้น ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจ และเป็นเกราะกำบังให้ตนเอง กลับมารักตัวเองเหมือนเดิม
“ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ ทุกๆ คนที่ส่งกำลังใจมาให้ มันเป็นพลังรัก ไม่ว่าจะเป็นนุ๊ก ธนดล, ก้อง ห้วยไร่, เบิ้ล ปทุมราช ก็ส่งกำลังใจมาเรา ซึ่งถามว่าตอนนั้นเราตกใจไหม เราก็ตกใจกับสิ่งที่เขาพูดบนเวที ก็อย่างที่ทุกคนเห็น
คือถามว่าเราอยากพูดอะไรไหม ในการทำงานของปาย ปายอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์ หรืออาจจะไม่เพอร์เฟกต์ แต่ในสิ่งที่ปายทำออกไปนั้น ปายก็ได้ทำเต็มที่ในส่วนที่ปายรับผิดชอบ แต่มันอาจจะมีผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์แบบ ในแบบที่หลายคนคาดหวังไว้ แต่ปายก็พยายามทำให้ดีที่สุด”
ไม่เศร้าแล้ว เจอดรามาเยอะ ครั้งต่อไปจะพัฒนาให้ดีขึ้น
“ไม่รู้ว่ามันนอยด์ไหม เพราะตั้งแต่เรามาอยู่ตรงนี้ เราเจอดรามาเยอะมาก แต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าวันนี้มันทำไม่ได้ หรือทำไม่ดีพอ ครั้งต่อไปก็จะพัฒนา จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะ อย่าเพิ่งตัดสินว่าวันนี้มันไม่ดี แล้วต่อไปมันก็จะไม่ดีอีก
คือเราก็ไปอ่านคอมเม้นต์ แฟนคลับก็ให้กำลังใจเรา แต่มีสิ่งหนึ่ง คือบางคอมเม้นต์ ที่เขาไม่ได้รู้จักเรา ไม่ได้ติดตามผลงานเรา หรือไม่เคยเปิดใจให้กับปายเลย แต่ทุกคนมาให้กำลังใจ ประมาณว่าครั้งแรกนะที่มาเมนต์ ครั้งแรกที่มาส่งกำลังใจให้ มันรู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณเขา ที่เขาเข้าใจในมุมเรา อยากจะขอบคุณจริงๆ มันทำให้เรายิ้ม ซึ่งในวันที่เราแย่มากๆ ยังมีกำลังใจจากพวกเขาอยู่ แต่ตอนนี้โอเคมากขึ้นแล้ว ไม่แซด”
ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นเกราะป้องกัน ในเวลาที่โฟกัสตัวเองไม่ได้เลย ทำให้รักตัวเองมากขึ้น
“(หลายคนชื่นชมว่าเราสามารถเก็บอารมณ์ได้ดี?) อย่างที่บอกเบื้องต้นเลยว่า ถ้าเราได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรมา เราก็จะทำให้ดีที่สุด ในฐานะการเป็นนักแสดง ในซีรีส์เรื่องแรกของเรา เราก็พยามเต็มที่ หรือว่าเราได้รับบทบาทการร้องเพลง เราก็ร้องเพลงเต็มที่ ทุกอย่างเราก็จะทำเต็มที่”
“ขอบคุณทุกคนมากๆ ในเวลาที่ปายโฟกัสตัวเองไม่ได้เลย ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ปาย ให้ปายได้โฟกัสที่ตัวเอง ทำให้ปายรักตัวเองมากขึ้น ขอบคุณที่เป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้ทุกอย่างมากระแทกปาย เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอมาหลายดรามา ทำให้วันนี้เราแข็งแกร่งมากขึ้น”
เผยพยายามคิดภาพตามตอนถูกพูดถึง รู้ตัวไม่ได้เพอร์เฟกต์
“ถามว่ารู้สึกอะไรไหม เราก็พยายามฟังเรื่อยๆ เราก็จะเป็นผู้ฟังที่ดี แล้วก็คิดภาพตาม บางอย่างมันก็เป็นจุดด้อยของปายเอง มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ ยอมรับว่าเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์ขนาดนั้น แต่เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำ แต่ถ้าเป็นผลที่ตามมา เราก็ก้มหน้า ยอมรับในสิ่งนั้น และเราก็จะทำสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นต่อไป
ก่อนที่เราจะแสดงซีรีส์ เราก็ได้มีการเวิร์กช็อปกัน มีการเข้าคาแรกเตอร์ของตัวละคร แต่ตอนนั้น ก็ไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมา แต่พอถ่ายทำไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมา เราก็เพิ่งมารู้วันนั้นวันเดียวเลย เพราะตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำ เราก็มีการดีลงานว่าทำอะไรบ้างในแต่ละซีน มันก็เป็นเรื่องปกติ ของการทำงาน
คือมันก็มีฟีดแบคว่า เราเล่นแข็งบ้าง แต่เราก็พูดตั้งแต่เริ่มแล้วว่า เราไม่ใช่นักแสดงนะ อาจจะมีเล่นแข็งบ้าง แต่น้อมรับทุกคำติชม ก็อยากจะให้ทุกคนเปิดโอกาสให้หน่อย แล้วแต่ละฉากเวลาเราเข้าฉาก ก็ใช้เวลานานมาก บางฉากที่เราถ่ายไปก็ไม่ได้ออนแอร์ เพราะว่าบางทีหน้าเซ็ตตรงนั้นมันอาจจะไม่ดี”
มองเป็นนักแสดงนำ แต่ออกมาแค่ไม่กี่วิ เป็นการตลาดของเขา
“อันนี้เราก็ต้องให้เกียรติผู้กำกับ และทีมงานทุกคน รวมถึงผู้จัด มันน่าจะเป็นการตลาดของเขา”