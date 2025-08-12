ผ่านมา 5 ปีหลังหย่า กฎเหล็ก 12 ข้อของ “กูฮเยซอน” โผล่อีกครั้ง จุดไฟดราม่ากับ “อันแจฮยอน”

แม้จะหย่าร้างกันมานาน 5 ปี แต่ประเด็นชีวิตคู่ของกูฮเยซอน และ อันแจฮยอน กลับถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจากมีการขุด “กฎเหล็ก 12 ข้อ” ในชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ขึ้นมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
กระแสเริ่มปะทุขึ้นเมื่ออันแจฮยอนไปออกรายการวาไรตี้ Heart On Wheels พร้อมเล่าเปิดใจถึงชีวิตหลังหย่า ทำให้กูฮเยซอนออกมากล่าวหาว่าอดีตสามี “ใช้ประโยชน์” จากเรื่องราวในอดีตเพื่อเรียกความสนใจ และมองว่าเป็นการกระทำที่ไร้จรรยาบรรณและไม่ให้เกียรติ
ขณะข่าวกำลังเป็นที่พูดถึง ชาวเน็ตเกาหลีได้ขุดกฎ 12 ข้อที่กูฮเยซอนเคยเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อันแจฮยอนต้องปฏิบัติระหว่างแต่งงาน โดยมีทั้งเรื่องเวลาเคอร์ฟิว การทำงานบ้าน และข้อห้ามด้านพฤติกรรม จนถูกมองว่าเป็นการบังคับฝ่ายเดียว เนื่องจากกูฮเยซอนไม่ต้องทำตามกฎเหล่านี้เลย
กฎเหล็ก 12 ข้อที่อันแจฮยอนต้องปฏิบัติ
เลิกดื่มก่อน 5 ทุ่มเมื่อต้องออกไปข้างนอกกลางคืน
ห้ามดื่มจนเมาหมดสติ
อย่าดื้อรั้นหรือเอาแต่ใจ
ห้ามทำร้ายผู้อื่น
วางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วในที่ที่กำหนด
ล้างจานและเก็บเศษอาหารหลังรับประทานเสร็จ
นำผ้าไปไว้ในห้องซักผ้า
แม้จะเมาหรือโกรธก็ห้ามชกต่อย ตะโกน หรือใช้ความรุนแรง
กลับบ้านก่อนเที่ยงคืน (ยกเว้นมีถ่ายทำ)
ทำความสะอาดกระบะทรายแมวสัปดาห์ละครั้ง
ระมัดระวังคำพูด โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้อื่น
เก็บรองเท้าเข้าที่ให้เรียบร้อย
เสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองว่าอันแจฮยอนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่อึดอัด เสมือนการเลี้ยงดูเด็กมากกว่าการใช้ชีวิตคู่ ขณะที่อีกฝั่งมองว่าทั้งสองอาจตกลงกันเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกระตุ้นให้รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์
กูฮเยซอนและอันแจฮยอนแต่งงานในปี 2016 และหย่าในปี 2020 หลังการเลิกราที่เต็มไปด้วยข่าวฉาว ทั้งข้อกล่าวหาเรื่องนอกใจ การละเลยความรู้สึก และการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โดยมีสำนักข่าว Dispatch เผยข้อความแชทที่ทำให้ข้อกล่าวหาบางส่วนของกูฮเยซอนถูกตั้งคำถาม จนภาพลักษณ์เธอเสียหาย และหลายคนเชื่อว่าเธอทำลายเส้นทางอาชีพของอันแจฮยอนอย่างไม่ยุติธรรม