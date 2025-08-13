"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ประกาศปล่อยอัลบั้มใหม่ The Life of a Showgirl

เทย์เลอร์ สวิฟต์ ปล่อยนับถอยหลังบนเว็บไซต์ทางการ ก่อนประกาศอัลบั้มใหม่ The Life of a Showgirl ซึ่งนับเป็นอัลบั้มแรกหลังจบทัวร์ Eras Tour ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลาย
อัลบั้ม The Life of a Showgirl วางจำหน่ายวันที่ 12 สิงหาคม โดยชื่ออัลบั้มชวนให้จับตา เพราะสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์การแสดงที่ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องของ Eras Tour
ปกอัลบั้มในตอนนี้เป็นภาพแม่กุญแจสีส้มเคลือกกลิตเตอร์บนพื้นหลังเขียวหม่น ซึ่งเป็นภาพชั่วคราวสำหรับการพรีออเดอร์ โดยทางเว็บไซต์ระบุว่าจะมีการเปิดเผยอาร์ตเวิร์กจริงในภายหลัง
รูปแบบสินค้าที่วางจำหน่ายมี 3 แบบ ได้แก่
ไวนิล ราคา 29.99 ดอลลาร์สหรัฐ จัดส่งก่อน 13 ตุลาคม
คาสเซ็ตต์ ราคา 19.99 ดอลลาร์สหรัฐ จัดส่งก่อน 13 ตุลาคม
ซีดีพร้อมโปสเตอร์ ราคา 12.99 ดอลลาร์สหรัฐ จัดส่งก่อน 13 ตุลาคม มาพร้อมโปสเตอร์พับสองด้าน ขนาดประมาณ 19 x 9.5 นิ้ว แต่ละด้านเป็นภาพของเทย์เลอร์ สวิฟต์
สินค้าทั้งหมดจำกัดไม่เกิน 4 ชิ้นต่อคน และจำหน่ายเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่จัดส่งและที่อยู่สำหรับออกบิลในสหรัฐฯ เท่านั้น
ก่อนอัลบั้มจะวางขาย บัญชีดังในโซเชียลมีเดียต่างร่วมปลุกกระแส ตึก Empire State โพสต์ภาพไฟส้ม พร้อมแคปชัน “See you next era” Walmart โพสต์ภาพชั้นวางสีส้ม พร้อมข้อความ “a girl can dream”
ส่วน Netflix โพสต์ “logging on @ 12:12” พร้อมภาพตัวละครที่พูดว่า “and I’m all orange” อ้างอิงถึงพื้นหลังสีส้มบนเว็บไซต์ของเทย์เลอร์
นอกจากนี้ ยังมีข่าวลือหนาหูว่า Sabrina Carpenter อาจมาร่วมงานกับสวิฟต์ในอัลบั้ม The Life of a Showgirl อีกด้วย