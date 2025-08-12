“แม่เล็ก” ผู้มาก่อนกาล! “ตั๊ก บงกช” เปิดคำสอนแม่ อย่าอายทำกิน แม้จะถูกครหาว่าดูไม่เป็นผู้ดี

เป็นคุณแม่อีกคนที่อยู่ในความทรงจำของวงการบันเทิง สำหรับ “แม่เล็ก ธนาภา ชีพนุรักษ์” คุณแม่ของอดีตดาราสาว “ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล” ในวันแม่แห่งชาติปี 2568 นี้ ตั๊ก ได้โพสต์ความในใจถึงแม่เล็ก แม้คุณแม่จะจากไปนานแล้ว แต่คำสอนของแม่ไม่เคยจางหายไปไหน และยังคงใช้ได้เสมอจนถึงปัจจุบัน
“แม่ชอบขายน้ำพริกในกองถ่ายหนัง และงานเดินแบบมาก งานฉายหนังแม่ก็หอบน้ำพริกไปขาย งานอีเวนต์หรูๆ แม่ก็หอบไปขายนักข่าว ในยุคนั้นไม่มีโชเชียล มีแต่นักข่าว และในยุคนั้นก็ไม่มีดาราที่ขายน้ำพริก น้อยมาก..ฉันยอมรับว่าฉันอาย
แต่แม่บอกว่าขายตอนที่ฉันยังเป็นนางเอกนี่แหละจะขายตอนตกอับทำไม น้ำพริกนางเอกฟังแล้วดูดี แม่สุดยอดจริงๆ มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วย พวกค่ายที่หางานให้ต่างก็บอกว่าไม่อยากให้แม่ไปขายในงานต่างๆ จะทำให้เราดูไม่ไฮโซ ดูไม่เป็นผู้ดี แม่ตอบคนพวกนั้นไปว่า ผู้ดี คือ ผู้กระทำดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดการกระทำ นั่นคือผู้กระทำดี เรียกว่าผู้ดี
แม่สอนฉันให้พยายามที่จะเป็นผู้กระทำดีทั้งกายวาจา ใจ แม่สอนเสมอว่าอย่าโกหก เสแสร้ง เพราะว่ายังไงก็มีคนรู้อยู่ดี ไม่มีใครโง่หรอก ทุกคนมองเราออก คนโง่ก็จะแสดงออกโง่ ถึงเราโง่ ก็ไม่แปลก เพราะเราก็ยังเป็นมนุษย์ แม่บอกว่าถ้าไม่ยอมรับว่าโง่แล้วเราจะฉลาดเมื่อไหร่
และทุกๆ วันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้ดีมาจากไหน แต่ฉันก็เชื่อว่าฉันพยายายามมากๆ ที่จะไม่เอาเปรียบใคร หรือทำให้ใครได้รับความทุกข์จากฉัน แม้แต่ตัวเองก็ไม่ควรทำให้มีความทุกข์ แม่สอนเสมอว่า อย่าให้ใครเอาความทุกข์มาให้เราได้ ฉันรักคำสอนแม่และขอบคุณแม่มาก สำหรับฉัน แม่คือที่สุด
แม่เลี้ยงฉันได้ดีจริงๆ รักแม่ที่สุด #อยู่กับดิน ตามองดาว แต่หากไปถึงดวงจันทร์แล้วคงหมดอารมณ์ฝันถึง”
และ ตั๊ก บงกช ยังเข้าไปตอบคนสนิทที่ชื่นชมคำสอนของ แม่เล็ก อีกว่า… “วันที่แม่ไม่อยู่แต่คำสอนยังอยู่ สุขสันต์วันแม่จ๊ะ”