“อาร์ต พศุตม์” โชว์หมายศาล บอกดีใจ รอตั้งนาน มาสักที ยันไม่กลัวแม้แต่นิดเดียว!

หลังจากเปิดศึกผ่านโซเชียล ระหว่าง “อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม” กับ “อั้ม อิราวัต อารีกิจ” กรณีอั้ม อิราวัต โพสต์แฉพระเอกกล้ามโตเนรคุณผู้มีบุญคุณพาเข้าวงการบันเทิง จนอาร์ตสู้กลับทุกเม็ด เพราะมั่นใจว่าหมายถึงตนเอง แต่อั้มโบ้ยว่าอาร์ต พศุตม์ไม่ใช่พระเอก ส่วนตนเองไม่รู้ว่าหมายถึงใคร เพราะฟังเขามาอีกที
ล่าสุดวันนี้ (12 ส.ค.) อาร์ต เผยภาพหมายศาลผ่านอินสตาแกรม ระบุว่ารอตั้งนาน ดีใจที่วันนี้หมายศาลมาถึงสักที
“Day 79 กว่าจะมารอตั้งนานดีใจสุดๆ วันนี้หมายศาลมาแล้วนะครับ เย้ๆๆๆๆ จะได้รู้สักที ว่าอะไรคืออะไร อุ้ยยหนาเชียว555 แต่ผมไม่ได้กลัวแม้แต่นิดเดียว เพราะผมมั่นใจว่าผมใช้สิทธิถูกพาดพิง และผมได้รับความเสียหาย
การแซะถึงแม้จะไม่ระบุชื่อ ที่ทำให้คนจำนวนมากในสังคม เข้าใจว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากอาร์ต พศุตม์ พอเจอคนจริง สู้มือ ก็ออกลูกไม่ได้พูดถึงผม แต่ยอมรับว่าคนเล่าคือพี่คนนั้น ที่เพิ่งจะมายืมเงิน และตัดพ้อผมและครอบครัวพอดี มันพอเหมาะพอเจาะเกินไปครับ ผมยังยืนยันว่าไม่เคยไปใส่ร้ายเรื่องวิชาชีพใคร การตั้งคำถามว่าหมอท่านนั้นมีใบประกอบวิชาชีพไหม มันผิดกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ? รอคำตัดสินจากศาลครับ”