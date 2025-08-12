เศรษฐกิจไม่ดีเลือกติดตั้ง กระเบื้องยางSPC ประหยัดงบ ไม่บานปลาย

ในช่วงที่ค่าครองชีพพุ่งไม่หยุด แต่บ้านก็ยังต้องรีโนเวท พื้นเก่าก็เริ่มทรุด โทรม และไม่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน กระเบื้องยางSPC กลายเป็นตัวเลือกที่เจ้าของบ้านยุคใหม่หันมาให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะมีความทนทาน กันน้ำ และติดตั้งง่ายแล้ว ยัง ประหยัดงบประมาณ ได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับวัสดุปูพื้นแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นลามิเนต กระเบื้อง หรือไม้จริง หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ทั้งสวย ทน และไม่ทำให้แผนรีโนเวทงบบานปลาย บทความนี้จะพาคุณไปรู้จัก พื้นกระเบื้องยางSPC แบบเจาะลึก ตั้งแต่ข้อดี ราคา ไปจนถึงแบรนด์แนะนำที่ตอบโจทย์ทั้งงานบ้านและงานโครงการ
1. กระเบื้องยางSPC คืออะไร
กระเบื้องยางSPCคือ Stone Plastic Composite หรือก็คือ พื้นSPC วัสดุปูพื้นที่มีแกนกลางแข็งจากผงหินปูนผสมกับ PVC และสาร stabilizer ซึ่งให้ความหนาแน่นและความมั่นคงสูง ชั้นบนมีลวดลายความละเอียดสูงที่จำลองลายไม้หรือหิน และมีชั้น wear layer ป้องกันรอยขีดข่วน นอกจากนี้บางรุ่นมีแผ่นรองใต้ติดมา (attached underlayment) เพื่อช่วยลดเสียงและเพิ่มความสบายขณะเดิน เช่นรุ่นจาก Vk Top Floor by Vk Floor ถูกออกแบบให้กันน้ำ กันปลวกและใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้นได้อย่างเชี่ยวชาญ
2. กระเบื้องยางSPC มีข้อดีอะไรบ้าง
กระเบื้องยางSPC โดดเด่นด้านความคงทน, ทนน้ำ และใช้งานง่าย:
● ทนน้ำ ไม่บวม ไม่ยืดขยายในพื้นที่ชื้นอย่างครัว ห้องน้ำ หรือโรงแรมบริเวณประตูน้ำ ฯลฯ
● ความแข็งแรงสูงทนต่อแรงกดและรอยขีดข่วน จากวัสดุชนิดหินผสมพลาสติก เมื่อเทียบกับพื้นทั่วไป พื้นSPC มีความทนทานมากกว่า LVT หรือ laminate
● ติดตั้งง่ายแบบ click-lock ไม่ต้องใช้กาว ช่วยลดเวลาแรงงาน ลดโอกาสการเสียเงินจากการติดตั้งซ้ำ
● ดูแลรักษาง่าย ระบบชั้นป้องกันทำให้เพียงกวาดหรือถูเบา ๆ ก็สะอาด พร้อมใช้งานทันที
● ความปลอดภัยด้านสุขภาพ หากเลือกแบรนด์ที่มีมาตรฐาน จะไม่มีสาร VOC และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในระยะยาว
3.เปรียบเทียบราคา และ คุณสมบัติของ พื้นSPC กับ วัสดุปูพื้นอื่นๆ
กระเบื้องยางSPC (Stone Plastic Composite) มักได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับวัสดุปูพื้นอื่น ทั้งด้านราคาและคุณสมบัติ โดย กระเบื้องยางSPC คุณภาพมาตรฐานในไทยมักมีราคาวัสดุเริ่มต้นที่ประมาณ 320–750 บาท/ตร.ม. และรวมค่าติดตั้งช่วง 550–1250 บาท/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับแบบ ลาย และ เกรดของวัสดุ
3.1 เปรียบเทียบ กระเบื้องยางSPC กับ กระเบื้องยาง
ในขณะที่ LVT ราคามักใกล้เคียงอยู่ที่ 430–650 บาท/ตร.ม. สำหรับรุ่นมาตรฐาน และเกรดพรีเมียมอาจขึ้นไปถึง 700–1,050 บาท/ตร.ม. เมื่อรวมติดตั้ง กระเบื้องยางSPC มักมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า LVT เล็กน้อยในเกรดเดียวกัน
3.2 เปรียบเทียบ กระเบื้องยางSPC กับ พื้นลามิเนต
สำหรับ พื้นลามิเนต (Laminate) ในไทยราคาสินค้าเริ่มต้นประมาณ 450–1,500 บาท/ตร.ม. และรุ่นพรีเมียมอาจสูงถึง 2,000–3,000 บาท/ตร.ม. หากรวมค่าติดตั้งประมาณ 150–250 บาท/ตร.ม. ต้นทุนรวมหากต้องใช้ underlayment เพิ่มก็จะสูงขึ้นอีก 50–100 บาท/ตร.ม.
3.3 เปรียบเทียบ กระเบื้องยางSPC กับ กระเบื้องเซรามิก/พอร์ซเลน (Ceramic/Porcelain)
กระเบื้องเซรามิก/พอร์ซเลน (Ceramic/Porcelain) แม้ราคาวัสดุอาจเริ่มต้นต่ำ (ประมาณ 50 เซนต์–3 เหรียญต่อ ตร.ฟุต ≈ 200–1,200 บาท/ตร.ม.) แต่ค่าติดตั้งสูงมาก โดยเฉพาะหากต้องเตรียมพื้น ปูกาว และกรุยกราย ราคาอาจสูงถึง 14 เหรียญ/ตร.ฟุต (≈4,800 บาท/ตร.ม.) หากใช้ช่างมืออาชีพ กระเบื้องยางSPC จึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าเมื่อรวมครบทั้งวัสดุและติดตั้ง โดยยังให้ความทนทานที่สูงกว่า และดูแลรักษาง่ายกว่ากระเบื้องชนิดนี้
4.กระเบื้องยางSPC ราคาถูก แต่คุณภาพดีจริงไหม
แม้ กระเบื้องยางSPC จะมีต้นทุนและราคาต่อหน่วยที่เข้าถึงง่ายกว่าไม้จริงหรือพื้นชนิดอื่นในตลาด แต่หลายแบรนด์ก็ให้คุณภาพที่เทียบได้กับความคุ้มค่าราคา ด้วยโครงสร้างแกนแข็ง (rigid stone-plastic core) ช่วยให้ทนต่อแรงกด น้ำ และความชื้นได้เป็น 100% รวมถึงชั้นป้องกัน (wear layer) ที่ช่วยลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วนหรือซีดจางเมื่อใช้งานในบ้านที่มีความเคลื่อนไหวสูง (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ หรือพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง) กระบวนการติดตั้งแบบ click-lock ยังช่วยลดต้นทุนแรงงานและเวลา ทำให้รวมค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้ว พื้นSPC กลายเป็นวัสดุที่ ราคาถูกแต่ไม่ได้ด้อยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีจริง — เช่น มีชั้น wear layer, มาตรฐาน VOC ต่ำ หรือมีการรับรองอย่าง Greenguard/FloorScore เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะคุ้มค่าทั้งในแง่การใช้งานและสุขภาพภายในอาคาร สรุปคือ กระเบื้องยางSPC เป็นตัวเลือกที่ คุ้มค่าเรื่องราคา และคุณภาพเป็นไปตามราคา แต่คุณภาพสูงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแบรนด์และมาตรฐานที่เลือก — ไม่ใช่แค่เลือกแบบถูกสุด เพราะคุณภาพต่างระดับกันมากครับ
5. อยากติดตั้ง กระเบื้องยางSPC ต้องแบรนด์ Vk Top Floor by Vk Floor
สิ่งสำคัญก่อนเลือกติดตั้ง กระเบื้องยางSPC ก็คือต้องดูแบรนด์ที่มีคุณภาพ มีประวัติการทำงานมาอย่างยาวนาน อย่าง กระเบื้องยางSPC แบรนด์ Vk Top Floor by Vk Floor ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ Developer และ Interior ในประเทศไทย เนื่องจากการผลิตที่เน้นคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ใช้เกรด Virgin Vinyl 100% มีลวดลายลายสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ และ ทนต่อแรงขีดข่วน รวมถึงทนน้ำและความชื้นได้จริง มีเคลือบหน้า UV coating ทำให้ทนต่อแสงแดด พื้นSPC จาก Vk Top Floor ใช้ระบบ click-lock ติดตั้งรวดเร็ว ลดการใช้กาว ลดเวลาแรงงาน ช่วยควบคุมต้นทุนติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้งานหนัก เช่น ห้องพัก โรงแรม หรือพื้นที่ทั่วไปในไทยโดยเฉพาะ โดยรวมแล้ว หากคุณมองหา กระเบื้องยางSPC ที่ ครบทั้งความสวย, ทนทาน, และคุมงบได้ Vk Top Floor by Vk Floor คือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทั้งงานโครงการคุณภาพสูงและโครงการราคาประหยัด
VK Floor by Viwatchai Kamai (วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุปู แบรนด์พื้นไม้เกรดพรีเมี่ยม จากทั่วโลก ทั้ง พื้นไวนิล (Vinyl Floor), พื้นลามิเนต (Laminate Floor), กระเบื้องยางSPC (SPC Flooring), พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Wood) จนไปถึง พื้นไม้คอมพาวด์ (Compound Wood) โดยเน้นสินค้าแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในวงการไม้มากกว่า 50 ปี VK Floor คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐานด้านสุขภาพ เช่น E1 และ FSC เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบนพื้นไม้ที่ทั้งสวยงาม ยั่งยืน และปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง
