“ดร.ตฤณห์” แฉ “นายบี” อ้างอดีตชาติ-สายลับรัสเซีย-อัศวินวาติกัน “หนุ่ม กรรชัย” ยันมีหลักฐานเสียง เดือดอีกแล้ว

เป็นคนแรกที่ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาเปิดโปงบางอย่าง จนทำให้ชาวเน็ตนำไปโยงกับ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” และ “วัดพระบาทน้ำพุ” กับกรณียักยอกเงินบริจาควัด ซึ่งเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแสใหญ่โตและบานปลายไปถึง “หลวงพ่ออลงกต” ที่ถูกจับตาอีกหลายประเด็น
งานนี้ “ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา” นักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล ได้เปิดโปงต่อถึงตัวละครที่ชื่อว่า “นายบี” ผ่านรายการโหนกระแสวันนี้ (11 ส.ค.) ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออนแอร์ทางช่อง 3 เล่าเรื่องที่ทำแฟนรายการถึงกับอึ้ง
“อันนี้ผมพูดถึงตัวละคร มันมีเรื่องเล่าตัวละครบี บีไปบอกหลายๆ คนว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือทำให้ใครเข้ามาอยู่ในอำนาจการควบคุมของเขา เขาจะใช้หลักพูดเรื่องอดีตชาติ อดีตชาติเป็นนักรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา ฉันเลยให้เธอเป็นมือขวาของฉันในการทำงานนี้ ในมูลนิธินะ
แล้วเวลาพูดกับผู้หญิงจะพูดว่าชาติที่แล้วเขาเป็นกษัตริย์มองโกล มีชื่อด้วย ไปรบมาแต่ไม่มีเวลาให้ลูกสาว ชาตินี้เลยชดใช้ด้วยการเธอคือลูกฉันเมื่อชาติที่แล้ว ฉันขอดูแลเธอ แต่จริงๆ การดูแลเขาไม่ควรเป็นเรื่องชู้สาวที่มีความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งมีการไปบอกพยานหลายๆ คน ซึ่งเป็นพยานที่เชื่อถือได้ เนื่องจากมีมากกว่า 10 คน ที่พูดเรื่องเดียวกัน เช่น จริงๆ เขาเป็น 1 ใน 5 ผู้วิเศษ ที่ตอนนี้เป็นสายลับรัสเซีย ถูกลักพาตัวไปโดยสายลับรัสเซียและไปฝึก ถูกเลี้ยงมาโดยอัศวินวาติกัน ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับ การเป็นลูกบุญธรรมอัศวินวาติกันได้ ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งจากศาสนจักร ซึ่งมีลายลักษณ์อักษร ยังไม่พีกเท่าไหร่นะ จริงๆ ผมพูดในด้านอาชญาวิทยา และกฎหมายแล้วกัน กายภาพและสมองนายบีไม่ได้เป็นเลิศขนาดจะได้รับความไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งสายลับ แต่ถ้าเป็นนักอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนี่ได้ แต่ไม่ใช่สายลับ”
เขาเป็น 1 ใน 5 ผู้วิเศษนะ?
“เอางี้ เวลาที่บอกว่าโดนลักพาตัวไป ผมมีสมุดพกเขา ว่ามึงเรียนได้เกรดเท่าไหร่ในโรงเรียนไทย โดนลักพาตัวแล้วเรียนในไทยไปด้วย ออนไลน์เหรอ”
เขาไปเล่าให้คนเป็นสิบคนฟังเหรอ?
“ถูกต้อง แต่พูดอะไรมากก็จะมีพวกที่ยังไม่ตื่น เอฟซีเขา ยังคงโจมตีว่าผมมีเรื่องบาดหมางส่วนตัว เอาจริงๆ ผมไม่รู้จักคนนี้เลย”
พยานเขาพร้อมพูดเหรอ?
“พยานกลุ่มนั้นหลายคนมาก เขาเลือกเอาข้อมูลมาบอกผม เพราะผมเป็นคนแบบนี้ เพราะผมกล้าพูดไง แล้วผมก็พูดตรงไปตรงมา ผมไม่ได้เชื่อ ผมเช็กก่อนทุกอย่าง ผมไม่ได้ฟังแล้วเชื่อทั้งหมดนะ”
อย่างไรก็ตาม “หนุ่ม กรรชัย” ยืนยันสิ่งที่อ.ตฤณห์เล่าให้ฟัง โดยเผยว่าตนเองก็มีคนที่เขามีเทปที่คนนี้พูดเอาไว้ด้วย และพูดเรื่องนี้เลย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อ.ตฤณห์เล่าไว้ในรายการ