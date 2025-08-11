GDH CIRCLES Connecting Season ‘วันเพิ่มเพื่อน’ เปิดตัวภาพยนตร์ 5 เรื่อง หลากแนวให้ได้ชมกันตลอดปี 2026

GDH จัดงาน GDH CIRCLES Connecting SEASON ‘วันเพิ่มเพื่อน’ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านได้มาคอนเนคกันอย่างใกล้ชิด เปิดตัวด้วยพี่จีน่า จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขึ้นมากล่าวเปิดงาน และเล่าถึงภาพรวมของ GDH ที่ในวันนี้เป็นสตูดิโอที่ครบวงจร มีทีมงานที่แข็งแรง มีพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย ท้ายที่สุดสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของผลงานที่น่าภูมิใจก็คือการได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก สามารถคว้ารางวัลสำคัญทั้งในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยมที่สะท้อนถึงศักยภาพคนทำหนังไทย ที่สามารถยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากนั้น ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน รับหน้าที่พิธีกรเปิดตัวภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 Seasons ที่จะให้ผู้ชมได้ชมกันตลอดปี 2026
ประเดิมที่ Season of Waiting ฤดูแห่งการรอคอย กับภาพยนตร์เรื่อง ‘HUMAN RESOURCE’ โดย GDH ร่วมสร้างกับ One cool connect และ JAI Studio ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปฉายรอบปฐมทัศน์โลก World Premiere ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่ 82 กำกับโดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ โปรดิวซ์โดย เต๋อ นวพล และพัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ นำแสดงโดย เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม, พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ (พิมมา PiXXiE)
เต๋อ นวพล เล่าว่า “HUMAN RESOURCE คือภาพยนตร์ที่จะกลับมาสํารวจชีวิตประจำวันของเราทุกคนในยุคสมัยปัจจุบัน ผ่านชีวิตของหญิงสาวฝ่ายบุคคลคนหนึ่ง ตั้งแต่เธอออกจากบ้าน อยู่ที่ทำงาน สัมภาษณ์ผู้คนมากมายเข้าทำงาน และเดินทางกลับบ้าน เรื่องราวชีวิตของผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนกลายมาเป็นคอนฟลิคภายในใจของเธอและเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นทั้งหมดในหนัง โดยหวังว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกความรู้สึกของยุคสมัยนี้โด้อย่างสมบูรณ์”
Season of Devotion (Some bonds burn like the endless summer days) ฤดูแห่งความผูกพัน ‘GOHAN’ (Working title) คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่จัดทำขึ้นในนามบริษัท BASK ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บาส พูนพิริยะ กับ GDH ที่ได้รวมสุดยอดผู้กำกกับ 3 คน บาส พูนพิริยะ,
หมู ชยนพ บุญประกอบ , อัตต้า อัตตา เหมวดี มาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับน้องหมาจร 1 ตัว ใน 3 ช่วงชีวิต โปรดิวซ์ โดย วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ บาส พูนพิริยะ
บาส พูนพิริยะ เล่าว่า “Gohan คือหนังที่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยกับสัตว์ ที่บางครั้งก็ซื่อสัตย์ และรักเรามากกว่าเรารักตัวเองด้วยซ้ำ ผ่านเรื่องเล่าของหมาจรหนึ่งตัวและบรรดามนุษย์เจ้าของมัน ทั้งช่วงเวลาอิ่มหรืออด สุขหรือทุกข์ หรือแม้กระทั่งการพบเจอและพลัดพราก ที่จะนําไปสูความเชื่อส่วนตัวที่ว่า หมา ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเท่านั้น แต่มันคือกระจกสะทอนความเป็นมนษย์ของเราทุกคน"
ฤดูกาลที่ 3 คือ Season of Shadows (Some stories chill you to the bone กับภาพยนตร์เรื่อง ‘Inherit’ (working title) ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ ‘ทายาทอสูร’ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการตีความคุณยายวรนาฏใหม่เพื่อให้เข้ากับยุค 2026 กำกับและโปรดิวซ์โดย โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล โปรดิวซ์ร่วมโดย
ตั้ม วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ นำแสดงโดย ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ โต้ง บรรจง กล่าวว่า “เรื่องนี้เป็นความทรงจำในวัยเด็ก เป็นละครที่โด่งดังมาก คิดว่ามัน Iconic มากๆ สำหรับคนไทย ผมสนใจอยากทำเรื่องนี้มาเป็นหนังหลายปีแล้ว ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สามารถตีความใหม่ได้หลายแง่มุมมาก การสร้างหนังจากนิยายที่ดังมาก เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อน และผมอยากให้มันเป็นรสชาติความสยองที่แตกต่างจากหนังที่ผมเคยทํามา ผมหวังว่าคนดูจะตื่นเต้นไปกับมันครับ"
Season of Firsts (Where Love begins again, everyday) ฤดูแห่งการเริ่มต้นความรัก ภาพยนตร์
โรแมนติกในตำนาน “50 First Dates” ที่ถูกนำมาตีความใหม่ในแบบฉบับของ GDH ร่วมกับ Sony Pictures International Productions ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่ารักที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลาย ๆ คน โดยฝีมือผู้กำกับโรแมนติก คอมเมดี้ เมษ ธราธร โปรดิวซ์โดย วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, เก้ง จิระ มะลิกุล และ เมษ ธราธร โปรดิวซ์ร่วมโดย สุย สุวิมล เตชะสุปินัน นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และ มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์
เมษ ธราธร เล่าว่า "ผ่านไป 21 ปีแล้ว นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนื้ออกฉาย ผมยังจำมันได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพราะโชคดีที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเหมือนลูซี่ แต่เพราะรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และอบอุ่นหัวใจ จนยากจะลืม หากภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกเล่าใหม่ในมุมมองแบบเอเชีย เป้าหมายสําคัญ คือการสร้างความประทับใจให้ได้ ทั้งคนที่ไม่เคยดูต้นฉบับ และคนที่เคยดูมาแล้ว เวอร์ชันใหม่นี้จะเติมความสดใหม่ให้ไอเดียเดิม แต่ยังคงรักษาหัวใจของเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจ จะเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับกลับไปเมื่อเรื่องราวจบลง"
-Season of Celebration (Where all of us can celebrate together!) ฤดูแห่งการเฉลิมฉลองกับภาพยนตร์ ‘ดีว่า..ราวี’ ภาพยนตร์คอมเมดี้ เรื่องราวการห้ำหั่นกลางสมรภูมิคอนเสิร์ต ระหว่าง ‘ดีว่าสองล้านตลับ’ ที่หวนกลับมาจับไมค์พ่นไฟใส่ ‘แก๊งนักร้องไอดอลผู้ทรงอิทธิพลของวัยรุ่น GEN Z’ กำกับโดย
ไตเติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม โปรดิวซ์โดย เดียว วิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ สุย สุวิมล เตชะสุปินัน นำแสดงโดย แจ็คกี้ ชาเคอรีน มึ้นช์, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม, นินิว เพชรด่านแก้ว ฉาย 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
เติ้ล กิตติภัค เล่าว่า “ผลงานที่ผ่านมา เติ้ลตั้งใจสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมาโดยตลอด และ ‘ดีว่า..ราวี’ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งท้ายปีด้วยอารมณ์ขัน ในแบบที่ทุกคนคุ้นเคย แต่ครั้งนี้จะพิเศษยิ่งกว่า เพราะไม่ได้มีแค่ ‘มุกตลก' แต่ยังมี 'เสียงเพลง' เป็นตัวขับเคลื่อน เติมสีสันให้เรื่องราวสนุก เข้มข้น และน่าจดจำยิ่งกว่าเดิม เติ้ลอยากให้ใครก็ตามที่ได้ชม ลุกขึ้นมาเต้น สนุกไปกับมัน”
ปิดท้ายที่ คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี GDH “โตไปด้วยกันคอนเสิร์ต” ที่พี่เก้ง จิระ มะลิกุล ได้มาเล่าถึงภาพรวมของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่แฟนๆ GDH จะได้รับชมอย่างจุใจ
การเดินทางของทั้ง 5 ฤดูกาล จากภาพยนตร์ 5 เรื่อง GDH ยังคงเดินหน้าผลิตภาพยนตร์คุณภาพให้กับผู้ชมได้รับชมกันตลอดทั้งปี
