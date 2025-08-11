“ไบร์ท-กลัฟ-เนเน่” บินลัดฟ้าไปยังกรุงจาการ์ต้า ร่วมงานเปิดร้าน “Butter Baby”

ไบร์ท–วชิรวิชญ์ ชีวอารี พร้อมด้วย กลัฟ–คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และ เนเน่–พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวคาเฟ่ขนมหวานคอนเซ็ปต์ใหม่ “Butter Baby” ณ ย่านบล็อกเอ็ม (Blok M) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
Butter Baby นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Desserts from another dimension” ผ่านเมนูหลากหลายที่ทั้งอร่อยและถ่ายรูปสวย เช่น Milky Disco Bun, Lychee Galaxy Boba, Chocolate Nebula, Peanut Butter Baby, Mallow Yuzu Baby และ Raspberry Coconut ในราคาย่อมเยา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นจากแฟนคลับชาวอินโดนีเซียที่มารอต้อนรับทั้งสามศิลปินอย่างล้นหลาม พร้อมเสียงเชียร์และรอยยิ้มตลอดงาน โดย Butter Baby มีแผนขยายสาขาไปยัง Central Park และสนามบิน Soekarno–Hatta Terminal 3 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของสายของหวานและผู้ชื่นชอบประสบการณ์คาเฟ่สุดครีเอทีฟ