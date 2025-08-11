เคมีพุ่งเกินร้อย! “วิลเลี่ยม-เอส” สะกดทุกสายตา ดึงดูดแฟนๆ ชวนหลงใหลตลอด 2 วันเต็มอิ่มฟินจุใจ ในงาน “William Est WE Magnetic FANCON” แรงเกินต้านพุ่งขึ้น “อันดับ 1” เทรนด์ X ของโลก

สร้างความประทับใจครั้งใหญ่ พร้อมตอกย้ำเคมีที่เข้าขากันของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจน สำหรับงาน “William Est WE Magnetic FANCON” ของคู่จิ้นกระแสฮอต “วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์” กับ
“เอส ศุภ สง่าวรวงศ์” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เรียกว่าทั้งคู่ต่างขนโชว์สุดพิเศษที่สะกดทุกสายตาของแฟนๆ ได้อยู่หมัดตลอดทั้ง 2 วันเต็ม รวมไปถึงทัพแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาสร้างสีสันทั้ง 2 วัน ไม่ว่าจะเป็น “วงบล็อกโคลี่, ฮง LYKN หรือ ฮง พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์, ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว และ พั้นช์ 4EVE หรือ พั้นช์ ทิพานัน นิลสยาม” ที่ทำเอาแฟนๆ ต่างฟินเต็มอิ่มทุกโมเมนต์ และยังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ทั่วโลก ที่ได้รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” เรียกว่าปังสนั่นโซเชียล ส่งผลให้แฮชแท็ก #WilliamEstFanconD1 และ #WilliamEstFanconD2 ทะยานขึ้นสู่เทรนด์ X “อันดับ 1” Worldwide, Thailand, Indonesia, Afghanistan, Libya, Australia, Malaysia, Bangladesh, Malta, Belize, Monaco, Bhutan, Nepal, Denmark, Poland, Eritrea, South Korea, Estonia, Sri Lanka และอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้ง 2 วัน มียอดสูงถึง 4.9 ล้านโพสต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
เริ่มต้นความสนุกเปิดประตูสู่ความสุขกับโมเมนต์คู่ที่ร้อนแรงสุดๆ กับเพลง “เล่นของสูง” และ “Dum Dum” แล้วค่อยๆ ไต่อารมณ์ผ่านโชว์ที่สื่อถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นความสุข, ความเศร้า, หรือความประทับใจต่างๆ ที่ทั้งคู่ได้เคยเผชิญมาร่วมกันกับเพลง “แล้วเราจะได้รักกันไหม” และ “เสียงหัวใจ” แล้วเข้าสู่โหมดม่วนจอยกับเพลงจังหวะสนุกสนานที่จะทำให้เห็นถึงความขี้เล่นและเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่กับเพลง “บังเอิญมันได้อ่ะ+หมากัด” และ “แอ่นระแนง” ก่อนจะไปเพิ่มแรงสั่นสะเทือนทางดนตรีที่หนักแน่นและทรงพลังกับแขกรับเชิญแบบจัดเต็ม โดยในวันแรก “วิลเลี่ยม” ก็ได้แก๊งเพื่อนสนิทที่ยกกันมาครบทีมกับ “วงบล็อกโคลี่” ที่ชวนกันมาเมดเล่ย์เพลงเพราะๆ เอ็นเตอร์เทรนแบบครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพลง “ความรักทำให้คนตาบอด, เหนื่อยไหมหัวใจ, โคโยตี้” ส่วนวันที่สองก็ได้ “ทอม อิสรา” ศิลปินขวัญใจของ “วิลเลี่ยม” มาปล่อย
พลังเสียงร่วมกันฟังแล้วขนลุกกับเพลง “มือปืน” และ “ภาพสุดท้าย” บอกเลยว่าสะกดคนดูทั้งฮอลล์ ด้าน “เอส” วันแรกก็ชวน “ฮง” มาระเบิดความมันส์จัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้น กับเพลง “คุมเกม” และ “มีแฟนแล้ว” ซึ่งทำเอาแฟนๆ กรี๊ดใจสั่นไปตามๆ กัน ส่วนวันที่สองหนุ่ม “เอส” ก็แท็คทีมเพื่อนสนิท “ต้าห์อู๋” กับ “พั้นช์” มาอวด สเต็ปสุดพริ้วในเพลง “เปิดใจไม่เปิดตัว” และ “อย่างน้อย” ดึงดูดทุกสายตาผ่านลีลาการเต้นที่มีเสน่ห์สุดๆ ก่อนจะไปปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำในเพลง “รุนแรงเหลือเกิน” จากหนุ่ม “วิลเลี่ยม” ซึ่งบอกเลยว่าอึ้งและทึ่งกันทั้งฮอลล์
แล้วส่งต่อด้วยโชว์ที่สะท้อนถึงการเข้ากันอย่างลงตัวของทั้งคู่ผ่านบทเพลงแห่งความหมายและเรื่องราวอย่างเพลง “5CM” จาก “วิลเลี่ยม” และ “ไม่อยากเป็นรักแรก” จาก “เอส” รวมไปถึงสเตจคู่กับเพลง
“รักเธอคนเดียว” ที่ “วิลเลี่ยม-เอส” ได้เสิร์ฟความหวานผ่านการเต้นรำทำให้แฟนๆ ได้ดื่มด่ำ
ความโรแมนติกอย่างอบอุ่นทั่วถึงทุกที่นั่ง ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง สุดตราตรึง เรียกว่าความสนุกยังพุ่งไม่หยุด เพราะยังคงดึงดูดทุกสายตาแฟนๆ ด้วยการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและเสน่ห์เฉพาะของทั้งคู่ที่ไม่อาจต้านทานได้ เมื่อ “เอส” มาพร้อมเพลง “ชุดนอนไม่ได้นอน” บอกเลยว่าคนดูเคลิ้มใจเหลวหลับไม่ลงข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว ด้าน “วิลเลี่ยม” ก็ไม่เบามาในมาดหนุ่มนักบิดสุดเท่กับเพลง “Vroom Vroom” โชว์ร้องเล่นเต้นกระชากใจได้ร้อนแรงสุดๆ หลังจากนั้นก็ปิดท้ายช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่นกับโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆ ทำให้ทั้งคู่ ซึ่งทำเอา “วิลเลี่ยม-เอส” น้ำตาซึมซาบซึ้งไปกับความรักความผูกพันและการเติบโตของพวกเขา กับ "เวสตี้" (ชื่อด้อมของแฟนคลับ “วิลเลี่ยม-เอส”) จนถึงทุกวันนี้
โดย “วิลเลี่ยม-เอส” เผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเก็บความทรงจำดีๆ ไปด้วยกัน พวกเราตั้งใจว่าไม่ร้องไห้แล้วนะ แต่นี่คือน้ำตาแห่งความสุข ความดีใจ อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆ อิ่มเอมมากๆ เราสองคนก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันทั้งคู่ พวกเราดีใจที่เป็นพาร์ทเนอร์กัน ขอบคุณที่เรียนรู้อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเป็นรอยยิ้มให้กันทั้งยามทุกข์ยามสุขทุกช่วงเวลาไม่เคยปล่อยมือกัน แล้วก็ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่อยู่ซัพพอร์ตกันมาตลอด ขอบคุณทุกคนที่มาสนุกด้วยกันทั้งสองวัน และขอบคุณ GMMTV ที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่อยากทำ พวกเราทั้งคู่สัญญาว่าจะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดู อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราต่อๆ ไปด้วยนะครับ”
จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มอบบทเพลงพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนความรักที่ได้รับมาอย่างท่วมท้นจากแฟนๆด้วยเพลง “คนสุดท้าย, ทุ้มอยู่ในใจ” และ “ไม่ใช่บังเอิญ” ที่ทั้งคู่ได้ลงไปทักทายกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดทั่วฮอลล์ แถมยังได้เจอกับเจ้าของเพลงอย่าง “ตุ้ย LYKN” หรือ “ตุ้ย ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์” เลยได้ร้องเพลง “ไม่ใช่บังเอิญ”ร่วมกัน เป็นอีกภาพที่ประทับใจแฟนๆ ทั้งฮอลล์ บอกเลยว่างานนี้ดึงดูดระหว่างทั้งคู่และแฟนๆ พากันสนุกสนานตลอดการแสดงทั้งในฮอลล์ และผู้ชมผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ต่างได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่มจุใจทุกวินาทีเลยทีเดียว
สามารถติดตามชมการแสดงย้อนหลัง “William Est WE Magnetic FANCON” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 29 สิงหาคม 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือทางโซเชียลมีเดียของ GMMTV