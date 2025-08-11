“กัน จอมพลัง” ฟาด “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ทำเพื่ออะไรพูดลับหลังแล้วมาขอโทษ ลั่นอยากเติบโตแบบยั่งยืนต้องไม่เหยียบคนอื่น

ทำเอา “กัน จอมพลัง” หรือ “กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์” ถึงกับเดือด โพสต์เฟซบุ๊คเพจ กัน จอมพลังช่วยสู้ ถึง “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ว่า… “ต้นอ้อ มีคนเปิดแชตที่คุณดิสผมลับหลังทั้งที่คุณไม่ได้สนิทกับผม ไม่เคยทำงานกับผมคุณบอกว่าผมสนิทกับอธิบดี พม. ผมเลยไม่ลงมาเล่นเองแต่ผมทำเคสจนจบ ไม่คิดหรอว่าจะทำให้คนเข้าใจผมผิด?” และยังโพสต์ซัดเรื่องนี้ต่ออีกว่า…
“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ขออภัยผมและชี้แจงว่าแชตที่มีการพิมพ์ดิสผมมันเป็นแชตเก่า ผมก็เข้าไปพิมพ์ไปแชตเลยว่าจะเก่าจะใหม่คุณก็ไม่ควรที่จะพูดถึงผม คุณกับผมไม่ได้สนิทกัน จนปัจจุบันก็ไม่เคยทำงานด้วยกัน แล้วการที่คุณไปดิสแบบนั้นมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง คุณจะทำอะไรก็ทำไปสิครับ ไม่เห็นจะต้องไปดิสใครเลย
คุณไปพิมพ์บอกว่าผมไม่ลงไปเล่นเองทั้งๆ ที่เคสนั้นผมทำจนจบ ไม่แฟร์เลย เหมือนเอาเรื่องไม่จริงมาให้คนอื่นอ่าน แล้วเขาอาจจะเข้าใจผมผิดได้ คำว่าผมรู้จักกับ พม. ผมเลยไม่ลงไปเล่นเอง นั่นไม่ใช่ผมนะ ถึงผมจะสนิทกับพี่น้องที่เป็นอธิบดีหลายท่าน แต่เราทำงานร่วมกันเน้นแก้ปัญหาให้เคส มาช่วยคน ไม่ได้มาสร้างศัตรู ไม่ได้มาทะเลาะกันกับหน่วยงาน เพราะทุกที่มีทั้งคนดี และคนไม่ดี เต็มไปหมด แต่เราจะไปเหมารวมไม่ได้ แล้วผมไม่รู้นะว่าทำไมคุณถึงชอบพูดถึงผมแบบนี้ นี่คือครั้งที่ 2 แล้วนะครับที่คุณขอโทษ ขออภัย
ครั้งแรกคือคุณขอโทษที่ไปพูดลับหลัง ผมบอกไว้ตรงนี้นะ ถ้าคุณพูดถึงผมดีๆ ไม่ได้ หยุดพูดถึงผมไปเลย ผมเตือนนะ คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดอะไรไปแล้วต้องมาตามขอโทษทีหลัง ผมทำของผม ผมไม่ยุ่งกับใคร ไม่ว่าเคสต่างๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่ผมไปทำให้ที่ชายแดนล้วนแล้วแต่มีคนขอมาให้ผมไปทำทั้งนั้น
แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกทุกคนให้นำไปใช้แล้วมันจะดีมากๆ เลยคือการที่เราจะเติบโตได้แบบยั่งยืน คือการเติบโตโดยการไม่เหยียบคนอื่นขึ้นไป ฝากไว้นะครับ”