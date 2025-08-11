F1® The Movie หนังทำเงินสูงสุดในชีวิตของ ‘แบรด พิตต์’ กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งบนจอ IMAX

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!F1® The Movieภาพยนตร์แอ็กชันความเร็วสูงที่ทุบสถิติ เตรียมกลับสู่โรงภาพยนตร์ระบบIMAXอีกครั้ง เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือชั้นไม่เหมือนใคร
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการร่วมทุนสร้างระหว่างApple Original FilmsและWarner Bros. PicturesโดยมีJoseph Kosinskiผู้กำกับจากTop Gun: MaverickและJerry Bruckheimerรับหน้าที่อำนวยการสร้างพร้อมด้วยLewis Hamiltonแชมป์โลกFormula 1 7สมัย, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad PittและChad Oman
Brad Pittพระเอกระดับเอลิสต์ของฮอลลีวูดนำแสดงในบทSonny Hayesอดีตนักแข่งรถFORMULA 1ที่ถูกเรียกให้กลับมาช่วยทีมที่กำลังจะล้มละลาย ร่วมทีมกับJoshua Pearceนักแข่งรุ่นใหม่ไฟแรงที่รับบทโดยDamson Idrisภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมทีมอีกมากมาย เช่นKerry Condon, Tobias Menzies, Kim BodniaและJavier Bardem
F1® The Movieได้รับคำชื่นชมว่าเป็นภาพยนตร์แข่งรถที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีมงานได้ถ่ายทำจริงระหว่างสุดสัปดาห์การแข่งขันGrand Prixโดยใช้กล้องดิจิทัลIMAX-certifiedที่ออกแบบใหม่กว่า12ตัว
นอกจากนี้Brad Pittยังได้ขับรถด้วยความเร็วสูงถึง180ไมล์ต่อชั่วโมงในภาพยนตร์อีกด้วยเนื้อหาทั้งหมดได้รับการสร้างสรรค์มาเพื่อการรับชมในระบบIMAXโดยเฉพาะซึ่งจะมอบภาพที่คมชัดในอัตราส่วนแบบขยายพิเศษ1.90:1และระบบเสียงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยนักอะคูสติกชั้นนำของวงการ
ความสำเร็จของF1® The Movieสะท้อนให้เห็นจากรายได้ทั่วโลกกว่า552ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในอาชีพของBrad Pittนอกจากนี้ยังได้รับคะแนนCinemaScoreระดับAและคะแนนสูงถึง97%บนRotten Tomatoes
ส่วนอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ก็สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีด้วยยอดขายทะลุ600,000อัลบั้ม และมีเพลงฮิตJust Keep WatchingของTate McRaeที่มียอดเข้าชมกว่า4พันล้านครั้งบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น
อย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจของF1® The MovieบนจอIMAXที่มอบทั้งภาพและเสียงระดับพรีเมียมก่อนสิ้นสุดฤดูร้อนนี้โดยจะเริ่มฉายในบางโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่8สิงหาคม และจะขยายสู่โรงIMAXและฟอร์แมตขนาดใหญ่ทั่วโลกในภายหลัง คอหนังสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้