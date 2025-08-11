"เจ็ต ลี" โดนวิจารณ์ "งก" แม้ทรัพย์สินร่วม 9,000 ล้านบาท ซื้อของขวัญแต่งงานลูกสาวราคา 1.5 ล้าน

เจ็ต ลี ดารานักบู๊ชื่อดังวัย 62 ปี กลายเป็นกระแสถกเถียงในโซเชียล หลังเผยของขวัญแต่งงานให้ลูกสาวคนโต “หลี่ ซือ” เป็นรถยนต์ไฟฟ้า Luxeed R7 มูลค่า 300,000 หยวน (ราว 1.5 ล้านบาท) แม้เจ้าตัวจะมีทรัพย์สินราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,000 ล้านบาท)
เจ็ต ลี โพสต์ข้อความลงเว่ยป๋อว่า “ของขวัญแต่งงานให้ลูกสาวคนโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว! ได้สั่งซื้อรถ Zhijie R7 ให้เธอ เธอบอกกับผมว่า ชอบรถคันนี้มาก หน้าตาสวย ถูกใจ นั่งแล้วก็สบาย ใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก ในฐานะพ่ออย่างผม พอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจ ของขวัญน่ะ ขอแค่ลูกชอบจริง ๆ ก็สำคัญที่สุด! ตอนนี้ก็รอแค่ให้ถึงวันรับรถไว ๆ จะได้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพาพ่อคนนี้ออกไปขับเล่นกันบ้าง~”
แม้จะมีแฟน ๆ จำนวนมากร่วมแสดงความยินดี แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าของขวัญนี้ “สมถะเกินไป” เมื่อเทียบกับฐานะมหาเศรษฐีของเขา และยังมีบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการโฆษณาแฝง เนื่องจากมีการระบุชื่อรุ่นรถอย่างชัดเจน ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการมอบของขวัญที่ลูกชอบจริง ๆ และไม่ควรตัดสินด้วยมูลค่าทางการเงิน
โดย Luxeed เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Huawei และ Chery Automobile เปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 เน้นทำตลาดรถ EV ระดับพรีเมียม ดีไซน์ล้ำสมัย เน้นเทคโนโลยีสมาร์ท เช่น ระบบขับขี่อัตโนมัติ HarmonyOS, จอแสดงผลภายในขนาดใหญ่ และสมรรถนะสูง โดย Luxeed R7 เป็นรุ่น SUV คูเป้ไฟฟ้าขนาดกลาง มุ่งจับกลุ่มผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามและเทคโนโลยีครบครัน
หลี่ ซือ เป็นลูกสาวคนโตของเจ็ต ลี กับอดีตภรรยา หวง ชิวเหยียน ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 1987 และหย่าร้างในปี 1991 หลังใช้ชีวิตแยกกันมาหลายปี โดยลูกสาวทั้งสองเคยอยู่กับแม่ ก่อนจะกลับมาอยู่กับครอบครัวฝั่งพ่อในปักกิ่ง เจ็ต ลี พยายามฟื้นความสัมพันธ์กับลูก ๆ แม้จะมีตารางงานแน่น และส่งเสริมการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับสูงในสหรัฐฯ
ตลอดเส้นทางอาชีพ เจ็ต ลี แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ Shaolin Temple (1982) และก้าวสู่ฮอลลีวูดกับผลงานดังอย่าง Lethal Weapon 4, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor และ The Expendables ปัจจุบันเขาถือสัญชาติสิงคโปร์ และยังคงเป็นหนึ่งในดาราจีนที่มีอิทธิพลระดับโลก