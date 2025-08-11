Netflix ปล่อยตัวอย่างแรก One Piece ซีซัน 2 – เปิดตัว 3 ตัวละครสำคัญ พร้อมยืนยัน ซีซัน 3 มาแน่

Netflix ปล่อยตัวอย่างแรกของ One Piece ซีซัน 2 ให้แฟน ๆ ได้เห็นภาพสดใหม่ของเวอร์ชันคนแสดง พร้อมเซอร์ไพรส์ยืนยันว่า ซีซัน 3 อยู่ระหว่างการสร้าง โดยปิดท้ายคลิปด้วยแท็กไลน์ “And Season 3 Sets Sail Soon” เป็นสัญญาณชัดเจนถึงการเดินหน้าโปรเจ็กต์ภาคถัดไป
ในตัวอย่างล่าสุด ซีรีส์ได้เปิดตัว 3 ตัวละครหลักที่โผล่มาครั้งแรกในเวอร์ชันคนแสดง ได้แก่ โบรากี (เบรนแดน เมอร์เรย์) ยักษ์ใหญ่ผู้มีบุคลิกทั้งอบอุ่นและน่าเกรงขาม, เนเฟอร์ตารี วีวี่ หรือ “มิสเวนส์เดย์” (ชาริธรา จันดราน) และ นิโก้ โรบิน (เลรา อาโบวา) ที่โชว์พลังผลปีศาจ “ฮานะ ฮานะ โนะ มิ” ให้เห็นในจอ นอกจากนี้ยังมี สโมคเกอร์ (คัลลัม เคอร์) ปรากฏตัวพร้อมซิการ์คู่เอกลักษณ์
คำบรรยายทาง YouTube ระบุโทนของเรื่องว่า “Grand Line ไม่ใช่ที่สำหรับคนหัวใจอ่อนแอ” พร้อมยืนยันชื่อซีซันใหม่ว่า One Piece: Into the Grand Line เตรียมออกฉายในปี 2026 และยังบอกเป็นนัยว่าซีซัน 3 เริ่มถ่ายทำแล้ว
One Piece สร้างจากมังงะระดับโลกของ เออิจิโระ โอดะ เล่าเรื่อง มังกี้ ดี. ลูฟี่ และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่ออกเดินทางตามความฝันบนท้องทะเลกว้าง ผลงานสร้างโดย Tomorrow Studios ร่วมกับ Shueisha เวอร์ชันคนแสดงเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2023 และได้รับเสียงชมอย่างล้นหลาม ทั้งความซื่อตรงต่อเนื้อเรื่องเดิม การแสดง และงานวิชวลเอฟเฟกต์
การถ่ายทำซีซัน 2 เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่ Netflix ประกาศต่อสัญญาสร้างซีซัน 3 ล่วงหน้าในเดือนสิงหาคม 2025 ก่อนที่ซีซันล่าสุดจะออกฉาย ยิ่งช่วยเพิ่มกระแสคาดหวังของแฟน ๆ ทั่วโลกต่อการผจญภัยในปี 2026 ให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น