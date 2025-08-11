xs
“นิโคล เทริโอ” น้ำตาไหล “ทิกเกอร์” เปิดโหมดซึ้งแม่ไม่ได้อยู่คนเดียว อยากให้ได้พัก โตพอแบ่งเบาทุกปัญหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นคู่แม่-ลูก ที่รู้ใจกัน สำหรับคุณแม่ “นิโคล เทริโอ”และลูกชาย “ทิกเกอร์ อชิระ เทริโอ”ที่ในวันแม่ปีนี้ ทั้งคู่ควงกันมาเปิดโมเมนต์หวาน ทำอาหารพร้อมพูดคุยความในใจกันเนื่องในโอกาสวันแม่ ในรายการขอข้าวกินหน่อย Season2 ทำนิโคลน้ำตาแตก

ทิกเกอร์ : “จริงๆ ผมกับแม่ ก็ใช้ชีวิตสไตล์เดียวกันสบายๆ ก็ห่วงเรื่องเดียวกันที่แม่ห่วงผมคือความปลอดภัย คือถ้ามีคืนไหนที่ผมไม่ได้นอนแม่เขาก็ไม่ได้นอนด้วย อย่างช่วงกลางดึก ผมนอนไม่หลับก็เดินออกมาเปิดประตูกินน้ำ แม่ก็เดินออกมาจ๊ะเอ๋ ก็ยังไม่หลับเหมือนกัน เรื่องโหมดซึ้ง มันอยู่ในดีเอ็นเอของเทริโออยู่แล้ว

นิโคล: “วันแม่ วันเกิด ตั้งแต่เด็กๆ เลยทิกเกอร์จะมีล้างเท้าแม่”

เปิดโหมดซึ้งแม่-ลูก
ทิกเกอร์ : “ผมรู้ว่าแม่มีบางอย่างที่ต้องเผชิญ ผมอยากให้แม่หยุดพัก รู้ใช่ไหมว่าผมหมายความว่าอะไร ผมต้องเริ่มที่จะรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ได้แล้ว ตอนนี้แม่มีคู่หูเป็นผมที่จะสู้ไปด้วยกันแล้วนะ สุขสันต์วันแม่นะครับ ผมรู้ว่าแม่เหนื่อยเราจะอยู่ข้างๆ กันเสมอครับ ผมเพิ่งอายุ 20 ก็เหมือนว่าเป็นสมาชิกเพิ่งจะเป็นผู้ใหญ่คนใหม่และก่อนหน้านี้มันมีอะไรหลายๆ อย่าง ที่แม่ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้เขามีผมที่จะสามารถช่วยเขาได้ เหมือนอยู่ในวัยที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้น แล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาเจอปัญหาแล้วตอนนี้”

นิโคล : “ขอบคุณลูก เมื่อกี้มองตาเราก็ร้องไห้แล้ว เพราะว่าคู่เราไม่ได้ใช้ภาษาพูดกัน ทิกเกอร์เป็นลูกที่ดีมาก ขอบคุณแล้วก็เข้าใจ เขาทำเพื่อครอบครัวมากๆ ค่ะ ภูมิใจในตัวทิกเกอร์มากๆ ครับ หม่ามี้จะอยู่ตรงนี้ตลอดไป หม่ามี้จะเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าทิกเกอร์จะมีความสุขหรือจะเจออะไรในชีวิต หม่ามี้จะอยู่เคียงข้างทริกเกอร์ตลอดไป”




























