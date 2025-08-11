“แอน ทองประสม” ลั่นมีความเป็นคน! ไม่คิดปั้นสถานการณ์ล้อเลียนผู้เสียชีวิตจากแก๊สพิษแน่นอน

“แอน ทองประสม” งง เขมรปั้นเฟกนิวส์กล่าวหา ล้อเลียนการทนทุกข์ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากแก๊สพิษ ลั่นในความเป็นคนของตนไม่มีนิสัยแบบนั้นแน่นอน ลั่นเป็นผู้ที่ถูกเขาเลือกจะโจมตีก็เหนื่อยหน่อย ไม่อยากให้คนเข้าใจผิด
เป็นอีกหนึ่งคนที่เขมรเลือกป้ายสีข่าวเสียหาย สร้างเฟกนิวส์ถล่มโซเชียล สำหรับ “แอน ทองประสม” ที่ได้โพสต์คอนเทนต์ขำๆ ขณะไปรับประทานอาหารที่ร้านโอมากาเสะชื่อดัง ร่วมกับ “ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์” ผู้บริหารช่อง 3 และนางเอกสาว “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง”
แต่กลับโดนชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาถล่มคอมเมนต์ แถมนำคลิปไปสร้างเฟกนิวส์ กล่าวหาว่าแอน และ หลิงหลิง กำลังล้อเลียนการทนทุกข์ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากแก๊สพิษ จนโดนทัวร์เขมรมาลงอย่างหนัก ซึ่ง แอน ได้ตอบเรื่องนี้ว่า…
“เหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะ แอนไปทานข้าวกับคุณดิวกับหลิง แล้วเชฟจะมีการโชว์ทำซูชิอยู่เมนูหนึ่งที่มีดรายไอซ์ เชฟเขาก็ใส่น้ำลงไป ซึ่งเรากำลังตั้งกล้องเตรียมจะถ่ายรูปกัน แล้วบังเอิญดรายไอซ์มันเข้าหน้า คือมันเยอะมากจนเรารู้สึกขำ พุ่งขึ้นมาจนเราหายใจแทบไม่ทัน ทุกอย่างมีแค่นั้นเลยค่ะ แอนก็งงว่าไปถึงตรงนั้นทำให้เกิดการเข้าใจผิดขนาดนั้นได้ยังไง ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย”
ผลกระทบมาถึงตัวแอนก็คือ มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะเข้าใจเราผิด จากเฟกนิวส์ถูกสร้างขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้ถูกอธิบายอย่างที่บอกว่าเราก็งงว่าเรื่องราวไปขนาดนั้นได้ยังไง ทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่เรากินข้าวกันเองตามประสาเพื่อนๆ แต่ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นข่าว อย่างข้อความแรงๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ก็จะเป็นในส่วนที่เขาแสดงความรู้สึกเหมือนกับที่หลายคนโดนนั่นแหละ เพราะมันเป็นการเข้าใจผิดในหลายๆ จุด จนถึงตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลย ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิต”
ในความเป็นคนของตนไม่มีทางเอาเรื่องแก๊สพิษมาทำเป็นสถานการณ์ล้อเลียนแน่นอน ตนไม่มีทางทำนิสัยแบบนั้นอยู่แล้ว
“เอาจริงๆ นะคะ ใครจะทำแบบนั้น เราจะทำทำไมก่อน เราไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ทางที่ดีคือคนฟังข่าวหรืออ่านข่าวอาจจะต้องเช็กข้อมูลให้ดีก่อน
พอเห็นว่าเป็นเฟกนิวส์เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรจริงๆ นะ แต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจมันก็จะมีคนเข้าไปตอบว่ามันไม่ใช่ แล้วจริงๆ มันก็คือไม่ใช่ไง เราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นอธิบายยังไงก็ในเมื่อมันไม่ใช่อะไรเลย ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลย แล้วในความเป็นคนของเราเราไม่มีทางทำสิ่งนั้นกับใครเด็ดขาด เราใช้ชีวิตของเรามาไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น”
สิ่งเดียวที่กังวลคือไม่อยากให้คนเข้าใจผิด เป็นผู้ที่ถูกเขาเลือกจะโจมตีก็เหนื่อยหน่อย
“สิ่งเดียวที่กังวลคือไม่อยากให้ใครเข้าใจอะไรเราผิด เหมือนเราไม่ได้ทำแล้วมีคนมาชี้ว่าเราทำๆๆ อยู่นั่น ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย ฉะนั้นเขาต้องเชื่อเรา เพราะเราเป็นคนพูดออกมาแล้วว่าเราไม่ได้ทำ กับหลิงเราก็ได้แต่มองหน้ากันค่ะ พี่สาวน้องสาวก็ลูบหลังกันไป ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ แต่เป็นอะไรที่เราก็ขอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยดี
เหนื่อยแหละ ผู้ที่ถูกเลือกก็จะเหนื่อยหน่อย แต่แอนยืนหยัดในสิ่งที่ความจริงเป็นยังไง ถ้าแอนไม่ได้ทำอะไรคือแอนไม่ได้ทำจริงๆ แอนก็หวังว่าความเข้าใจผิดนี้จะถูกคลี่คลาย แล้วก็ถูกมองในมุมที่มันถูกต้องค่ะ”