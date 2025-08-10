วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งทีมใหม่ "ทนายเกิดผล" ประกาศถอนตัว

"ทนายเกิดผล" ประกาศถอนตัวคดีวัดพระบาทน้ำพุ อ้างสุขภาพไม่แข็งแรง ลั่นหากสงสัยให้ถามวัดหรือสภาทนายชุดใหม่ ปมเงินบริจาค-ที่ดินพันไร่
จากกรณีเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุที่มีการโบ้ยกันไปกันมาระหว่าง "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" กับ "หลวงพ่ออลงกต" เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ดูเหมือนว่ากำลังจะกลายเป็นไฟลามทุ่งแล้ว เพราะมีประเด็นใหม่ผุดขึ้นมาอีกกับกรณีที่ดิน 1,000 ไร่ ที่หลวงพ่อให้เงินไปซื้อแต่ไม่ได้เป็นชื่อวัด
ล่าสุด "ทนายเกิดผล แก้วเกิด" ซึ่งเป็นทนายของวัดพระบาทน้ำพุ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ประกาศขอถอนตัวออกจากคดีวัดพระบาทน้ำพุ เหตุสุขภาพไม่แข็งแรง
"เรียนสื่อมวลชน เนื่องจาก สภาทนายความ ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวัน สองวันนี้ ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความ เป็นเอกภาพ ในการดำเนินการของคณะทำงานและเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของสภาทนายความ ผมจึงได้ขออนุญาตและกราบเรียน หลวงพ่อว่า ขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้"
"หากสื่อมวลชน มีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัด โปรดสอบถาม ไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่ ขอบคุณครับ"
นอกจากนี้ยังเผยต่ออีกว่า "เหตุที่ผมถอนทนายความของวัด มี 2 สาเหตุคือ ทางวัดได้แต่งตั้งทนายความคณะใหม่ โดยมรรยาท เราต้องถอนตัวออกมาและปัญหาสุขภาพ เท่านั้นครับ"