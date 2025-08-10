Thailand Music Countdown 2025 เปิดตัว TMC LIVE STUDIO ใจกลางสยามพารากอน พร้อมความร่วมมือ Spotify ปีที่ 2

รายการ Thailand Music Countdown (TMC) เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ TMC LIVE STUDIO พื้นที่สร้างสรรค์ทางดนตรีแห่งใหม่ใจกลางสยามพารากอน พร้อมจัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025 โดยมีศิลปิน MC รุ่นใหม่และแขกพิเศษเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
คุณอารี อารีจิตเสถียร Executive Officer (co), TrueCJ Creations กล่าวถึง TMC LIVE STUDIO ว่าถูกออกแบบให้เป็นแลนมาร์คสำหรับคนรักดนตรีและศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะมีศิลปินมาร่วมสัมภาษณ์ เล่นเกม และโชว์สดทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และยังเป็นพื้นที่ให้ค่ายเพลงจัดเปิดตัวศิลปิน, Mini Fan Meet, Listening Party โปรโมทเพลงใหม่ รวมถึงเป็น TMC Talent Space พื้นที่ให้วงดนตรีนักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความสามารถทุกวันเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
คุณพัฒนี จรียะธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ซิท สาม หก ห้า จำกัด กล่าวว่า ในงานเปิดตัวปีนี้ TMC แนะนำ MC ใหม่ของซีซั่นนี้ ทั้ง 3 คน MC กฤษฎิ์ (TIA51), MC กฤติน (PERSES) , และ MC ชีส (DICE) ที่มาพร้อมพลังและเอนเนอร์จีจัดเต็มของเจนใหม่ รวมถึงการเปิดตัว TempZ กลุ่ม MC ภาคสนามอย่างเป็นทางการ พร้อมโชว์พิเศษบนเวที
คุณปิโยรส หลักคำ หัวหน้าบรรณาธิการ Spotify ประเทศไทย (Lead Editor Spotify,Thailand) กล่าวเสริมถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง Spotify และ TMC เป็นซีซันที่สองของ “Spotify T-POP Now: Hottest of the Month” ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในการสนับสนุนวงการเพลงและศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง ในซีซันนี้ Spotify ได้ยกระดับการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ด้วยการเปิดตัว Spotify Premium Fan Experience ที่มอบโอกาสสุดพิเศษให้ผู้ใช้ Spotify Premium ได้พบปะกับศิลปินผู้ชนะจากการโหวตด้วยตนเอง
แฟน ๆ สามารถร่วมโหวตศิลปินที่เข้าชิงในเดือนสิงหาคมได้ที่ TMC Playlist (spotify.link/TMCTV) และสมัครเข้าร่วมเป็น Premium Lucky Fan ได้ที่ premiumfanexperience.com
ศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อในเดือนสิงหาคม ได้แก่:
● ATLAS – Bad Comedy
● Daou Pittaya – WHITE RABBIT
● DEXX – CLANG CLANG
● MEYOU – 4th July (ft. Jaonaay & JAOKHUN)
ภายในงานยังมีการพูดคุยกับ MC Krit, Krittin, Cheese และ TempZ เจลเลอร์ เบสท์ บิ๊ก พิ๊งค์ เอิร์ธ ดรีมเวิร์ล ถึงบรรยากาศและความสนุกสนานในการถ่ายทำอีกด้วย
ปิดท้ายงานด้วยโชว์จาก MC Krit, Krittin, Cheese และ Geler K. ที่สร้างบรรยากาศสุดมันส์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
TMC 2025 พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนสัมผัสประสบการณ์ดนตรีในรูปแบบใหม่ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook / Instagram: TMC Official