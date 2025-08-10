xs
สวย เก่ง ครบเครื่อง "หลิงหลิง คอง" เปิดตัวธุรกิจร้านอาหารจีน แฟนๆ แห่ยินดีถล่มทลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จะขยับไปทางไหนหรือหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ล่าสุดนางเอกสาว "หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง" ไม่ยอมหยุดเฉยเปิดร้านอาหารเป็นของตนเองใต้แบรนด์ "Kwong Kee Roast" อาหารจีนสูตรครอบครัว

โดย "หลิงหลิง" ได้โพสต์ภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการคุมก่อสร้างจนสำเร็จ พร้อมแคปชั่นว่า “มีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะ From our kitchen to your door. Kwong Kee Roast – Mat will be available TODAY on Grab food from 4:00 PM till 9:00 PM. สั่งในGrab food ตั้งแต่ 16:00-21:00"

งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงควาใยินดีกันถล่มทลาย ขณะที่คู่จิ้นอย่าง "ออม กรณ์นภัส" เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “รับสมัครผู้จัดการไหมคะ CEO” ทำเอาแฟนๆ ฟินกันยกใหญ่

















