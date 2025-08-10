xs
"แมท ภีรนีย์" เปิดภาพวันสบายๆ กับบทบาทคุณแม่ปีแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังออกทาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกน้อย สำหรับนักแสดงสาว "แมท ภีรนีย์ คงไทย" ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพวันสบายๆ พร้อมแคปชั่น "การเป็นแม่ปีแรก เปลื่ยนทุกอย่างในชีวิตให้แมทได้มีความสุขและรอยยิ้มที่สดใสในทุกๆวัน #รักแม่กับMANGO" ท่ามกลางเพื่อนๆ เข้ามากดไลค์ในความน่ารักสดใสของว่าที่คุณแม่กันเพียบ













