“มัม ลาโคนิค” ขอบคุณทุกกำลังใจ ยอมรับตกใจไม่คิดว่าอาการจะรุนแรงขนาดนี้!

ทำเอาแฟนๆ ตกใจตอนที่รู้ข่าวว่านักร้องคุณภาพระดับตำนานอย่าง “มัม ลาโคนิค”ล้มป่วยกะทันหันจนถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาล มีอาการค่อนข้างหนัก เกิดอาการไตวายเฉียบพลัน ทั้งยังติดไวรัสตับอักเสบซี น้ำท่วมปอด เพื่อนนักร้องเลยรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนนำเงินไปช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล ล่าสุดก็มีเพื่อนๆ ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กกี้ สุดารัตน์, ตุ๊ก วิยะดา, ฟอร์ด สบชัย ฯลฯ โดยมัม ลาโคนิคได้อัดคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ และจากนี้จะรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น
“ก่อนอื่นค่ะ มัมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านนะคะ ทั้งในทางโซเชียล และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่จัดงานคอนเสิร์ตให้นะคะ และทุกข้อความที่ส่งเข้ามาให้ มัมได้เห็นและอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มัมก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน ตกใจมากที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่คิดว่าว่ามันจะรุนแรงแล้วก็หนักขนาดนั้น หมอก็บอกว่ามันเป็นเพราะตัวมัมเอง มัมเป็นเป็นไตมานานแล้ว แล้วก็ไม่ได้รักษา ก็คิดว่าไม่ควรจะเป็นหนักอะไรอย่างนี้ คือมัมดื้อจนกระทั่งเกิดอาการหายใจไม่ออก น้ำท่วมปอด หายใจไม่ออก ก็ทรมานมาก ก็เลยต้องยอมโทรศัพท์หา รพ. ให้กู้ภัยมาช่วยพาตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาล ตอนนี้ก็ล้างไตแล้วไป 5 รอบ ก็ดีขึ้นมาก แต่ก็มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ต้องไปเช็กหัวใจอีก ต้องฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่า ซึ่งต้องดูเรื่องหัวใจต่ออีกที หลังจากตรวจหัวใจเสร็จ ก็จะล้างไตต่อ หลังจากนั้นก็อีก 2-3 วันก็น่าจะกลับบ้านได้
จากนี้ไปมัมขอสัญญาว่าจะรักตัวเอง จะดูแลตัวเอง จะดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกิน รักษาตัวเองตลอด ทุกอย่างจะอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้น ขอบคุณจากใจจริง ขอบคุณสำหรับแฟนๆ ในโซเชียล ขอบคุณแฟนเพลงทุกคน แล้วก็ประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจมานะคะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ สู้ๆ ค่ะ มัมก็จะสู้ต่อไปค่ะ”